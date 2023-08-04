2 часа
Водная прогулка
Лучший выборОстрова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
Завтра в 18:00
9 сен в 09:00
18 690₽ за всё до 6 чел.
1 час
Водная прогулка
Ветер Саймы: прогулка на катере по Выборгу
Испытайте новые эмоции на индивидуальной водной прогулке по Выборгу. Откройте для себя скрытые уголки парка Монрепо и его живописные скалы
Начало: Северная Гавань Выборга
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
К волшебному Монрепо - на катере
С борта комфортабельного катера увидеть сказочный парк и познакомиться с его историей
Начало: На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина4 августа 2023Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
- ТТатьяна23 мая 2023Рекомендую! Команда отличная!
- ССветлана13 июля 2022"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные для детей»
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