Экскурсии в городах Воронежской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Воронежской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
3500
₽
за всё
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных
5
3 отзыва
7000
₽
за всё
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
4.9
7 отзывов
7000
₽
за всё
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
9500
₽
за всё
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
9500
₽
за всё
Добро пожаловать в Воронеж
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов
Групповые экскурсии
5
10 отзывов
1500
₽
за чел.
Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина выдающихся писателей - все это о Воронеже
1800
₽
за чел.
Мы посетим уникальную осетровую ферму закрытого типа под Воронежем, узнаем как создать современное хозяйство, которым
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской, которая вела активную и деятельную жизнь
11700
₽
за чел.
Меловые скалы Сторожевого являются одной из визитных карточек Воронежской области наравне с Дивногорьем
3277
₽
за чел.
Посетить подземный монастырь 17 века и прогуляться среди Меловых Див в музее-заповеднике
5
9 отзывов
11700
₽
за чел.
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
5
3 отзыва
11700
₽
за чел.
Тур проходит на багги и квадроциклах
Обзорные по городам
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской, которая вела активную и деятельную жизнь
3500
₽
за всё
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных
5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
9500
₽
за всё
Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-усадьбы Веневитинова
9500
₽
за всё
Добро пожаловать в Воронеж
5
2 отзыва
6500
₽
за всё
Воронеж - это город, чудом сохранивший свое прошлое в архитектуре домов
5
1 отзыв
от
3600
₽
за всё
Приглашаю на обзорную пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Воронежа
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу - родине военно-морского и воздушно-десантных войск
Туры на автомобиле
5
3 отзыва
7000
₽
за всё
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Авторская обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
5
2 отзыва
7000
₽
за всё
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
5
4 отзыва
8500
₽
за всё
Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов
4.9
7 отзывов
7000
₽
за всё
Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
5
9 отзывов
7000
₽
за всё
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
4.5
13 отзывов
13000
₽
за всё
Заповедные места, монастыри и музеи на юге от «столицы Черноземья» с гидом-историком
5
9 отзывов
11700
₽
за чел.
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
4.8
53 отзыва
1500
₽
за чел.
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономические туры
1800
₽
за чел.
Мы посетим уникальную осетровую ферму закрытого типа под Воронежем, узнаем как создать современное хозяйство, которым
Последние отзывы об экскурсиях по Воронежской области
- УУсовик1 мая 2022Отзыв на: Воронеж исторический и современныйОтличный экскурсовод! Со знанием и великолепной подачей рассказал историю города, провёз по основным достопремичательностям, порекомендовал места для личного досуга! Всем рекомендую!
- ЯЯрослав30 апреля 2022Отзыв на: Воронеж исторический и современныйВпервые видел, чтобы человек с таким упованием рассказывал, про историю своего города, с невероятным множеством отступлений, примеров, акцентируя внимание на помарках в учебниках истории. Осталось впечатление, что хотелось бы с Виктором хлопнуть по рюмке и продолжить беседу.
- ИИрина30 апреля 2022Отзыв на: Знакомый незнакомый ВоронежОчень благодарим Евгению за прогулку. Рада, что выбрала именно ее.
- ССветлана29 апреля 2022Экскурсия очень понравилась. За 3 часа увидели и услышали очень много новых и интересных фактов о Воронеже. Удобно, что Ярослав проводит экскурсию на автомобиле. Это очень сокращает время переездов от одного объекта к другому и позволяет расширить локацию экскурсии и одновременно посмотреть город. Очень рекомендуем!!!
- ННаталья27 апреля 2022Отзыв на: Пешком по ВоронежуЭкскурсия произвела неизгладимое впечатление. Воронеж, который нам показал Евгений, очаровал. Восхищены литературным языком экскурсовода, тем как он подбирает факты, как рассказывает о великих земляках.
- ВВалентина26 апреля 2022Экскурсия очень понравилась, интересная подача информации, видно что гид действительно любит своё дело и преподносит факты очень увлекательно, впечатления от города сложились очень позитивные.
- ММЕЛЕШКО24 апреля 2022Великолепная экскурсия!!! Гид Светлана Полянская-истинный профессионал своего дела и очень приятный душевный человек!
