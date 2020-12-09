1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Исследовать тропы Чертовой лестницы

Наш маршрут пройдет через один из красивейших крымских перевалов, который местные жители прозвали Чертовой лестницей. Поднявшись на головокружительную высоту, мы прогуляемся вдоль отвесной Байдаро-Кастропольской стены и полюбуемся вдохновляющими видами южнобережного Крыма с его горными ⛰️ ландшафтами и маленькими посёлками, приютившимися у моря 🌊. Затем выйдем к ущелью Башенный кулуар, от масштабов и выразительных пейзажей которого у вас захватит дух. После небольшого перекуса тропинками спустимся к Форосскому храму, который выразительно расположился на краю обрыва, а затем доберёмся до горного шоссе, где и окончится наше путешествие.

Истории 📖 и предания южного Крыма

Во время трекинга я помогу вам не только прочувствовать красоту этих мест, но и проникнуть в их историю 📖. Вы узнаете, как описывал окрестности Чертовой лестницы в путевых заметках А. С. Пушкин, поймете, откуда взялось зловещее название местности. А еще обсудим, чем занимались здесь древние римляне и какие события, связанные с античным Римом, Российской империей и Великой Отечественной войной, здесь происходили.

А приятным бонусом станут фотографии 📸 на профессиональную камеру, которые я буду делать для вас на протяжении всего похода.

Организационные детали