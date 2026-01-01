По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Аренда теплоходов»
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