- ЕЕвгения24 апреля 2022Отличная экскурсия, дала прекраснаую возможность познакомиться с Воронежем. Благодаря формату экскурсии "на автомобиле", посмотрели не только пешеходный центр города Рассказ Ярослава был познавательный и интересный, чувствовалась его личная вовлеченность, как жителя города. Единственное, в начале было бы здорово уделить несколько (слов в общих чертах) организационным моментам: маршрут, время окончания и т. д., чтобы настроиться на экскурсию. Однозначно, Рекомендуем!
- DDmitrii20 апреля 2022Светлана встречает своих экскурсантов как родных людей! Ни одного негативного момента за все время путешествия. Очень много интересной информации. Глубокое знание материала. Ответы на любые вопросы. Рекомендую Светлану как позитивного, тактичного, интеллигентного, очень образованного и душевного человека. Спасибо!
- ЮЮлия16 апреля 2022Хорошая экскурсия по городу Воронеж!
- ДДмитрий15 апреля 2022Все понравилось, экскурсовод хорошо разбирается в теме, достойный объём информации на 2 часа, удобный маршрут. Как гид, хорошо чувствует слушателя и старается заинтересовать, обратная связь есть, что очень хорошо. Видно желание заинтересовать и максимально помочь получить впечатления от визита. Спасибо! Удачи в дальнейшей работе!
- ДДмитрий15 апреля 2022Отзыв на: Пешком по ВоронежуЗамечательная экскурсия! Евгений очень органично провёл экскурсию, рассказал много интересного из истории. Очень много информации было вложено, для интересующихся историей города много материала. Я бы посоветовал экскурсию вдумчивым путешественникам, не пожалеете. Мы с сыном осталось довольны!
- ААксана14 апреля 2022Отзыв на: Воронеж и удивительный мир бобровЗамечательная поездка! Чудесное место, отдохнули и душой и телом, хоть и пришлось походить) Воздух аж сладкий, места красивые! Светлана очень интересно преподносила материал, было занимательно и никакого занудства! В общем мы, с детьми остались в восторге. Рекомендуем от души!
- ООльга13 апреля 2022Самые хорошие впечатления от экскурсии!
- AArtem11 апреля 2022Отзыв на: Удивительный ВоронежУ меня был запрос - запомнить в красках Воронеж, в котором я оказался на два дня. Без экскурсии память была бы о фасадах, отеле и ресторанах. Елена очень основательно, увлекательно поместила в мой разум очень яркие незабываемые образы о уникальной истории Воронежа. Огромное спасибо! Весь маршрут на одном дыхании! Очень удобно было, маршрут прямо у моего отеля азимут начинался.
- ЮЮлия8 апреля 2022Провела со Светланой 3 дня, очень довольна, рассказы очень интересные, не монотонные. Не представляю как в голове может хранится столько информации, и то что я услышала, далеко не всё о чем может рассказать Светлана. Советую! Спасибо за чудесный отпуск
- ЕЕлена4 апреля 2022Отличная, очень интересная и содержательная экскурсия. Экскурсовод Светлана организовала всю поездку исключительео хорошо, а ее комментарии и очевидная влюбленность в свой край, свою малую родину, не могут не тронуть до глубины души
- ООксана3 апреля 2022Долго выбирали экскурсию, чтобы посмотреть как можно больше мест в городе, чтобы узнать немного историю города и познакомиться с современным Воронежем… выбор пал на экскурсию с Ярославом… Нас было трое (двое взрослых и 6-тилетний ребенок)… мы остались в полном восторге!!! Где нужно, проехали на машине… прогулялись по прекрасным и значимым местам города… Ярослав оооочень интересно рассказывал о городе, о людях, связанных с ним с такой любовью, что мы не смогли не полюбить Воронеж 🙂 Ярослав нас познакомил с городом прям по-дружески🙂 это не было скучно и пафосно!. . Ярослав, ещё раз благодарю Вас за потрясающе проведённое время прекрасной солнечной субботы в Воронеже!!! Однозначно, рекомендую эту экскурсию и Ярослава 🙂
- ЕЕкатерина17 марта 2022Все прекрасно! Хотелось бы посетить и другие программы
- ММарина10 марта 2022Лидия очень эрудированный экскурсовод. Слушать ее и вместе с ней открывать для себя город было очень приятно и увлекательно. Она многогранная личность, творческая и внимательная к своим туристам. Побольше бы таких знающих и позитивных гидов в наших городах и тогда, даже самый маленький город на карте России станет незабываемым и любимым!