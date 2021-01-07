15 отзывов оставили туристы

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В столицу Крымского ханства

История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале

5
15 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Ялты
В этом путешествии вы познакомитесь с той частью Крыма, которая сохранила обаяние и таинственность средневековых традиций Крымского ханства.

В окружении живописной природы южного берега полуострова вы узнаете о таинственных народах местных гор ⛰️, услышите легенды о древних городах и крепостях, побываете в сакральном месте — Иософатовой долине — и посетите один из старейших пещерных монастырей Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства

Что вас ожидает

Яркая природа и насыщенная история долины Алушты
В путешествии по полуострову вы убедитесь в том, что долину Алушты не зря считают самой живописной на южном берегу Крыма, узнаете о таинственных народах, обитавших в Крымских горах ⛰️, а также о том, какая из гор ⛰️ Крыма считается звездой кинематографа и почему ее название переводится как «Железный человек». Я расскажу вам, где и при каких обстоятельствах генерал-майор М. Кутузов получил в сражении свое легендарное ранение. Поговорим о героической истории полуострова времен Великой Отечественной войны, о секретах, которые таила в себе рядовая военная часть. Вы узнаете, был ли на самом деле в Крыму Че Гевара и что скрывается в недрах Крымских гор ⛰️.

К сердцу Крымского ханства
По пути к Бахчисараю вы познакомитесь с историей столицы ⭐️ Тавриды — Симферополем и древнего города, Неаполя Скифского. Проедете по одной из самых древних дорог Крыма — Бахчисарайскому тракту, который и приведет в столицу Крымского ханства. В Бахчисарае вы осмотрите Ханский дворец, узнаете о культуре и исторических эпохах города, его традициях и кулинарном искусстве. После этого мы отправимся в Салачик — более древнюю столицу ханства и «долину трех религий» — Марьям—Дере, где расположен один из самых древних пещерных монастырей Крыма — Успенский монастырь.

Экскурсию ⛳ можно будет продолжить посещением неприступной крепости Чуфут-Кале, а также поездкой в одно из самых таинственных и сакральных мест Крыма: караимское кладбище — Иософатовую долину.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ можно начать в Алуште или её окрестностях
  • Экскурсия ⛳ проводится на автомобиле 🚘 путешественника или с предоставлением транспорта гида (оплачивается дополнительно)
  • Продолжительность экскурсии: 10-12 часов.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: Ханский дворец: 300 руб. — взрослый, 150 руб. — дети (от 16 до 18 лет), 200 руб. — пенсионеры; крепость Чуфут-Кале: 300 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, 250 руб. — пенсионеры. Льготные билеты продают по предъявлению подтверждающих документов.
  • Транспорт при необходимости: комфортабельный 6-местный автомобиль Mercedes Vito, за рулем профессиональный водитель 🚗. Стоимость — 8000 руб.
Начало и место завершения
🚩 в Алуште или ее окрестностях
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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15 отзывов оставили туристы

