Что вас ожидает

Воронцовский дворец

Мы прогуляемся по территории роскошного замка, который находится в окружении величественного парка, где собрано более 400 видов растений. Вы узнаете почему граф Воронцов выбрал именно это место и за какие заслуги граф так прославился в Крыму.

Гора Кошка

С шикарной смотровой площадки на горе Кошка мы насладимся Симеизом и Алупкой. Мы расскажем о истории поселков Большой Ялты, почему здесь расположено большое количество санаториев, и как гора мешала строителям построить Южнобережное шоссе.

Храм в облаках «Форосская церковь»

По старому севастопольскому шоссе мы подъедем к самому живописному храму Крыма, который возведен на обрывистом утесе.

Бухта Ласпи

Один из удивительных уголков Крымского полуострова, это самый дикий и девственный участок суши. Мы остановимся в самых красивых местах и насладимся удивительной природой заповедной зоны, где находится множество уникальных растений, которые даже занесены в Красную книгу! Вы узнаете что думала Екатерина II об этих местах, какие фильмы здесь снимались, а по желанию мы вас отвезем на устричную ферму, где можно отведать свежие крымские устрицы!

Балаклава

Мы отправимся в живописную бухту с богатой историей. Поднимемся на шикарную смотровую, сделаем красивые фото и насладимся секретной Балаклавой со всех сторон. Вы знали, что когда-то Балаклава даже не была занесена на карту мира?

Длительность экскурсии 7.5-8 часов. (в зависимости от загруженности дорог)