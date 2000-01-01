Достаточно простой, и при этом очень красивый видовой маршрут с удобной для всех участников точкой старта. От остановки — Ангарский перевал. Что вас ожидает: На маршруте мы увидим много интересного. Как меняется флора и фауна в зависимости от нашей высоты. Не смотря на то, что это не самый сложный маршрут и высокий подъем, тип леса сменится достаточно заметно, постепенно вообще перейдя в растительность яйл — мелкие кустики. По дороге же мы пройдем буковый лес 🌳 и хвойный лес.
Буки, кстати, на Северной Демерджи, очень интересные. Именно такие, как и должно: большие, ветвистые и древние. Кроме буков и величественных сосен, тут на склонах растет много трав, в том числе и лекарственных.
По дороге у нас будет несколько смотровых площадок. Одна — в видом на долину села Лучистое, дальше, как мы выйдем на Машку (она же Эльх-Кая), мы с вами увидим и Северную Демерджи, и Ивана (Пахкал-Кая), а уж с вершины Лысого Ивана и вовсе виды такие, что закачаешься. При этом подъем займет максимум три часа. Организационные детали:• Одеваемся по-погоде, примерно с расчетом на 10 градусов в минус от того, что показал вам термометр. летом неплохо было-бы иметь с собой легкую курточку, особенно с учетом того, что все смотровые площадки — открытые, на них может быть ветрено; а зимой советуем брать пуховик и запасную пару перчаток и носков. Обувь удобная, на нескользящей подошве;
- При себе желательно иметь треккинговые палки, фонарик. Это не обязательное снаряжение, но желательное. Вообще, если вы планируете ходить в горы ⛰️ регулярно, то стоит позаботиться и приобрести свой комплект. Если чего-то у вас нет, сообщите заранее, мы захватим и на вас. Рюкзак. Очень важная вещь, постарайтесь найти или одолжить у знакомых. Идеально, с широкими удобными лямками. Вам его несколько часов нести вверх;
- У гида есть с собой аптечка на группу, но в ней самые распространенные лекарства, не более. Если вам нужно что-то специфическое, то пожалуйста, позаботьтесь об этом самостоятельно;
- У нас на этом маршруте предусмотрен один привал, на котором мы будем пить чай, кофе и есть бутерброды или шоколад. Выбор у нас как в самолете ✈️, в эконом-классе, т. е его нет. Если у вас есть какие-то предубеждения к простой походной еде, лучше возьмите то, что вы любите. Особенно, если вы идете с детьми, так как они могут капризничать, и для них лучше взять что-то, что им привычно;
- Воду на маршруте каждый берет на себя. Это - не менее литра на человека, обычной, не газированной, воды. Пожалуйста, не надо забывать воду, это важно;
- Можно-ли с детьми? Да, можно и нужно. Маршут не сложный, достаточно умеренный как по протяженности и сложности, так и по времени, которое мы проведем в лесу 🌲. Детям будет интересно и комфортно;
- У меня нет опыта, я могу пойти? Да, без опыта этот маршрут ходить можно и нужно. Он простой, кроме того, вы все время находитесь под контролем гида, который умеет правильно считывать состояние, и, при необходимости, остановит группу на отдых. Так что даже если вы устанете, то не беда, все устают, но при этом и все проходят маршрут. Просто отдохнем и пойдем дальше;
- Сколько времени мы проведем в походе? Ориентировочно, от 5 до 6 часов. Так что этот маршрут оптимален для новичков.