Водные для детей – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Выборге, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Острова Выборгского залива
13 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Острова Выборгского залива
Полюбоваться северными пейзажами шхер и прикоснуться к трем эпохам: имперской, финской и советской
Начало: Центральный РЫНОК.Г. Выборг
Завтра в 18:00
9 сен в 09:00
18 690 за всё до 6 чел.
Ветер Саймы: прогулка на катере
На катере
4 отзыва
1 час
Водная прогулка
Ветер Саймы: прогулка на катере по Выборгу
Испытайте новые эмоции на индивидуальной водной прогулке по Выборгу. Откройте для себя скрытые уголки парка Монрепо и его живописные скалы
Начало: Северная Гавань Выборга
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
К волшебному Монрепо - на катере
На катере
1 час
Водная прогулка
К волшебному Монрепо - на катере
С борта комфортабельного катера увидеть сказочный парк и познакомиться с его историей
Начало: На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    4 августа 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Замечательная водная прогулка с Константином - с интересным рассказом и просмотром старинных фотографий. А еще - возможность увидеть парк Монрепо
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    с необычного ракурса. Материал экскурсии настолько заинтересовал нас, что после прогулки мы все дружно полезли в интернет - узнать еще больше о семействе Николаи. Всем рекомендую! Нам еще и с погодой очень повезло, поэтому - двойное удовольствие!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2023
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    Рекомендую! Команда отличная!
  • С
    Светлана
    13 июля 2022
    Ветер Саймы: прогулка на катере
    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и отважным капитаном Дмитрием на
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    катере по Защитной бухте и Сайменскому каналу до шлюза Брусничный. Выборг, парк Монрепо, живописные берега Сайменского канала, Беличьи скалы открылись нам с воды. Все понравилось, катер и капитан Дмитрий, гид Константин и его рассказ. Зарядились энергией и позитивом. Всем большое спасибо!

    "Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и"Ветер Саймы" в день рождения. Прогулка на катере с экскурсией с харизматичным гидом Выборга Константином и

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Острова Выборгского залива
  2. Ветер Саймы: прогулка на катере
  3. К волшебному Монрепо - на катере
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в сентябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 18 690. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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