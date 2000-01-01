Алёна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Встреча со сказочным миром

Вы исследуете волшебный Массандровский парк 🌳 в английском стиле, где в разные сезоны цветут сирень, лаванда или розы. Рассмотрите две старинные секвойи у центральной лестницы, отдохнете на увитой зеленью симпатичной скамейке и полюбуетесь видами Массандровского дворца, похожего на французские шато. А я расскажу, для кого его изначально строили, каким образом его приобрели Романовы, почему царская семья никогда не останавливалась здесь на ночь и кто еще бывал в этом мистическом месте.

Массандровские гроты

После ухоженного парка мы отправимся в дикий лес 🌳 с причудливыми деревьями и узкими тропинками. Вы пройдете по старинной каменной лестнице, отыщете затерянные среди скал Массандровские гроты и узнаете, зачем сюда приходила одна вдовствующая императрица. Кроме того, научитесь легко и непринужденно позировать на камеру!

Организационные детали