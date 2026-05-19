Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Воронежской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
8000
₽
за всё
Побывать в родных местах главных лесных архитекторов (на вашем автомобиле)
10000
₽
за всё
Увидеть монастырь в горе, пещеры и меловые скалы над Доном
13500
₽
за всё
Узнать, как жили, любили и творили местные аристократы
5
1 отзыв
1100
₽
за всё
Погрузиться в мир Гарри Поттера, погулять по центру и найти то, что скрыто у всех на виду
6800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности - и разглядеть в них следы эпох и культур
5
1 отзыв
3500
₽
за всё
Разобраться, почему город, где нет моря, стал колыбелью русского флота
7000
₽
за всё
Я расскажу о дворце, словно из европейской сказки. Мы увидим промышленное наследие XIX века и уникальную природу. Узнаем удивительную судьбу женщины, ...
10000
₽
за всё
Экскурсия в Дивногорье знакомит с меловыми скалами, древними монастырями и природными ландшафтами региона. Во время поездки вы узнаете о жизни монахов...
8000
₽
за всё
Во время прогулки вы увидите животных в условиях, приближённых к естественным, узнаете о роли бобров в экосистеме и пройдёте по экологическим маршрута...
Групповые экскурсии
1000
₽
за чел.
Переосмыслить тексты Цоя и Чехова через православную традицию
1500
₽
за чел.
Узнать город через творчество писателей
4100
₽
за чел.
Воронежская область готова удивлять
4300
₽
за чел.
Тайны пещерного храма, Воронежские Афины и стойбища древних людей
4.2
5 отзывов
1500
₽
за чел.
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
1000
₽
за чел.
В январе 2023 года город Воронеж получил статус «Родина Нового года». И это не случайно — существует легенда, что именно в Воронеже Петру I пришла иде...
1500
₽
за чел.
Котёнок с улицы Лизюкова или корабль-музей - унести с собой частичку города, созданную своими руками
5
2 отзыва
4600
₽
за чел.
Увидеть знаковые памятники природы, истории, археологии и архитектуры
4.7
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности и услышать необычные истории о них
Обзорные по городам
6800
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности - и разглядеть в них следы эпох и культур
5
3 отзыва
3700
₽
за всё
Воронеж — город мегаполис Черноземья, который с радостью принимает гостей. Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримеч...
5
20 отзывов
5500
₽
за всё
Проследить путь города от пограничного форпоста до современного мегаполиса
5
2 отзыва
5500
₽
за всё
Увидеть яркие примеры утончённой архитектуры и найти в них тайный смысл
5600
₽
за всё
Познакомиться с историческими вехами и судьбами людей, прославивших Воронеж
4.5
4 отзыва
5600
₽
за всё
Увидеть заповедные уголки города и познакомиться с его историей
4.9
53 отзыва
6000
₽
за всё
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
4.9
8 отзывов
5600
₽
за всё
Превратить обычную поездку до отеля в интересное знакомство с городом
5
22 отзыва
3500
₽
за всё
Познакомить путешественников 6-13 лет с городом
Водные прогулки
1000
₽
за чел.
Переосмыслить тексты Цоя и Чехова через православную традицию
4.2
5 отзывов
1500
₽
за чел.
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
5
5 отзывов
16500
₽
за всё
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Туры на автомобиле
13500
₽
за всё
Узнать, как жили, любили и творили местные аристократы
7000
₽
за всё
Я расскажу о дворце, словно из европейской сказки. Мы увидим промышленное наследие XIX века и уникальную природу. Узнаем удивительную судьбу женщины, ...
10000
₽
за всё
Экскурсия в Дивногорье знакомит с меловыми скалами, древними монастырями и природными ландшафтами региона. Во время поездки вы узнаете о жизни монахов...
8000
₽
за всё
Во время прогулки вы увидите животных в условиях, приближённых к естественным, узнаете о роли бобров в экосистеме и пройдёте по экологическим маршрута...
10000
₽
за всё
Во время поездки вы увидите купеческую застройку, узнаете о жизни города и его торговых традициях, а затем отправитесь к подземным храмам и кельям. Ма...
4000
₽
за всё
Экскурсия по мемориальным местам Воронежа, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. Вы узнаете о 212 днях обороны города, судьбах солдат и ми...
7000
₽
за всё
Познакомиться с городом, история которого вплетена в мировые события
4.9
10 отзывов
8500
₽
за всё
Это путешествие — прекрасная возможность увидеть уникальные древние пещеры и подземные храмы, а также ощутить духовную атмосферу этих мест, сохранившу...
5
18 отзывов
6999
₽
за всё
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Гастрономические туры
4100
₽
за чел.
Воронежская область готова удивлять
5
20 отзывов
5500
₽
за всё
Проследить путь города от пограничного форпоста до современного мегаполиса
5
1 отзыв
12500
₽
за всё
Приобщиться к питейной культуре города
6000
₽
за всё
Приглашаем вас на эксклюзивную авторскую экскурсию по историческому центру Воронежа! Откройте для себя не только историю города, но и гастрономические...
от
2000
₽
за всё
Погулять по пасеке, посетить медоварню и попробовать медовые напитки в компании опытного пчеловода
5
8 отзывов
6500
₽
за всё
Изучить старинные здания, отыскать дом-казино и попробовать наливки местного производства
4.7
18 отзывов
4100
₽
за чел.
Мы посетим с вами современный, высокотехнологичный завод по производству сыра агрохолдинга «ЭкоНива» и испытаем мультисенсорный опыт между историей, с...
Последние отзывы об экскурсиях по Воронежской области
Р
Дата посещения: 23 апр 2026
Спасибо Валерии!
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
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В
Дата посещения: 11 апр 2026
Все отлично . У кого есть интерес к этой теме все понравится. Класс!!
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А
Дата посещения: 31 мар 2026
Очень интересная экскурсия! За относительно короткое время узнали множество интересных фактов об истории и современности Воронежа. Это было именно то,
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И
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными
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К
Дата посещения: 8 янв 2026
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и
+1
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О
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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Т
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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Е
Дата посещения: 27 окт 2025
Елена-это прекрасная Елена всех смыслах этого слова! 2 часа 30 минут пролетели незаметно, причем шел дождь. Все знает, интересно рассказывает! Очень благодарны! С удовольствием будем советовать друзьям!
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М
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо Алексею Марченко,за познавательную экскурсию.
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А
Дата посещения: 4 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Дарья провела нас по знаковым местам города и рассказала много интересных фактов, которые мы, живя в Воронеже, никогда раньше не слышали ☺️
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