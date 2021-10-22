Что вас ожидает

Воронцовский дворец

Вы побываете в самом романтичном дворце Крыма и оцените его роскошные интерьеры. Узнаете, для кого он был построен и кто стал автором его проекта. Погуляете по живописному парку, полюбуетесь сказочным озером и таинственными гротами. Я расскажу связанные с дворцом истории, поделюсь его легендами и раскрою, какие известные люди здесь бывали.

Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Я покажу один из главных символов Крыма — замок Ласточкино гнездо на скале. Затем мы переместимся в Ливадию, куда приезжали отдыхать три поколения российских императоров. Вы посетите построенный за рекордно короткий срок дворец Николая II и узнаете, как в бывших царских покоях укрепляли здоровье уральские и сибирские крестьяне.

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