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Экскурсии по Воронежской области и городам

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Воронеж

Индивидуальные экскурсии

Графская тропа: в гости к бобрам всей семьёй! (из Воронежа)
Графская тропа: в гости к бобрам всей семьёй! (из Воронежа)
8000
за всё
Побывать в родных местах главных лесных архитекторов (на вашем автомобиле)
Воронеж
Из Воронежа - в Белогорье (на вашем авто)
Из Воронежа - в Белогорье (на вашем авто)
10000
за всё
Увидеть монастырь в горе, пещеры и меловые скалы над Доном
Воронеж
Дворянские усадьбы под Воронежем
Дворянские усадьбы под Воронежем
13500
за всё
Узнать, как жили, любили и творили местные аристократы
Воронеж
Мобильный квест в Воронеже «Последний крестраж: охота за бессмертием»
Мобильный квест в Воронеже «Последний крестраж: охота за бессмертием»
5
1 отзыв
1100
за всё
Погрузиться в мир Гарри Поттера, погулять по центру и найти то, что скрыто у всех на виду
Воронеж
Воронеж за 2 часа: от петровской верфи до города-легенды
Воронеж за 2 часа: от петровской верфи до города-легенды
6800
за всё
Увидеть главные достопримечательности - и разглядеть в них следы эпох и культур
Воронеж
Экскурсия-квест «Как Пётр Первый в Воронеже корабли строил» (7+)
Экскурсия-квест «Как Пётр Первый в Воронеже корабли строил» (7+)
5
1 отзыв
3500
за всё
Разобраться, почему город, где нет моря, стал колыбелью русского флота
Воронеж
Мистический замок принцессы Ольденбургской - прогулка по Рамони
Мистический замок принцессы Ольденбургской - прогулка по Рамони
7000
за всё
Я расскажу о дворце, словно из европейской сказки. Мы увидим промышленное наследие XIX века и уникальную природу. Узнаем удивительную судьбу женщины, ...
Воронеж
Там, где мел встречается с небом - индивидуальная поездка в Дивногорье
Там, где мел встречается с небом - индивидуальная поездка в Дивногорье
10000
за всё
Экскурсия в Дивногорье знакомит с меловыми скалами, древними монастырями и природными ландшафтами региона. Во время поездки вы узнаете о жизни монахов...
Воронеж
Графская тропа - семейная прогулка к бобрам по заповедному лесу
Графская тропа - семейная прогулка к бобрам по заповедному лесу
8000
за всё
Во время прогулки вы увидите животных в условиях, приближённых к естественным, узнаете о роли бобров в экосистеме и пройдёте по экологическим маршрута...
Воронеж

Групповые экскурсии

Библейские сюжеты в литературе и музыке - в соборе Воронежа
Библейские сюжеты в литературе и музыке - в соборе Воронежа
1000
за чел.
Переосмыслить тексты Цоя и Чехова через православную традицию
Воронеж
Воронеж и литература: от Бунина до Замятина
Воронеж и литература: от Бунина до Замятина
1500
за чел.
Узнать город через творчество писателей
Воронеж
Дивногорские пещеры и рождение сыра - с дегустацией
Дивногорские пещеры и рождение сыра - с дегустацией
4100
за чел.
Воронежская область готова удивлять
Воронеж
Из Воронежа в Костомарово, Острогожск и Костёнки (всё включено)
Из Воронежа в Костомарово, Острогожск и Костёнки (всё включено)
4300
за чел.
Тайны пещерного храма, Воронежские Афины и стойбища древних людей
Воронеж
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
4.2
5 отзывов
1500
за чел.
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
Воронеж
Воронеж - родина Нового года: пешеходная прогулка
Воронеж - родина Нового года: пешеходная прогулка
1000
за чел.
В январе 2023 года город Воронеж получил статус «Родина Нового года». И это не случайно — существует легенда, что именно в Воронеже Петру I пришла иде...
Воронеж
Мастер-класс «Рисуем достопримечательности Воронежа»
Мастер-класс «Рисуем достопримечательности Воронежа»
1500
за чел.
Котёнок с улицы Лизюкова или корабль-музей - унести с собой частичку города, созданную своими руками
Воронеж
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Из Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
5
2 отзыва
4600
за чел.
Увидеть знаковые памятники природы, истории, археологии и архитектуры
Воронеж
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Воронеж: город тайн, истории и культуры
4.7
3 отзыва
2000
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности и услышать необычные истории о них
Воронеж

