Добро пожаловать на Шри-Ланку! В нашем путешествии вас ждёт не только насыщенная экскурсионная программа, но и размеренное времяпрепровождение на пляже.Мы посетим знаковые храмы Зуба Будды и Дамбулла, увидим водопад Равана,

побываем в Нувара-Элии и полюбуемся местными чайными плантациями. Поднимемся на Малый пик Адама и на башню Амбулувава, а ещё познакомимся с фауной Национального парка «Яла», заглянем в слоновий питомник и Сад специй.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Коломбо

Рифай Ваш представитель в Коломбо

Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Шри-Ланка — это остров, где бывает немного времени дождь иногда, поэтому дождевик желателен.

В горах бывает прохладный климат, поэтому тёплые вещи берём, но это +15 +18 градусов

Во время экскурсии при входе в храм действует дресс-код: закрытые плечи и колени. Также одноразовые носки.