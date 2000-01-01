Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища реки Темиар

Вы пройдете по чарующим лесным тропинкам вдоль русла реки Темиар, полюбуетесь красотой нетронутой природы и послушаете журчание ручьев. А также рассмотрите одноименные водопады и урочище и окунетесь в «ванну молодости» — купель Дианы. Это аккуратная и живописная заводь, расположенная под небольшой скалой возле русла Темиара. Мы поделимся связанной с ней легендой и поможем сделать потрясающие фото на ее фоне.

Путь на хребет Иограф

По исторической Узенбашской тропе вы отправитесь на хребет Иограф и видовые площадки скалы Педы-Кая, откуда открываются невероятные виды на леса и горные вершины. Мы расскажем, какой торговый путь проходил раньше по этой тропе, какие долины Крыма он связывал и какие товары по нему переправлялись. А также раскроем особенности местной флоры и фауны и поможем ощутить величие и красоту местной природы!

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