Обзорные по городам

Воронеж за 2 часа: от петровской верфи до города-легенды
Воронеж за 2 часа: от петровской верфи до города-легенды
6800
за всё
Увидеть главные достопримечательности - и разглядеть в них следы эпох и культур
Воронеж
Обзорная экскурсия по центру Воронежа
Обзорная экскурсия по центру Воронежа
5
3 отзыва
3700
за всё
Воронеж — город мегаполис Черноземья, который с радостью принимает гостей. Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримеч...
Воронеж
Весь Воронеж - в одном маршруте
Весь Воронеж - в одном маршруте
5
20 отзывов
5500
за всё
Проследить путь города от пограничного форпоста до современного мегаполиса
Воронеж
Воронеж в стиле модерн: масонские символы и тайны
Воронеж в стиле модерн: масонские символы и тайны
5
2 отзыва
5500
за всё
Увидеть яркие примеры утончённой архитектуры и найти в них тайный смысл
Воронеж
Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»
Обзорная экскурсия «Символы столицы Черноземья»
5600
за всё
Познакомиться с историческими вехами и судьбами людей, прославивших Воронеж
Воронеж
«Великий град Воронеж»: обзорная экскурсия
«Великий град Воронеж»: обзорная экскурсия
4.5
4 отзыва
5600
за всё
Увидеть заповедные уголки города и познакомиться с его историей
Воронеж
Знакомьтесь, Воронеж
Знакомьтесь, Воронеж
4.9
53 отзыва
6000
за всё
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Воронеж
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
4.9
8 отзывов
5600
за всё
Превратить обычную поездку до отеля в интересное знакомство с городом
Воронеж
Игровая экскурсия по Воронежу для детей и их родителей
Игровая экскурсия по Воронежу для детей и их родителей
5
22 отзыва
3500
за всё
Познакомить путешественников 6-13 лет с городом
Воронеж

Водные прогулки

Библейские сюжеты в литературе и музыке - в соборе Воронежа
Библейские сюжеты в литературе и музыке - в соборе Воронежа
1000
за чел.
Переосмыслить тексты Цоя и Чехова через православную традицию
Воронеж
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике
4.2
5 отзывов
1500
за чел.
Обзорная прогулка без экскурсовода к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
Воронеж
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
5
5 отзывов
16500
за всё
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Воронеж

Туры на автомобиле

Дворянские усадьбы под Воронежем
Дворянские усадьбы под Воронежем
13500
за всё
Узнать, как жили, любили и творили местные аристократы
Воронеж
Мистический замок принцессы Ольденбургской - прогулка по Рамони
Мистический замок принцессы Ольденбургской - прогулка по Рамони
7000
за всё
Я расскажу о дворце, словно из европейской сказки. Мы увидим промышленное наследие XIX века и уникальную природу. Узнаем удивительную судьбу женщины, ...
Воронеж
Там, где мел встречается с небом - индивидуальная поездка в Дивногорье
Там, где мел встречается с небом - индивидуальная поездка в Дивногорье
10000
за всё
Экскурсия в Дивногорье знакомит с меловыми скалами, древними монастырями и природными ландшафтами региона. Во время поездки вы узнаете о жизни монахов...
Воронеж
Графская тропа - семейная прогулка к бобрам по заповедному лесу
Графская тропа - семейная прогулка к бобрам по заповедному лесу
8000
за всё
Во время прогулки вы увидите животных в условиях, приближённых к естественным, узнаете о роли бобров в экосистеме и пройдёте по экологическим маршрута...
Воронеж
Белогорские тайны - поездка в Павловск и пещерный монастырь
Белогорские тайны - поездка в Павловск и пещерный монастырь
10000
за всё
Во время поездки вы увидите купеческую застройку, узнаете о жизни города и его торговых традициях, а затем отправитесь к подземным храмам и кельям. Ма...
Воронеж
Воронеж в годы Великой Отечественной войны: город Воинской славы
Воронеж в годы Великой Отечественной войны: город Воинской славы
4000
за всё
Экскурсия по мемориальным местам Воронежа, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. Вы узнаете о 212 днях обороны города, судьбах солдат и ми...
Воронеж
Воронеж - город, в который вы влюбитесь
Воронеж - город, в который вы влюбитесь
7000
за всё
Познакомиться с городом, история которого вплетена в мировые события
Воронеж
Загадки пещерных святынь: Дивногорье + Костомарово (на транспорте туристов)
Загадки пещерных святынь: Дивногорье + Костомарово (на транспорте туристов)
4.9
10 отзывов
8500
за всё
Это путешествие — прекрасная возможность увидеть уникальные древние пещеры и подземные храмы, а также ощутить духовную атмосферу этих мест, сохранившу...
Воронеж
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
5
18 отзывов
6999
за всё
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Воронеж

