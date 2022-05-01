Экскурсии по Воронежской области

Экскурсии в городах Воронежской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Воронежской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Воронеж

Индивидуальные экскурсии

Воронеж: легенды и быль
Воронеж: легенды и быль
3500
за всё
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных
Воронеж
Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
5
3 отзыва
7000
за всё
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
Воронеж
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
5
2 отзыва
3900
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Воронеж
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
5
2 отзыва
7000
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
Воронеж
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
5
4 отзыва
8500
за всё
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
Воронеж
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
4.9
7 отзывов
7000
за всё
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
Воронеж
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
9500
за всё
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
Воронеж
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
9500
за всё
Добро пожаловать в Воронеж
Воронеж
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
5
2 отзыва
6500
за всё
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов
Воронеж

Групповые экскурсии

Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
5
10 отзывов
1500
за чел.
Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина выдающихся писателей - все это о Воронеже
Воронеж
Экскурсия на осетровую ферму
Экскурсия на осетровую ферму
1800
за чел.
Мы посетим уникальную осетровую ферму закрытого типа под Воронежем, узнаем как создать современное хозяйство, которым
Воронеж
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
5
1 отзыв
2500
за чел.
Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской, которая вела активную и деятельную жизнь
Воронеж
Экскурсия в Костомаровский и Дивногорский пещерные монастыри
Экскурсия в Костомаровский и Дивногорский пещерные монастыри
2337
за чел.
Воронеж
Сорожевое на багги и квадроциклах
Сорожевое на багги и квадроциклах
11700
за чел.
Меловые скалы Сторожевого являются одной из визитных карточек Воронежской области наравне с Дивногорьем
Воронеж
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
3277
за чел.
Посетить подземный монастырь 17 века и прогуляться среди Меловых Див в музее-заповеднике
Воронеж
В Шатрище на квадроцикле
В Шатрище на квадроцикле
5
1 отзыв
7000
за чел.
Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе
Воронеж
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
5
9 отзывов
11700
за чел.
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
Воронеж
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
5
3 отзыва
11700
за чел.
Тур проходит на багги и квадроциклах
Воронеж

Обзорные по городам

Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
5
1 отзыв
2500
за чел.
Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской, которая вела активную и деятельную жизнь
Воронеж
Воронеж: легенды и быль
Воронеж: легенды и быль
3500
за всё
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных
Воронеж
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
5
2 отзыва
3900
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Воронеж
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
5
2 отзыва
7000
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
Воронеж
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
Обзорная экскурсия и Музей-усадьба Д. Веневитинова
9500
за всё
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
Воронеж
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
Обзорная экскурсия по Воронежу и дворец князей Ольденбургских
9500
за всё
Добро пожаловать в Воронеж
Воронеж
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
5
2 отзыва
6500
за всё
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов
Воронеж
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
5
1 отзыв
от
3600
за всё
Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа
Воронеж
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу
5
3 отзыва
5000
за всё
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу - родине военно-морского и воздушно-десантных войск
Воронеж

Туры на автомобиле

Воронежские усадьбы: история и легенды
Воронежские усадьбы: история и легенды
5
3 отзыва
7000
за всё
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
Воронеж
Воронеж исторический и современный
Воронеж исторический и современный
5
2 отзыва
3900
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Воронеж
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
5
2 отзыва
7000
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
Воронеж
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
5
4 отзыва
8500
за всё
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
Воронеж
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
4.9
7 отзывов
7000
за всё
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
Воронеж
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
5
9 отзывов
7000
за всё
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Воронеж
Окрестности Воронежа на внедорожнике
Окрестности Воронежа на внедорожнике
4.5
13 отзывов
13000
за всё
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
Воронеж
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
5
9 отзывов
11700
за чел.
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
Воронеж
Воронеж - город мировой истории
Воронеж - город мировой истории
4.8
53 отзыва
1500
за чел.
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Воронеж

Гастрономические туры

Экскурсия на осетровую ферму
Экскурсия на осетровую ферму
1800
за чел.
Мы посетим уникальную осетровую ферму закрытого типа под Воронежем, узнаем как создать современное хозяйство, которым
Воронеж

