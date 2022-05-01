У Усовик 5 Отзыв на: Воронеж исторический и современный Отличный экскурсовод! Со знанием и великолепной подачей рассказал историю города, провёз по основным достопремичательностям, порекомендовал места для личного досуга! Всем рекомендую!

Я Ярослав 5 Отзыв на: Воронеж исторический и современный Впервые видел, чтобы человек с таким упованием рассказывал, про историю своего города, с невероятным множеством отступлений, примеров, акцентируя внимание на помарках в учебниках истории. Осталось впечатление, что хотелось бы с Виктором хлопнуть по рюмке и продолжить беседу.

И Ирина 5 Отзыв на: Знакомый незнакомый Воронеж Очень благодарим Евгению за прогулку. Рада, что выбрала именно ее.

С Светлана 5 Отзыв на: Воронеж - город мировой истории Экскурсия очень понравилась. За 3 часа увидели и услышали очень много новых и интересных фактов о Воронеже. Удобно, что Ярослав проводит экскурсию на автомобиле. Это очень сокращает время переездов от одного объекта к другому и позволяет расширить локацию экскурсии и одновременно посмотреть город. Очень рекомендуем!!!

Н Наталья 5 Отзыв на: Пешком по Воронежу Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Воронеж, который нам показал Евгений, очаровал. Восхищены литературным языком экскурсовода, тем как он подбирает факты, как рассказывает о великих земляках.

В Валентина 5 Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа Экскурсия очень понравилась, интересная подача информации, видно что гид действительно любит своё дело и преподносит факты очень увлекательно, впечатления от города сложились очень позитивные.

М МЕЛЕШКО 5 Отзыв на: 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони Великолепная экскурсия!!! Гид Светлана Полянская-истинный профессионал своего дела и очень приятный душевный человек!

Е Евгения 5 Отзыв на: Воронеж - город мировой истории Отличная экскурсия, дала прекраснаую возможность познакомиться с Воронежем. Благодаря формату экскурсии "на автомобиле", посмотрели не только пешеходный центр города Рассказ Ярослава был познавательный и интересный, чувствовалась его личная вовлеченность, как жителя города. Единственное, в начале было бы здорово уделить несколько (слов в общих чертах) организационным моментам: маршрут, время окончания и т. д., чтобы настроиться на экскурсию. Однозначно, Рекомендуем!

D Dmitrii 5 Отзыв на: Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Светлана встречает своих экскурсантов как родных людей! Ни одного негативного момента за все время путешествия. Очень много интересной информации. Глубокое знание материала. Ответы на любые вопросы. Рекомендую Светлану как позитивного, тактичного, интеллигентного, очень образованного и душевного человека. Спасибо!

Ю Юлия 4 Отзыв на: Воронеж - город мировой истории Хорошая экскурсия по городу Воронеж!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: «Нескучный квадрат» Воронежа Все понравилось, экскурсовод хорошо разбирается в теме, достойный объём информации на 2 часа, удобный маршрут. Как гид, хорошо чувствует слушателя и старается заинтересовать, обратная связь есть, что очень хорошо. Видно желание заинтересовать и максимально помочь получить впечатления от визита. Спасибо! Удачи в дальнейшей работе!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Пешком по Воронежу Замечательная экскурсия! Евгений очень органично провёл экскурсию, рассказал много интересного из истории. Очень много информации было вложено, для интересующихся историей города много материала. Я бы посоветовал экскурсию вдумчивым путешественникам, не пожалеете. Мы с сыном осталось довольны!

А Аксана 5 Отзыв на: Воронеж и удивительный мир бобров Замечательная поездка! Чудесное место, отдохнули и душой и телом, хоть и пришлось походить) Воздух аж сладкий, места красивые! Светлана очень интересно преподносила материал, было занимательно и никакого занудства! В общем мы, с детьми остались в восторге. Рекомендуем от души!

О Ольга 5 Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды Самые хорошие впечатления от экскурсии!

A Artem 5 Отзыв на: Удивительный Воронеж У меня был запрос - запомнить в красках Воронеж, в котором я оказался на два дня. Без экскурсии память была бы о фасадах, отеле и ресторанах. Елена очень основательно, увлекательно поместила в мой разум очень яркие незабываемые образы о уникальной истории Воронежа. Огромное спасибо! Весь маршрут на одном дыхании! Очень удобно было, маршрут прямо у моего отеля азимут начинался.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды Провела со Светланой 3 дня, очень довольна, рассказы очень интересные, не монотонные. Не представляю как в голове может хранится столько информации, и то что я услышала, далеко не всё о чем может рассказать Светлана. Советую! Спасибо за чудесный отпуск

Е Елена 5 Отзыв на: Воронежские усадьбы: история и легенды Отличная, очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод Светлана организовала всю поездку исключительео хорошо, а ее комментарии и очевидная влюбленность в свой край, свою малую родину, не могут не тронуть до глубины души

О Оксана 5 Отзыв на: Воронеж - город мировой истории Долго выбирали экскурсию, чтобы посмотреть как можно больше мест в городе, чтобы узнать немного историю города и познакомиться с современным Воронежем… выбор пал на экскурсию с Ярославом… Нас было трое (двое взрослых и 6-тилетний ребенок)… мы остались в полном восторге!!! Где нужно, проехали на машине… прогулялись по прекрасным и значимым местам города… Ярослав оооочень интересно рассказывал о городе, о людях, связанных с ним с такой любовью, что мы не смогли не полюбить Воронеж 🙂 Ярослав нас познакомил с городом прям по-дружески🙂 это не было скучно и пафосно!. . Ярослав, ещё раз благодарю Вас за потрясающе проведённое время прекрасной солнечной субботы в Воронеже!!! Однозначно, рекомендую эту экскурсию и Ярослава 🙂

Е Екатерина 5 Отзыв на: Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Все прекрасно! Хотелось бы посетить и другие программы