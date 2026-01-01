Аренда теплоходов – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 4 тура в категории «Аренда теплоходов» в Южно-Сахалинске, цены от 212 989 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Аренда катера
Джип-туры
12 дней
3 отзыва
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Аренда теплоходов»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп;
  2. Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп;
  3. По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан;
  4. Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Аренда теплоходов" можно забронировать 4 тура от 212 989 до 357 279. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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