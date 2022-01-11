По зимнему Южному Берегу на автомобиле

Индивидуально
для 3 чел.
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле
По зимнему Южному Берегу на автомобиле

Что вы можете увидеть 🤩

  • Симеиз
  • Алупка
  • Ялта
  • Ливадия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Провести отпуск в Крыму зимой раньше еще не было таким популярным направлением, но сейчас все больше туристов выбирают Крым чтобы встретить Новый Год и просто провести несколько зимних дней на полуострове. Мы с вами отправимся исследовать Южный Берег Крыма зимой.
В программе Воронцовский дворец, который зимой выглядит еще более таинственным. Вы узнаете почему его строительство затянулось на целых 20 лет, и что сделал граф Михаил Воронцов для развития Крыма.
Далее переместимся в поселок Симеиз и насладимся двумя старинными виллами "Ксения" и "Мечта", пройдемся к смотровой, откуда видно знаменитую скалу Дива, с которой прыгал Ихтиандр из фильма "Человек-амфибия". Мы расскажем почему богатые дворяне выбирали именно Симеиз для постройки своих резиденций.
По пути назад заедем в Ливадийский дворец - резиденцию императора Александра II и императорской семьи. Дворец построили за рекордный срок — 17 месяцев, и мы обойдем его территорию и насладимся шикарным видом на Ялту.
По пути вы также увидете гору Кошка, санаторий в восточном стиле "Дюльбер" и знаменитое Ласточкино гнездо!
Дополнительные места для посещения можете уточнить в личных сообщениях.
До встречи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Передвижение на нашем транспорте, в котором всегда тепло
  • Hyundai Solaris (2012) или Volvo S40 (2009)
Что не входит
  • Входные билеты в Воронцовский дворец (по желанию)
  • 400р. взрослые, 200р. дети
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится
Когда: пн, вт, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн, вт, ср, пт, сб, вс

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