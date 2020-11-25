62 отзыва оставили туристы

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Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Покорить красивейшую вершину Крыма и ощутить дух приключений

4.8
62 отзыва
Олег
Олег – представитель из Ялты
Все едут на Ай-Петри, но настоящие путешественники поднимаются пешком! Многие тропы ведут к этой вершине: живописные, сложные, некоторые опасные.

Мы выбираем «золотую середину».

Вы почувствуете себя исследователями, насладитесь шумом водопадов, услышите легенды и сделаете идеальные фото.

Вкусные походные завтрак и обед прилагаются :)
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Что вас ожидает

Подъем мимо водопадов и облаков
Путь начнем на окраине Ялты, постепенно поднимаясь выше. Перейдем две горные речки и полюбуемся каскадами водопадов. Самый красивый вы увидите после завтрака, восполнив силы. Это Учан Су, чьи воды летят вниз с 90 метров. Еще здесь можно окунуться в природные ванны, которые столетиями создавала река. Первые 400 метров уже пройдены. А после вы попробуете прикоснуться к облакам и еще больше впечатлитесь видами на Таракташском гребне: это место с замысловатыми природными балкончиками, где получаются супер-фото.

Вершина!
Пообедав, дойдем до плато и вновь столкнемся с цивилизацией. На смену природному умиротворению придут крики зазывал в местных кафе, ненужные услуги и гомон толпы. Мы обойдем их стороной и устремимся к зубцам — главной цели приключения! У вас будет время, чтобы посидеть на камнях и вдоволь насладиться захватывающими дух видами побережья. А смельчаки оценят достойные местные развлечения: пройдут по веревочным мостам над пропастью или на скорости спустятся по тросу над плато.

Спуск: другой взгляд на потрясающие пейзажи
Вернуться в Ялту можно по канатной дороге или на маршрутке. Самые стойкие отправятся со мной по склону в Кореиз. Спуск быстрее и проще подъема, но тоже покоряет красотой горного Крыма. В финале мы выйдем на шоссе, где можно сесть на автобус и вернуться в Ялту.

🍳 🥘 Завтрак и обед на природе
Духом похода вы проникнетесь и во время заслуженных перерывов. Завтрак устроим на скале, нависающей над пропастью, а обед — на залитой солнцем полянке Ай-Петринской яйлы.

Кому подойдет прогулка 👣

Активным путешественникам в хорошей физической форме, которые готовы к многочасовому подъему пешком.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки включены походный завтрак и обед, приготовленные на костре или газовой горелке. На завтрак — каша на молоке с сухофруктами, бутерброды с паштетом или сыром/мясом. На обед — горячее второе блюдо с тушенкой, салат из свежих овощей и чай с десертом.
  • Дополнительные опции по желанию (мостики — 500 руб., канатная дорога вниз — 400 руб. )
  • С собой стоит взять одежду по погоде, головной убор, удобную спортивную обувь, бутылку воды 1-1, 5 литра и ветровку (на вершине прохладнее)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или мой гид-коллега, также увлеченный исследователь Крыма
Начало и место завершения
🚩 у Автовокзала г. Ялты
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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62 отзыва оставили туристы

