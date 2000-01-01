Анна Ц. – Гид из Ялты

Отдыхая в Ялте, стоит отвести хотя бы несколько дней на путешествия по ее живописным окрестностям.



Приглашаю вас в пеший поход к водопадам реки Темиар.



Мы пройдем по ее скалистому ущелью и побываем на водопадах Темиар и Купель Дианы, а затем поднимемся на хребет Иограф по Узенбашской тропе.