Последние отзывы об экскурсиях по Воронежской области

  • У
    Усовик
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж исторический и современный
    Отличный экскурсовод! Со знанием и великолепной подачей рассказал историю города, провёз по основным достопремичательностям, порекомендовал места для личного досуга! Всем рекомендую!
  • Я
    Ярослав
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж исторический и современный
    Впервые видел, чтобы человек с таким упованием рассказывал, про историю своего города, с невероятным множеством отступлений, примеров, акцентируя внимание на помарках в учебниках истории. Осталось впечатление, что хотелось бы с Виктором хлопнуть по рюмке и продолжить беседу.
  • И
    Ирина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомый незнакомый Воронеж
    Очень благодарим Евгению за прогулку. Рада, что выбрала именно ее.
  • С
    Светлана
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж - город мировой истории
    Экскурсия очень понравилась. За 3 часа увидели и услышали очень много новых и интересных фактов о Воронеже. Удобно, что Ярослав проводит экскурсию на автомобиле. Это очень сокращает время переездов от одного объекта к другому и позволяет расширить локацию экскурсии и одновременно посмотреть город. Очень рекомендуем!!!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Пешком по Воронежу
    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Воронеж, который нам показал Евгений, очаровал. Восхищены литературным языком экскурсовода, тем как он подбирает факты, как рассказывает о великих земляках.
  • В
    Валентина
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа
    Экскурсия очень понравилась, интересная подача информации, видно что гид действительно любит своё дело и преподносит факты очень увлекательно, впечатления от города сложились очень позитивные.
  • М
    МЕЛЕШКО
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Великолепная экскурсия!!! Гид Светлана Полянская-истинный профессионал своего дела и очень приятный душевный человек!
  • Е
    Евгения
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж - город мировой истории
    Отличная экскурсия, дала прекраснаую возможность познакомиться с Воронежем. Благодаря формату экскурсии "на автомобиле", посмотрели не только пешеходный центр города Рассказ Ярослава был познавательный и интересный, чувствовалась его личная вовлеченность, как жителя города. Единственное, в начале было бы здорово уделить несколько (слов в общих чертах) организационным моментам: маршрут, время окончания и т. д., чтобы настроиться на экскурсию. Однозначно, Рекомендуем!
  • D
    Dmitrii
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Светлана встречает своих экскурсантов как родных людей! Ни одного негативного момента за все время путешествия. Очень много интересной информации. Глубокое знание материала. Ответы на любые вопросы. Рекомендую Светлану как позитивного, тактичного, интеллигентного, очень образованного и душевного человека. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Воронеж - город мировой истории
    Хорошая экскурсия по городу Воронеж!
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа
    Все понравилось, экскурсовод хорошо разбирается в теме, достойный объём информации на 2 часа, удобный маршрут. Как гид, хорошо чувствует слушателя и старается заинтересовать, обратная связь есть, что очень хорошо. Видно желание заинтересовать и максимально помочь получить впечатления от визита. Спасибо! Удачи в дальнейшей работе!
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Пешком по Воронежу
    Замечательная экскурсия! Евгений очень органично провёл экскурсию, рассказал много интересного из истории. Очень много информации было вложено, для интересующихся историей города много материала. Я бы посоветовал экскурсию вдумчивым путешественникам, не пожалеете. Мы с сыном осталось довольны!
  • А
    Аксана
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж и удивительный мир бобров
    Замечательная поездка! Чудесное место, отдохнули и душой и телом, хоть и пришлось походить) Воздух аж сладкий, места красивые! Светлана очень интересно преподносила материал, было занимательно и никакого занудства! В общем мы, с детьми остались в восторге. Рекомендуем от души!
  • О
    Ольга
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды
    Самые хорошие впечатления от экскурсии!
  • A
    Artem
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Удивительный Воронеж
    У меня был запрос - запомнить в красках Воронеж, в котором я оказался на два дня. Без экскурсии память была бы о фасадах, отеле и ресторанах. Елена очень основательно, увлекательно поместила в мой разум очень яркие незабываемые образы о уникальной истории Воронежа. Огромное спасибо! Весь маршрут на одном дыхании! Очень удобно было, маршрут прямо у моего отеля азимут начинался.
  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды
    Провела со Светланой 3 дня, очень довольна, рассказы очень интересные, не монотонные. Не представляю как в голове может хранится столько информации, и то что я услышала, далеко не всё о чем может рассказать Светлана. Советую! Спасибо за чудесный отпуск
  • Е
    Елена
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды
    Отличная, очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод Светлана организовала всю поездку исключительео хорошо, а ее комментарии и очевидная влюбленность в свой край, свою малую родину, не могут не тронуть до глубины души
  • О
    Оксана
    3 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Воронеж - город мировой истории
    Долго выбирали экскурсию, чтобы посмотреть как можно больше мест в городе, чтобы узнать немного историю города и познакомиться с современным Воронежем… выбор пал на экскурсию с Ярославом… Нас было трое (двое взрослых и 6-тилетний ребенок)… мы остались в полном восторге!!! Где нужно, проехали на машине… прогулялись по прекрасным и значимым местам города… Ярослав оооочень интересно рассказывал о городе, о людях, связанных с ним с такой любовью, что мы не смогли не полюбить Воронеж 🙂 Ярослав нас познакомил с городом прям по-дружески🙂 это не было скучно и пафосно!. . Ярослав, ещё раз благодарю Вас за потрясающе проведённое время прекрасной солнечной субботы в Воронеже!!! Однозначно, рекомендую эту экскурсию и Ярослава 🙂
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Все прекрасно! Хотелось бы посетить и другие программы
  • М
    Марина
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа
    Лидия очень эрудированный экскурсовод. Слушать ее и вместе с ней открывать для себя город было очень приятно и увлекательно. Она многогранная личность, творческая и внимательная к своим туристам. Побольше бы таких знающих и позитивных гидов в наших городах и тогда, даже самый маленький город на карте России станет незабываемым и любимым!
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