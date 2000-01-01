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Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа

Анна Ц.
Анна Ц. – Гид из Ялты
Отдыхая в Ялте, стоит отвести хотя бы несколько дней на путешествия по ее живописным окрестностям.

Приглашаю вас в пеший поход к водопадам реки Темиар.

Мы пройдем по ее скалистому ущелью и побываем на водопадах Темиар и Купель Дианы, а затем поднимемся на хребет Иограф по Узенбашской тропе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа
Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа

Что вы увидите

  • Водопады реки Темиар
  • Купель Дианы
  • Видовые площадки на хребте Иограф

В Крыму есть множество прекрасных источников и удивительных водных каскадов, которые привлекают любителей послушать журчание ручьев и полюбоваться красотой нетронутой природы. Одни из них — водопады реки Темиар. Купель Дианы — аккуратная и живописная заводь в русле Темиара, возле его истоков. Расположена купель под небольшой скалой, при большой воде туда стекает водопад. Что вас ожидает:

  • Наш маршрут начинается от а/в Ялты, куда мы прибудем на общественном транспорте из Симферополя (лучше на автобусе 🚌 или маршрутном такси 🚕 (примерно 1, 5 часа).
  • На маршрут мы выходим в 09:00, т. к. нам предстоит длинный путь. Начнётся он через небольшие виноградные поля, двигаться мы будем вдоль русла реки Темиар. Посетим все его пороги и дойдём сначала до первого водопада Темиар, а потом и до купели Дианы.
  • Темиар — красивое 🤩 горное ущелье, которое находится между хребтами Иограф и Кизил-Кая. По дну ущелья бежит речка с тем же названием Темиар, которая наиболее полноводна весной во время таяния снега на яйле. Есть на этой реке именной водопад — Купель Дианы. Вода, извиваясь, ниспадает с нескольких высоких уступов в глубокую ванну. Температура воды в этой купели достаточно низкая от 6 до 12°С, и не сильно меняется в течение года.
  • Неизвестно, кто и когда дал водопаду такое имя. Но существует поверье, что женщина или девушка, искупавшись в этой купели станет прекрасней и моложе. Однако, молодым людям, путешествующим по ущелью, нужно быть осторожными. Согласно мифу, юношу, увидевшего купающуюся прекрасную богиню, Диана способна превратить в оленя. И скакать ему вечно по крымским просторам. Остерегайтесь купающихся «Диан» в урочище Темиар! Это всё шутки, на самом деле в купели Дианы можно и нужно искупаться, и сбросить дорожную усталость. Её горная холодная вода освежит и придаст сил.

Дальше наш маршрут будет к хребту Иограф, где мы можем посетить несколько видовых площадок на ск. Педы-кая. Невероятный по красоте вид на Большую Ялту, скалы поросшие соснами, здесь можно сделать привал и пообедать любуясь живописными видами. После привала спускаемся опять в Ялту и на автобусах и разъезжаемся по домам. Необходимое снаряжение на однодневные походы:

  • Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
  • Ложка, кружка, миска и ваши личные лекарства;
  • Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
  • Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
  • Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
  • Туалетная бумага, салфетки;
  • Солнцезащитные очки и крем (по желанию) и купальные принадлежности (если планируете купаться);
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
  • Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5 градусов;
  • Полноценный перекус на обед (на ваше усмотрение);

• Средство от клещей, комаров и др. Организационные детали:

  • Группа от 6 человек;
  • Маршрут для средней физической подготовки;
  • Набор высоты 1000 м / сброс высоты 1000 м;
  • Общая протяженность маршрута 12–15 км.
Что входит
  • Работа инструктора
  • Аренда легкого снаряжения (сидушка)
  • Купание в Купели Дианы.
Что не входит
  • Транспорт из/в Симферополь до Ялты (автобус или маршрутное такси — 250–300 руб/чел. в один конец)
  • Обед
  • Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, 8, Ялта.
Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа
Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа
Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа
Водопады реки Темиар, хребет Иограф, Узенбашская тропа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ц.
Анна Ц.
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Анна Ц. проводит ещё 2 экскурсии

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