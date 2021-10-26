в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, во вторник и субботу в 12:00

Что вас ожидает

Нестандартный формат

Это не привычная нам обзорная экскурсия, а прогулка-спектакль по городу. Вы надеваете наушники с объёмным звуком и погружаетесь в полноценную постановку, где главный герой — Ялта, а вы — зритель. Сопровождать вас будет гид, который направит, подскажет и поможет в необходимых ситуациях.

Оригинально о Ялте

За 2 часа мы охватим не только шумные и популярные улицы, но и малоизвестные, уютные закоулки. Будет множество историй, но не сухих, словно из учебника — а ярких и запоминающихся. Вы узнаете как 24-летний парень, став главным архитектором города, определил его «лицо» на столетие, и откуда поставляли устрицы к императорскому столу. Откроете тайну костёла Непорочного зачатия и услышите небылицу о проклятых бриллиантах рода Мещерских. А ближе к финалу повстречаете Антона Чехова и его супругу Ольгу.

Точки на карте

Путешествие-спектакль начнётся на Пушкинской, одной из центральных улиц города. Далее отправимся исследовать место, где когда-то был маленький греческий посёлок Аутка. Оттуда — к имению графа Ностица. И напоследок перейдём на другой берег реки и не спеша прогуляемся в сторону набережной по старым улочкам — до конечной точки.

Организационные детали