Гастрономические туры

Дивногорские пещеры и рождение сыра - с дегустацией
Дивногорские пещеры и рождение сыра - с дегустацией
4100
за чел.
Воронежская область готова удивлять
Воронеж
Весь Воронеж - в одном маршруте
Весь Воронеж - в одном маршруте
5
20 отзывов
5500
за всё
Проследить путь города от пограничного форпоста до современного мегаполиса
Воронеж
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
5
1 отзыв
12500
за всё
Приобщиться к питейной культуре города
Воронеж
«Кушать подано! Воронеж - от харчевен к ресторациям»: авторская экскурсия
«Кушать подано! Воронеж - от харчевен к ресторациям»: авторская экскурсия
6000
за всё
Приглашаем вас на эксклюзивную авторскую экскурсию по историческому центру Воронежа! Откройте для себя не только историю города, но и гастрономические...
Воронеж
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
от
2000
за всё
Погулять по пасеке, посетить медоварню и попробовать медовые напитки в компании опытного пчеловода
Воронеж
Питейный Воронеж (18+)
Питейный Воронеж (18+)
5
8 отзывов
6500
за всё
Изучить старинные здания, отыскать дом-казино и попробовать наливки местного производства
Воронеж
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер
4.7
18 отзывов
4100
за чел.
Мы посетим с вами современный, высокотехнологичный завод по производству сыра агрохолдинга «ЭкоНива» и испытаем мультисенсорный опыт между историей, с...
Воронеж

Последние отзывы об экскурсиях по Воронежской области

Р
Воронеж: первая встреча с городом
Дата посещения: 23 апр 2026
Спасибо Валерии!
Было интересно, классный маршрут. Валерия провела обширную экскурсию, рассказала о множестве исторических событий и фактов о городе.
Спасибо Валерии!
Спасибо Валерии!
Спасибо Валерии!
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В
По местам «Сектора Газа»
Дата посещения: 11 апр 2026
Все отлично . У кого есть интерес к этой теме все понравится. Класс!!
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А
История Воронежа за час (в мини-группе)
Дата посещения: 31 мар 2026
Очень интересная экскурсия! За относительно короткое время узнали множество интересных фактов об истории и современности Воронежа. Это было именно то,
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чего мы хотели: знакомство с городом, в котором мы впервые. Алексей - исключительно эрудированный человек, умеющий к тому же увлекательно подать информацию, его можно слушать без конца. Интересно было и мне, и 13-летнему сыну. Однозначно рекомендуем!

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И
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными
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рассказоми. Светлана уделила внимание нашим предпочтениям, отвечала на вопросы. Отдых прошел замечательно, огромное спасибо Светлане за организацию нашей экскурсии. Мы увидели даже те объекты, которые первоначально не планировались, но очень впечатлили. Отдельное спасибо за открытие для себя Центрального рынка.

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К
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дата посещения: 8 янв 2026
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность. Невероятно интересный, разносторонний и
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увлечённый человек. Впечатления от экскурсии великолепные. Экскурсовод не только прекрасно владеет материалом, хорошо подготовлен, но и вкладывает в рассказ душу. Мы провели незабываемый день в компании с таким знатоком. Каждый вопрос находил отклик, и я уверена, что мы все унесли с собой не только новые знания, но и приятные воспоминания.
Не могу не отметить Светлану в качестве водителя – настоящего мастера своего дела! Всё было организовано на высоком уровне: интересный маршрут, грамотный и увлечённый гид, много познавательной информации. Время пролетело незаметно, получили массу положительных впечатлений. Рекомендуем!
Спасибо огромное Светлане за этот незабываемый день.

Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.+1
Добрый день, посетили экскурсию Воронежские усадьбы: история и легенды. Экскурсоводом была Светлана. Выражаем Светлане сердечную благодарность.
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О
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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пролетело очень быстро! конечно захотелось вернуться в более теплый период с уже посещением музеев и более длительными прогулками. Спасибо огромное и удачи в новом году!

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Т
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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Е
Весь Воронеж - в одном маршруте
Дата посещения: 27 окт 2025
Елена-это прекрасная Елена всех смыслах этого слова! 2 часа 30 минут пролетели незаметно, причем шел дождь. Все знает, интересно рассказывает! Очень благодарны! С удовольствием будем советовать друзьям!
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М
История Воронежа за час (в мини-группе)
Дата посещения: 24 окт 2025
Спасибо Алексею Марченко,за познавательную экскурсию.
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А
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Дата посещения: 4 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Дарья провела нас по знаковым местам города и рассказала много интересных фактов, которые мы, живя в Воронеже, никогда раньше не слышали ☺️
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