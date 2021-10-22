Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!

Посетить роскошные имения, полюбоваться замком Ласточкино гнездо и узнать о Южном береге Крыма

5
2 отзыва
В легкой и неформальной атмосфере я познакомлю вас с самыми яркими дворцами в окрестностях Ялты.

Вы оцените их великолепные интерьеры и узнаете о жизни, любви, тайнах самых известных семей России.

Насладитесь потрясающими пейзажами, погуляете по паркам с редкими растениями и раскроете Крым с новой стороны.
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!
Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы!

Что вас ожидает

Воронцовский дворец

Вы побываете в самом романтичном дворце Крыма и оцените его роскошные интерьеры. Узнаете, для кого он был построен и кто стал автором его проекта. Погуляете по живописному парку, полюбуетесь сказочным озером и таинственными гротами. Я расскажу связанные с дворцом истории, поделюсь его легендами и раскрою, какие известные люди здесь бывали.

Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Я покажу один из главных символов Крыма — замок Ласточкино гнездо на скале. Затем мы переместимся в Ливадию, куда приезжали отдыхать три поколения российских императоров. Вы посетите построенный за рекордно короткий срок дворец Николая II и узнаете, как в бывших царских покоях укрепляли здоровье уральские и сибирские крестьяне.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте
  • Входные билеты не включены в стоимость: Воронцовский дворец — 400 р, Ливадийский дворец — 400 р.
  • По желанию мы можем заехать в ресторан. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Альбина
Альбина
Приветствую вас, любители путешествий. Меня зовут Альбина, я работаю в туризме 15 лет. Крым — это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. С радостью покажу его города, горы, море, дворцы и парки. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
22 окт 2021
Огромное спасибо гиду Альбине за чудесный день в Крыму! Очень важна была пунктуальность, т. к. тайминг был очень ограничен - в итоге успели все! Альбина знает буквально все и во всем ориентируется - от ботаники в нижнем парке Воронцовского дворца до подробностей биографии исторических персонажей, "наследивших" в Крыму. Экскурсия оставила прекрасные впечатления, рекомендую однозначно!
N
12 авг 2021
Робота гида понравилась, много полезной информации, удобный маршрут, НО не понравилась экскурсия в Ливадийский дворец (экскурсию проводит экскурсовод дворца), набирают группы человек по 30-40, залы маленькие, битком набиваются люди в комнаты, никакой речи о социальной дистанции быть не может, экскурсия очень затянута, больше часа и, на мой взгляд, перегружена информацией. Но это вопрос не к нашему гиду, а к администрации дворца.

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