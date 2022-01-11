Что вы можете увидеть 🤩

Провести отпуск в Крыму зимой раньше еще не было таким популярным направлением, но сейчас все больше туристов выбирают Крым чтобы встретить Новый Год и просто провести несколько зимних дней на полуострове. Мы с вами отправимся исследовать Южный Берег Крыма зимой.

В программе Воронцовский дворец, который зимой выглядит еще более таинственным. Вы узнаете почему его строительство затянулось на целых 20 лет, и что сделал граф Михаил Воронцов для развития Крыма.

Далее переместимся в поселок Симеиз и насладимся двумя старинными виллами "Ксения" и "Мечта", пройдемся к смотровой, откуда видно знаменитую скалу Дива, с которой прыгал Ихтиандр из фильма "Человек-амфибия". Мы расскажем почему богатые дворяне выбирали именно Симеиз для постройки своих резиденций.

По пути назад заедем в Ливадийский дворец - резиденцию императора Александра II и императорской семьи. Дворец построили за рекордный срок — 17 месяцев, и мы обойдем его территорию и насладимся шикарным видом на Ялту.

По пути вы также увидете гору Кошка, санаторий в восточном стиле "Дюльбер" и знаменитое Ласточкино гнездо!

Дополнительные места для посещения можете уточнить в личных сообщениях.

До встречи!