7 янв 2021
Юлия не только блестящий профессионал, абориген Крыма, историк, она ещё и невероятный рассказчик, мы побывали в местах, где не водят экскурсии, посмотрели древние артефакты, отведали местную кухню, за 10 часов никакой усталости, а только море позитива. Настоятельно рекомендую!!!
5 янв 2021
Юля-волшебница! Экскурсия-нечто волшебное, прекрасное, удивительное!!!! СУПЕР! Лучший экскурсовод в Крыму и в Мире. До сих пор под впечатлением! ЮЛЯ-МОЛОДЕЦ!!!!!
30 окт 2020
Замечательная экскурсия! Это открытие, это погружение в нашу историю. Юля-великолепный гид! Одно слово-восторг! Спасибо. Рекомендую.
29 сен 2020
Добрый день! Выбирали для заказа экскурсии по Крыму на данном сайте. Было выбрано три экскурсии от разных гидов. С Юлией у нас была самая длительная, самая интересная и познавательная экскурсия( В столицу Крымского ханства). Маршрут для нас был непростым, но с Юлией мы забрались бы и выше. )) Образованность, интеллект гида, полное погружение в тему, множество деталей, которые вычитаны, найдены и абсолютно в понятном виде погружены в наши головы, сделало эту экскурсию одной из лучших на нашей памяти. Хороший рассказчик, не давящий датами, спокойно по несколько раз отвечающий на наши вопросы, как настоящий профессионал имеющая свои фишечки при проведении экскурсии Юлия влюбила нас в это место. Красота покорившегося плато, бесконечный простор вокруг станет наградой поднявшемуся на Чуфут-Кале. Однозначно рекомендуем гида и эту экскурсию!
Вячеслав
17 сен 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на насыщенный маршрут. Юлия не только увлекательный рассказчик, но и грамотный специалист! Рекомендую, не пожалеете.
Светлана
8 сен 2020
Крым, это море и солнце! Все мы видим его с этой солнечно-морской стороны. Экскурсия «В столицу Крымского ханства» дает возможность познакомится с исторической частью Крыма. Наши 9 экскурсионных часов пролетели, как одно мгновение. Юлия, настолько интересно и увлекательно увела нас от реалий в прошлое, что мы словно окунулись в эти исторические события, лично ощутив свое присутствие там. Сюжеты мест, и исторические рассказы о них, сменялись как кадры в киноленте. Спасибо Юлии за отличный экскурс в историю, спасибо Алексею за комфорт созданный на протяжении всей дорожной истории. Наша семья, рекомендует посетить экскурсию и окунуться в Наше Прошлое.
11 авг 2020
Юлия, прекрасный гид ! Экскурсия прошла на одном дыхании, было очень интересно ! Спасибо большое !
7 июл 2020
Приятный и знающий гид, места – просто потрясающие! Было интересно, целый день в компании Юлии пролетел незаметно) Спасибо большое!
19 мар 2020
Добрый день! Хотелось бы выразить нашу благодарность гиду Юлии и нашему водителю Андрею за прекрасную и очень интересную экскурсию! Идеальное сочетание колорита Ханского дворца, не преступной крепости, пещерного монастыря и красоты окрестностей! За целый день получили море положительных эмоций. Экскурсия достаточно продолжительная, но совершенно не утомительная. Гостеприимство, пунктуальность, удобный транспорт, очень интересный рассказ гида, неповторимая красота! Обязательно будем рекомендовать для посещения именно эту экскурсию. Спасибо!
4 янв 2020
Экскурсия была интересная, много узнали, день пролетел на одном дыхании. Чувствуется, что Юля любит свою работу, любит Крым. После этой поездки хочется вернуться. Спасибо Юле за неравнодушное отношение к своей работе!
4 янв 2020
Замечательная экскурсия. А, еще важней, замечательный экскурсовод Юля.
31 окт 2019
Замечательная Экскурсия!На день мы погрузились в восточную сказку, Юля великолепный рассказчик Рекомендую всем, было интересно и детям и подросткам и взрослым
Михаил
27 авг 2019
Спасибо Юлии за замечательную экскурсию! Ощущение комфорта, лавина интереснейшей информации, грамотная организация экскурсионного маршрута - Юля мастерски делает все, чтобы впечатления были действительно незабываемыми. Всем, кто интересуется не только пляжами Крыма, поездка в Бахчисарай принесет удовольствие и поможет прикоснуться к истории полуострова. Без посещения столицы Крымского ханства понять Крым невозможно.
27 июн 2019
Потрясающая экскурсия! Юлия настолько интересно рассказывала, что 10 часов пролетели просто незаметно! Всем советую!
13 июн 2019
Удивительно-интересная экскурсия!!! Очень насыщенная, эмоции зашкаливают при виде этой красоты и уникальности) Чуфут кале- забрал частичку моей души навсегда ♾ Гид Юлия- не просто прекрасный собеседник, а профессионал своего дела, влюблённая в свой родной край))) погружение в историю, с очень интересными фактами и легендами

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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