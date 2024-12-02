Мы посетим знаковые храмы Зуба Будды и Дамбулла, увидим водопад Равана,
Описание тура
Организационные детали
Шри-Ланка — это остров, где бывает немного времени дождь иногда, поэтому дождевик желателен.
В горах бывает прохладный климат, поэтому тёплые вещи берём, но это +15 +18 градусов
Во время экскурсии при входе в храм действует дресс-код: закрытые плечи и колени. Также одноразовые носки.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* и 4* (полупансион). Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и oakrayhotels.com
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или автобусе (зависит от количества участников) Toyota Coaster, Toyota Hiace Van KDH220K.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Сафари в лагуне Негомбо
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель в Негомбо. После отдыха отправимся на сафари по местной лагуне (с 16:00), а к 19:30 вернёмся в отель на ужин.
Слоновий питомник и Сигирия
Позавтракав, выезжаем в «Пиннавелу» — знаменитый приют для слонов. После этого посетим Сигирию или Львиную скалу, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. История Сигирии тесно связана с правлением царя Кашьяпы в последней четверти 5 века н. э., который превратил скалу в неприступную крепость и свои чертоги. Вокруг скалы были разбиты бескрайние сады с фонтанами, функционирующими до сих пор. Мы поднимемся на неё и полюбуемся открывающимися видами.
Переночуем в местном отеле.
Храм Дамбулла, Сад специй, прибытие в Канди
Начнём день с необычного развлечения — катания на телеге, запряжённой буйволами. После этого отправимся в пещерный храм Дамбулла. Это комплекс из нескольких пещер, расположенных на высоте 350 метров над уровнем моря, и многочисленных ниш, украшенных буддийской настенной живописью.
Затем побываем в Саду специй. Он представляет собой действующую плантацию, где выращиваются все известные виды специй. Здесь можно встретить разнообразные растения, такие как корица и какао, кофе и имбирь, кардамон и джекфрут, лайм и шатавари.
По прибытии в Канди заселимся в отель.
Храм Зуба Будды, Ботанический сад и Амбулувава
Позавтракав, направимся к храму Зуба Будды. По легенде, после кремации Будды из костра были извлечены четыре зуба, которые разошлись по всему миру. Один из этих зубов был привезён на Цейлон в 371 году. Зуб Будды считается обладающим волшебной силой, и владение им связывается с обладанием всей полнотой власти. Вы сможете сделать фотографии в национальных нарядах.
Далее погуляем по Ботаническому саду, а завершим экскурсионную программу дня в башне Амбулувава — мультирелигиозном храме.
Сегодня проведём ночь в отеле у водопада Рамбода.
Нувара-Элия, Девятиарочный мост, прибытие в Эллу
Нас ждут бескрайние чайные плантации высокогорного курорта Нувара-Элия. Здесь вы также сможете узнать все тонкости производства напитка на фабрике и отправить открытку домой с помощью местной почты.
Затем прокатимся на поезде (25 минут) и увидим знаменитый Девятиарочный мост. Доберёмся до городка Элла и разместимся в отеле.
Малый пик Адама, водопад Равана
Добавим в путешествие щепотку экстрима и осуществим восхождение на Малый пик Адама. Желающие смогут прокатиться на зиплайне.
После этого переместимся к водопаду Равана. Его высота составляет примерно 25 метров, и он ниспадает каскадом с вогнутого скального выступа овальной формы. Во время сезона дождей водопад превращается в зрелище, напоминающее цветок ареки с увядающими лепестками, однако в сухой сезон приток воды значительно уменьшается.
Далее — трансфер в отель Ялы.
Джип-сафари, форт Галле и черепашья ферма
Рано утром вас ждёт джип-сафари по Национальному парку «Яла». Здесь обитает множество видов животных, включая 44 вида млекопитающих, среди которых особое внимание привлекает популяция цейлонских слонов. Парк также известен одной из самых высоких плотностей популяции леопардов в мире.
Затем мы отправимся к форту Галле. Он представляет собой огромный памятник, окружённый стенами, внутри которых расположены многочисленные музеи и красивые церкви. После этого заглянем на черепашью ферму.
Доберёмся до отеля и отдохнём, ведь день был насыщенный!
Пляжный отдых
В этот день у вас будет возможность отдохнуть, насладившись шумом океана и жаркими солнечными лучами. Экскурсии не запланированы.
Экскурсия по Коломбо, возвращение в Негомбо
Наше путешествие подходит к концу, но вы успеете понежиться на тёплом песке у океана до отъезда в Негомбо. Также сегодня мы заглянем в Коломбо. История крупнейшего города уходит корнями в глубокую древность, когда арабские, китайские и римские купцы посещали его гавань. Проедем по улицам и осмотрим высотки, стремящиеся в небо.
По возвращении в Негомбо заселимся в отель.
Окончание тура
Пришло время прощаться! Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Желающие смогут продолжить отдых. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 440
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины в отелях
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида
- Экскурсии и входные билеты
- SIM-карта с 30 ГБ интернета
Что не входит в цену
- Перелёт до Шри-Ланки и обратно
- Обеды
- 1-местное размещение - доплата $400
- Трансфер из аэропорта для тех, кто прилетает позже назначенного времени, - $25
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек