Из Ялты в Ласпи и Балаклаву

Увидеть неизведанную бухту Ласпи, насладиться роскошными видами, соперничающими красотой со...

5
9 отзывов
Увидеть неизведанную бухту Ласпи, насладиться роскошными видами, соперничающими красотой со средиземноморскими, окунуться в историю Южного берега Крыма.
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву
Из Ялты в Ласпи и Балаклаву

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский дворец
  • Гора Кошка
  • Форосская церковь
  • Ласпи
  • Балаклава
Что вас ожидает
Воронцовский дворец
Мы прогуляемся по территории роскошного замка, который находится в окружении величественного парка, где собрано более 400 видов растений. Вы узнаете почему граф Воронцов выбрал именно это место и за какие заслуги граф так прославился в Крыму.
Гора Кошка
С шикарной смотровой площадки на горе Кошка мы насладимся Симеизом и Алупкой. Мы расскажем о истории поселков Большой Ялты, почему здесь расположено большое количество санаториев, и как гора мешала строителям построить Южнобережное шоссе.
Храм в облаках «Форосская церковь»
По старому севастопольскому шоссе мы подъедем к самому живописному храму Крыма, который возведен на обрывистом утесе.
Бухта Ласпи
Один из удивительных уголков Крымского полуострова, это самый дикий и девственный участок суши. Мы остановимся в самых красивых местах и насладимся удивительной природой заповедной зоны, где находится множество уникальных растений, которые даже занесены в Красную книгу! Вы узнаете что думала Екатерина II об этих местах, какие фильмы здесь снимались, а по желанию мы вас отвезем на устричную ферму, где можно отведать свежие крымские устрицы!
Балаклава
Мы отправимся в живописную бухту с богатой историей. Поднимемся на шикарную смотровую, сделаем красивые фото и насладимся секретной Балаклавой со всех сторон. Вы знали, что когда-то Балаклава даже не была занесена на карту мира?
Длительность экскурсии 7.5-8 часов. (в зависимости от загруженности дорог)

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
9 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Передвижение на нашем автомобиле
  • Вода в автомобиле
Что не входит
  • Билеты в Воронцовский дворец — 400 руб/взрослый (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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пн, ср, пт, сб, вс

Мария К.
Мария К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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