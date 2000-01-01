В Крыму есть множество прекрасных источников и удивительных водных каскадов, которые привлекают любителей послушать журчание ручьев и полюбоваться красотой нетронутой природы. Одни из них — водопады реки Темиар. Купель Дианы — аккуратная и живописная заводь в русле Темиара, возле его истоков. Расположена купель под небольшой скалой, при большой воде туда стекает водопад. Что вас ожидает:
Наш маршрут начинается от а/в Ялты, куда мы прибудем на общественном транспорте из Симферополя (лучше на автобусе 🚌 или маршрутном такси 🚕 (примерно 1, 5 часа).
На маршрут мы выходим в 09:00, т. к. нам предстоит длинный путь. Начнётся он через небольшие виноградные поля, двигаться мы будем вдоль русла реки Темиар. Посетим все его пороги и дойдём сначала до первого водопада Темиар, а потом и до купели Дианы.
Темиар — красивое 🤩 горное ущелье, которое находится между хребтами Иограф и Кизил-Кая. По дну ущелья бежит речка с тем же названием Темиар, которая наиболее полноводна весной во время таяния снега на яйле. Есть на этой реке именной водопад — Купель Дианы. Вода, извиваясь, ниспадает с нескольких высоких уступов в глубокую ванну. Температура воды в этой купели достаточно низкая от 6 до 12°С, и не сильно меняется в течение года.
Неизвестно, кто и когда дал водопаду такое имя. Но существует поверье, что женщина или девушка, искупавшись в этой купели станет прекрасней и моложе. Однако, молодым людям, путешествующим по ущелью, нужно быть осторожными. Согласно мифу, юношу, увидевшего купающуюся прекрасную богиню, Диана способна превратить в оленя. И скакать ему вечно по крымским просторам. Остерегайтесь купающихся «Диан» в урочище Темиар! Это всё шутки, на самом деле в купели Дианы можно и нужно искупаться, и сбросить дорожную усталость. Её горная холодная вода освежит и придаст сил.
Дальше наш маршрут будет к хребту Иограф, где мы можем посетить несколько видовых площадок на ск. Педы-кая. Невероятный по красоте вид на Большую Ялту, скалы поросшие соснами, здесь можно сделать привал и пообедать любуясь живописными видами. После привала спускаемся опять в Ялту и на автобусах и разъезжаемся по домам. Необходимое снаряжение на однодневные походы:
Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
Ложка, кружка, миска и ваши личные лекарства;
Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
Туалетная бумага, салфетки;
Солнцезащитные очки и крем (по желанию) и купальные принадлежности (если планируете купаться);
Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5 градусов;
Полноценный перекус на обед (на ваше усмотрение);
• Средство от клещей, комаров и др. Организационные детали:
Группа от 6 человек;
Маршрут для средней физической подготовки;
Набор высоты 1000 м / сброс высоты 1000 м;
Общая протяженность маршрута 12–15 км.
Что входит
Работа инструктора
Аренда легкого снаряжения (сидушка)
Купание в Купели Дианы.
Что не входит
Транспорт из/в Симферополь до Ялты (автобус или маршрутное такси — 250–300 руб/чел. в один конец)
Обед
Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, 8, Ялта.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.