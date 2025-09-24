Мои заказы

Экскурсии 2025

Вологда древняя и вечно юная
Пешая
1.5 часа
-
15%
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3060 ₽3600 ₽ за всё до 6 чел.
Вологодские дворики
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Уголки старой Вологды
Индивидуальная прогулка по Вологде откроет атмосферу города через его укромные уголки. Узнайте о прошлом и настоящем вологодских двориков
Начало: На улице Маяковского
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны и чудеса древней Вологды
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища Вологды: Софийский собор и колокольня
Прогулка по Вологде - это встреча с историей и фольклором. Увидите памятники зодчества, услышите легенды и узнаете о жизни вологжан
Начало: На набережной реки Вологды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 8 чел.

