Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Провести отпуск в Крыму зимой раньше еще не было таким популярным направлением, но сейчас все больше туристов выбирают Крым чтобы встретить Новый Год и просто провести несколько зимних дней на полуострове. Мы с вами отправимся исследовать Южный Берег Крыма зимой.
В программе Воронцовский дворец, который зимой выглядит еще более таинственным. Вы узнаете почему его строительство затянулось на целых 20 лет, и что сделал граф Михаил Воронцов для развития Крыма.
Далее переместимся в поселок Симеиз и насладимся двумя старинными виллами "Ксения" и "Мечта", пройдемся к смотровой, откуда видно знаменитую скалу Дива, с которой прыгал Ихтиандр из фильма "Человек-амфибия". Мы расскажем почему богатые дворяне выбирали именно Симеиз для постройки своих резиденций.
По пути назад заедем в Ливадийский дворец - резиденцию императора Александра II и императорской семьи. Дворец построили за рекордный срок — 17 месяцев, и мы обойдем его территорию и насладимся шикарным видом на Ялту.
По пути вы также увидете гору Кошка, санаторий в восточном стиле "Дюльбер" и знаменитое Ласточкино гнездо!
Дополнительные места для посещения можете уточнить в личных сообщениях.
До встречи!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Передвижение на нашем транспорте, в котором всегда тепло
Hyundai Solaris (2012) или Volvo S40 (2009)
Что не входит
Входные билеты в Воронцовский дворец (по желанию)
400р. взрослые, 200р. дети
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится
Когда: пн, вт, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
пн, вт, ср, пт, сб, вс
Мария К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них