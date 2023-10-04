По райским островам - на премиальных гидроциклах

Прокатиться по волнам эмоций и максимального драйва

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Растущие из воды карстовые скалы, частные острова, пляжи без туристов, секретные локации для снорклинга — спорим, вы запомните эту поездку надолго? Выберите любые из 9 островов, и мы организуем для вас морское приключение с бурей новых впечатлений! В конце вас ожидает захватывающая гонка на гидроциклах, которую наш гид заснимет на профессиональную экшн-камеру.
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
По райским островам - на премиальных гидроциклах
Ближайшие даты:
4
окт
8
окт
11
окт
15
окт
18
окт
22
окт
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Никогда раньше не ездили на гидроцикле? Наш русскоязычный гид всё подробно объяснит и всему научит. Уже через 5-10 минут после начала поездки вам будет казаться, что вы гоняете на гидроциклах вечно!

Пример программы (можем менять в зависимости от ваших пожеланий):

  • Встречаемся на причале Boat Lagoon, проводим инструктаж, подписываем договор.
  • Отправляемся смотреть на растущие из воды карстовые скалы. Снимаем эту красоту на GoPro и получаем необычные впечатляющие кадры.
  • Осматриваем острова Naka Noi и Naka Yai, высаживаемся на пляже, чтобы немного отдохнуть и попить кокосы.
  • Плывём к островам Rang Yai и Rang Noi. Они находятся в частной собственности, их можно осмотреть только с воды.
  • Дальше отправляемся к Coconut Island, недалеко от которого есть деревня морских цыган.
  • В конце тура для любителей экстрима можно устроить гонку на гидроциклах!

Острова, которые можно включить в программу (максимум 5):

Coconut Island
Khai Nui Island
Khai Nok Island
Khai Nai Island
Rung Nok Island
Rang Yai Island
Rang Noi Island
Naka Noi Island
Naka Yai Island

Организационные детали

  • Цена указана за 1 гидроцикл. На одном гидроцикле могут находиться 2 человека. Кроме того, есть трёхместные гидроциклы, которые смогут вместить на себя 2 взрослых и 1 ребёнка. Общий вес не должен превышать 200 кг.
  • Поездка пройдёт на премиальных гидроциклах Sea-Doo мощностью до 155 л. с. Они отличаются повышенным комфортом и устойчивостью.
  • Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
  • Необходимо оставить залог за гидроцикл – паспорт или 10 000 бат
  • К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)

Что входит в стоимость:

  • Сопровождение гида на отдельном гидроцикле
  • Видеосъёмка GoPro11 Hero
  • Маски для снорклинга
  • Спасательные жилеты
  • Питьевая вода
  • Страховка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Boat Lagoon Phuket
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
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Природа и пейзажи
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