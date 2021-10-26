в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, во вторник и субботу в 12:00

Иммерсивная прогулка по Ялте

Эмоциональное и увлекательное знакомство с городом без традиционного гида

4.2
5 отзывов
Наушники, мотор, начали — это мини-путешествие по Ялте, в котором вы на время выпадаете из шумной реальности и оказываетесь наедине с городом и его прошлым.

Технология 3D создаёт эффект максимального погружения, поэтому мы приставили к группе проводника: он проследит, чтобы вы не отклонялись от маршрута, и сделает приключение безопасным.
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте
Иммерсивная прогулка по Ялте

Что вас ожидает

Нестандартный формат

Это не привычная нам обзорная экскурсия, а прогулка-спектакль по городу. Вы надеваете наушники с объёмным звуком и погружаетесь в полноценную постановку, где главный герой — Ялта, а вы — зритель. Сопровождать вас будет гид, который направит, подскажет и поможет в необходимых ситуациях.

Оригинально о Ялте

За 2 часа мы охватим не только шумные и популярные улицы, но и малоизвестные, уютные закоулки. Будет множество историй, но не сухих, словно из учебника — а ярких и запоминающихся. Вы узнаете как 24-летний парень, став главным архитектором города, определил его «лицо» на столетие, и откуда поставляли устрицы к императорскому столу. Откроете тайну костёла Непорочного зачатия и услышите небылицу о проклятых бриллиантах рода Мещерских. А ближе к финалу повстречаете Антона Чехова и его супругу Ольгу.

Точки на карте

Путешествие-спектакль начнётся на Пушкинской, одной из центральных улиц города. Далее отправимся исследовать место, где когда-то был маленький греческий посёлок Аутка. Оттуда — к имению графа Ностица. И напоследок перейдём на другой берег реки и не спеша прогуляемся в сторону набережной по старым улочкам — до конечной точки.

Организационные детали

  • В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1, 5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Пушкинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, во вторник и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, во вторник и субботу в 12:00

Юлия
Юлия
С 2019 года мы делаем иммерсивные экскурсии, или спектакли-променады. Над каждым проектом работает большая команда, мы бережно раскапываем интересные факты из истории города и с помощью профессиональных театральных актёров оживляем их, чтобы вы могли почувствовать эти мгновения истории нашего города. Вас ждет «полное погружение» и «мурашки по коже», как пишут вдохновленные участники наших прогулок.
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5 реальных отзывов от туристов

Н
26 окт 2021
Это именно прогулка по ялтинским улочкам. Вас не будут утомлять цифрами и фактами, но обратят внимание на неприметные детали и поведают интересные истории о прошлом. Два часа пролетели незаметно и увлекательно, спасибо.
Александр
18 окт 2021
этот вид экскурсии очень понравился. Нахождение внутри спектакля, по ходу которого узнаешь много интересных событий и сведений о зданиях города, исторические справки - это очень впечатляющий ход организаторов. Советую всем совершить такие экскурсии, а Трипстеру развивать деятельность в других городах нашей огромной страны.
Н
12 окт 2021
Очень необычно и свежо
И
5 окт 2021
Очень необычно, интересно, здорово
Е
2 окт 2021
Были на такой экскурсии в Севастополе- там был интересный маршрут
В Ялте маршрут не интересен. Как то притянуто и высосано из пальца. Есть много красивых мест, и зданий о которых можно что то интересное рассказать и показать.
Юлия
Ответ гида:
Здравствуйте, Елизавета.
Мы очень рады что в Севастополе Вам было интересно, и сожалеем что в Ялте Вам не удалось получить такие же эмоции:(
Спасибо, что нашли время оставить отзыв, для нас важна любая обратная связь.

Мы согласны с Вами - в Ялте действительно много красивых мест и зданий, о которых есть что рассказывать.
К сожалению, за 2 часа рассказать и показать все - невозможно.
В этом маршруте мы осознанно пошли на некоторый "риск" и постарались уйти от популярных шумных улиц, где большинство гостей города и так побывает самостоятельно. Мы решили отправиться на малоизвестные уютные улочки, которые знакомы даже не всем местных жителям, но там сохранился настоящий дух города и его история.

С уважением, Юлия

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