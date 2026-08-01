Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В баре найдем достойный выбор европейских вин, домашние настойки (рекомендасьон»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Винные туры»
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