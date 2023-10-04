Прокатиться по волнам эмоций и максимального драйва
Растущие из воды карстовые скалы, частные острова, пляжи без туристов, секретные локации для снорклинга — спорим, вы запомните эту поездку надолго? Выберите любые из 9 островов, и мы организуем для вас морское приключение с бурей новых впечатлений! В конце вас ожидает захватывающая гонка на гидроциклах, которую наш гид заснимет на профессиональную экшн-камеру.
Ближайшие даты:
4
окт
окт
8
окт
окт
11
окт
окт
15
окт
окт
18
окт
окт
22
окт
окт
25
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Никогда раньше не ездили на гидроцикле? Наш русскоязычный гид всё подробно объяснит и всему научит. Уже через 5-10 минут после начала поездки вам будет казаться, что вы гоняете на гидроциклах вечно!
Пример программы (можем менять в зависимости от ваших пожеланий):
- Встречаемся на причале Boat Lagoon, проводим инструктаж, подписываем договор.
- Отправляемся смотреть на растущие из воды карстовые скалы. Снимаем эту красоту на GoPro и получаем необычные впечатляющие кадры.
- Осматриваем острова Naka Noi и Naka Yai, высаживаемся на пляже, чтобы немного отдохнуть и попить кокосы.
- Плывём к островам Rang Yai и Rang Noi. Они находятся в частной собственности, их можно осмотреть только с воды.
- Дальше отправляемся к Coconut Island, недалеко от которого есть деревня морских цыган.
- В конце тура для любителей экстрима можно устроить гонку на гидроциклах!
Острова, которые можно включить в программу (максимум 5):
Coconut Island
Khai Nui Island
Khai Nok Island
Khai Nai Island
Rung Nok Island
Rang Yai Island
Rang Noi Island
Naka Noi Island
Naka Yai Island
Организационные детали
- Цена указана за 1 гидроцикл. На одном гидроцикле могут находиться 2 человека. Кроме того, есть трёхместные гидроциклы, которые смогут вместить на себя 2 взрослых и 1 ребёнка. Общий вес не должен превышать 200 кг.
- Поездка пройдёт на премиальных гидроциклах Sea-Doo мощностью до 155 л. с. Они отличаются повышенным комфортом и устойчивостью.
- Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
- Необходимо оставить залог за гидроцикл – паспорт или 10 000 бат
- К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
Что входит в стоимость:
- Сопровождение гида на отдельном гидроцикле
- Видеосъёмка GoPro11 Hero
- Маски для снорклинга
- Спасательные жилеты
- Питьевая вода
- Страховка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Boat Lagoon Phuket
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 64 туристов
Мы — небольшая, но дружная команда, которая стремится сделать ваш тур уникальным и незабываемым приключением! В нашу команду входят капитан корабля и моряк с 15-летним опытом, поэтому можете быть уверенны, что вы в надежных руках! Также на протяжении всего тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который снимет лучшие моменты вашего приключения на экшн-камеру.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Выездные
Райский остров
Природа и пейзажи
Гидроцикл
Похожие туры из Пхукета
Мини-группа
3 часа
По 5 островам - на гидроциклах
Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
на причале Boat Lagoon
5 окт
7 окт
12 окт
14 окт
$95 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Всё великолепие Пхукета за 1 день
Главные достопримечательности, традиции и культура райского острова на автомобильной экскурсии
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
$239 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочная провинция Пханг-Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
у вашего отеля
Завтра
30 сен
2 окт
3 окт
435$348 за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду