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с необычного ракурса. Материал экскурсии настолько заинтересовал нас, что после прогулки мы все дружно полезли в интернет - узнать еще больше о семействе Николаи. Всем рекомендую! Нам еще и с погодой очень повезло, поэтому - двойное удовольствие!