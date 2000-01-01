Анна проводит ещё 1 экскурсию

Сокровища реки Темиар Вы пройдете по чарующим лесным тропинкам вдоль русла реки Темиар, полюбуетесь красотой нетронутой природы и послушаете журчание ручьев. А также рассмотрите одноименные водопады и урочище и окунетесь в «ванну молодости» — купель Дианы. Это аккуратная и живописная заводь, расположенная под небольшой скалой возле русла Темиара. Мы поделимся связанной с ней легендой и поможем сделать потрясающие фото на ее фоне.
Путь на хребет Иограф По исторической Узенбашской тропе вы отправитесь на хребет Иограф и видовые площадки скалы Педы-Кая, откуда открываются невероятные виды на леса и горные вершины. Мы расскажем, какой торговый путь проходил раньше по этой тропе, какие долины Крыма он связывал и какие товары по нему переправлялись. А также раскроем особенности местной флоры и фауны и поможем ощутить величие и красоту местной природы!
Организационные детали
Протяженность маршрута — 17 км, набор высоты — 600 м. Трекинг по сложности — средний.
В походе необходимо иметь минимальное туристическое снаряжение. Детали уточняйте в личном сообщении.
Дополнительные расходы: маршрутное такси 🚕 из Ялты и обратно (1 поездка — 20 рублей)
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты
Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!