Jane
25 ноя 2020
Восхождение прошло прекрасно! Нам очень повезло с погодой, было ясно, но не очень жарко. Виды открывались потрясающие, горы осенью пестрят всеми красками и такой поход гораздо интереснее обычного подъема на фуникулере или маршрутке. С нами был гид Стас, ему отдельное СПАСИБО! Завтрак и обед были очень вкусными, а тащил он всю провизию для 12 человек на себе всю дорогу. Рассказывал много всяких интересных историй, фотографировал нас, подбадривал на тяжелых участках пути. Группа была с разной физической подготовкой, но все дошли до самой вершины и, как мне кажется, остались очень довольны.
12 ноя 2020
Это мое первое пешее восхождение. Всё получилось и очень понравилось. Отдельное спасибо гиду Стасу за интересные рассказы и вкусные завтрак и обед! Маршрут был сложен и прекрасен одновременно. Покорение Ай-Петри останется навсегда одним из самых ярких впечатлений от поездки по Крыму!
Елена
26 окт 2020
Это была моя давняя мечта! Поход в горы! С нами был гид Стас. Что хотелось бы отметить: 1. Стас - очень приятный молодой человек, знающий свое дело! 2. Стас прекрасно готовит на природе, поэтому вы точно останетесь сытыми, довольными. Стас, спасибо за незабываемые завтрак и обед на природе! 3. Маршрут хоть и сложный, но очень живописный! Запаситесь хорошей обувью с протектором, терпением и на верху вы будете счастливы! Стас, еще раз спасибо огромное за экскурсию! Очень рекомендую эту экскурсию со Стасом, не пожалеете!
12 окт 2020
Отличный поход! Очень красивая тропа, вкусный завтрак и обед. Спасибо ребятам за то, что делают это! Пойду еще.
10 окт 2020
Экскурсия запомнится надолго! :) Места действительно очень красивые, но нагрузка при восхождении достаточно велика. Людям неподготовленным, либо имеющих проблемы со здоровьем, может оказаться довольно сложно. Нашим гидом был Дмитрий, который действительно старался, чтоб всем всё понравилось. Показывал красивые локации, рассказывал о достопримечательностях, накормил едой и подбадривал на протяжении всего маршрута. За что ему большое спасибо! Если кто хочет успеть и одолеть маршрут, и пройти по подвесным мостам, и спуститься на канатке - следует идти весной либо летом, иначе можно не успеть за короткий осенний день. В конце хочу добавить: сложности будут преодолены и усталость забудется, а хорошие впечатления и восторг от красот Крыма останутся!
6 окт 2020
Этот день я запомню надолго. Сначала думаешь, что сейчас задохнешься и окочуришься прямо там, а потом ты уже поднялась на самый верх. Шагомер сказал, что мы прошли 20 км за 10 часов. Неспортивному человеку трудно. Но, думаю, и спортивному будет нелегко. Потели все, но оно того стоит. Красота видов, гордость собой, самая вкусная каша в моей жизни. Надевайте максимально удобную спортивную обувь и одежду, на вершине обязательно теплую и с капюшоном. Не идите в гору с тяжелым рюкзаком, не повторяйте моих ошибок и восхождение будет намного приятнее. Только два литра воды не забудьте, а без всего остального обойдетесь. Дима, спасибо за все классные истории, еду и безопасное восхождение!
6 окт 2020
Это было супер круто! Воспоминания на всю жизнь;))
5 окт 2020
все кайф, спасибо единственное но: берите с собой шоколадки\энерго батончики тк в нашей группе авру человек включая меня прям погибали в моментах. а и учитывайте физ нагрузки 20км в верх взбираться все таки)
4 окт 2020
Маршрут с потрясающими видами, хорошая организация похода, вкуснейший завтрак и обед! Огромное спасибо Станиславу за подбадривания и интересные истории! Этот поход - лучшее впечатление из всей поездки! Для первого горного похода маршрут был трудноват, но мы справились.
3 окт 2020
Очень понравилось восхождение на Ай-Петри со Станиславом: отличный маршрут, по силам людям с умеренным уровнем физической активности (если вы пару раз в неделю хотите в спортзал, или бегаете, или регулярно играете в теннис/хоккей/футбол и т. д. ), красота гор необыкновенная, дух захватывает, инструктор все время заботился о нас, чтобы все дошли в целости и сохранности, накормил приготовленными на открытом воздухе завтраком и обедом (вкуснее я ничего не пробовала до этого :), сыграла обстановка и физическая активность). Моральное удовлетворение колоссальное: я первый раз в горах и покорила Ай-Петри сразу))) по пути видели косуль, радугу, красивые виды. К вечеру, конечно, устали, но это стоит того, день провели с пользой для тела и для души!
29 сен 2020
Все было великолепно, особенно обед! Не советую ходить на эту экскурсию людям с лишним весом. Было таких двое, постоянно ждали, они ели дошли. Экскурсия достаточно тяжелая, даже для людей занимающихся спортом. ай фон показал 18 км и 366 этажей, если Вы готовы на это, то не пожалеет.
28 сен 2020
Отличная экскурсия! Гид Дмитрий грамотно вёл нашу группу, на привалах рассказывал много интересного про места, которые мы посетили, показал площадки с очень красивыми видами и сделал великолепные ы фотографии. Маршрут выбран очень удачно - на тропе нет толп туристов. До Ай-Петри дошли все, кто в итоге решил подниматься на вершину. По спуску было несколько вариантов, в зависимости от того, в какое время светового дня заканчивается путь наверх. Организация очень впечатлила своей продуманностью. Но самой сладкой вишенкой на торте было питание на маршруте) Спасибо Дмитрию за прекрасный завтрак и потрясающе вкусный обед! А про чай вообще молчу - как вспомню аромат, сразу слюнки текут)) Рекомендую!
25 сен 2020
Восхождение на Ай-Петри очень понравилось, несмотря на всю сложность маршрута для нас! Команда собралась отличная! Все друг друга поддерживали и подбадривали! Преодолевая каждый сложный этап чувствуешь себя героем! Гид Дмитрий оказался ещё и отличным поваром! Спустя час подъёма у нас был туристический завтрак, когда уже вышли на плато Дмитрий приготовил обед) Это была самая вкусная гручневая каша с тушонкой))) был салат, а на десерт: сладости, чай с шиповником и яблоками. На каждом привале Дмитрий рассказывал истории, которые помогали идти вперёд и только в перёд! Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию и Илье за яркие впечатления от похода! Удачи вашей команде, покорения новых вершин, и целей!
21 сен 2020
Одно из самых ярких воспоминаний из отпуска. С нами ходил Стас, группа очень интересная и комфортная - около 20 человек. Всю дорогу мы общались, смеялись и слушали увлекательные истории друг от друга. Маршрут размеренный и очень красивый! С большими остановками на отдых и фото. С утра нас накормили походным завтраком, а после подъема на вершину был обед и самая вкусная гречка в моей жизни. Огромная благодарность организаторам за возможность погулять в горах и преодолеть себя. Успехов вам и благодарных туристов.
21 сен 2020
С моей боязнью высоты, было сначала очень страшно. Но было интересно перебороть себя и свои страхи. Гид Дмитрий подсказывал, мотивировал, поддерживал, за что ему огромное спасибо! Увидел массу потрясающих пейзажей на Ялту, побережье и соседние горы! Надышался горным воздухом на год)! Вкусные завтраки с обедом и приятная компания в составе группы только добавили впечатлений от экскурсии! Всем огромной спасибо! РЕКОМЕНДУЮ СХОДИТЬ ВСЕМ!)
Ещё 47 отзывов

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