Вы также совершите вечерний
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: в Стамбуле работают два международных аэропорта. Начало и окончание тура запланировано у нового аэропорта (аббревиатура в билетах IST).
Проживание. Двухместное размещение в отелях с хорошим рейтингом.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и традиционный турецкий завтрак во второй день тура. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие в Турцию, круиз по Босфору
Встретим вас у нового аэропорта Стамбула и доставим в отель в районе площади Таксим. Не теряя времени, сразу поедем знакомиться с городом, который находится на стыке западной и восточной культур.
Нас ждёт вечерний криз на корабле по Босфору с включённой развлекательной программой. Мы совершим небольшое путешествие между Европой и Азией, с воды полюбуемся огнями ночного мегаполиса, посмотрим турецкие танцы и попробуем на ужин горячие блюда и холодные закуски.
Променад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базар
Начнём день с турецкого завтрака, который ещё называют завтраком на блюдцах. Это целая гастрономическая традиция с горячими напитками и обилием блюд, тщательно сервированных на небольших тарелочках, — вкусно и красиво!
Затем будем долго гулять по Стамбулу. Первым увидим центр духовной жизни — мечеть Айя-София, из-за которой у верующих разных религий возникало немало споров. Осмотрим дворец Топкапы, интерьеры которого знакомы фанатам сериала «Великолепный век». Пройдёмся по площади Ипподром и выпьем кофе, приготовленный на песке. Спустимся в подземное водохранилище Константинополя — Цистерну Базилика. Остановимся на смотровой площадке у мечети Сулеймание и погуляем вдоль шумных рядов Гранд-базара, рассматривая ковры, лампы и сладости.
Поездка на Принцевы острова
Весь сегодняшний день посвятим оазису спокойствия, где запрещён автотранспорт, — Принцевым островам. Мы отправимся на пароме по Мраморному морю к самому большому острову архипелага — Бююкада. В Византийскую эпоху сюда ссылали знатных особ, а при Османской империи тут строили виллы для султана и его приближённых.
Мы осмотрим весь остров, поднимемся на его высшую точку — вершину южного холма. Тут раскинулся греческий православный монастырь Святого Георгия Кудунского, основанный в 10 веке, и открывается великолепная панорама Мраморного моря. По желанию и за доплату можно арендовать велосипеды. В Стамбул вернёмся вечером, поужинаем и обменяемся впечатлениями о поездке.
Экскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башня
После завтрака продолжим исследовать Стамбул и отправимся в любимое место молодёжи со множеством модных локаций — район Каракёй. Погуляем по колоритным кварталам, рассмотрим уютные кафе и магазинчики, полюбуемся граффити и цветными зонтиками.
Заглянем на рыбный рынок со свежайшими морепродуктами по хорошим ценам. Пройдёмся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль. Поднимемся на Галатскую башню, откуда Стамбул виден как на ладони. Вечером на минивэне поедем в Каппадокию.
Рассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинам
Проснёмся ещё до рассвета, чтобы получить незабываемый опыт, — подняться к облакам на воздушном шаре. После полёта немного отдохнём, пообедаем и отправимся в сафари на квадроциклах по невероятным, словно с другой планеты, ландшафтам. Исследуем причудливые разноцветные утёсы и вырубленные в скалах церкви в Долине мечей, Красной и Розовой долинах.
Достопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетах
Сегодня тоже можем встать ранним утром, чтобы сфотографироваться на фоне взлетающих воздушных шаров. Затем изучим южную часть Каппадокии: подземный город Деринкую, вулканический каньон Ихлара и пещерный монастырь Селиме. А закат проводим, катаясь на красных кабриолетах и делая десятки ярких снимков.
Возвращение домой
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в обратный путь. Доставим вас сразу к новому аэропорту Стамбула и попрощаемся. На этом наше путешествие по Турции завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 050
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до нового аэропорта Стамбула
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки
- Проезд на общественном транспорте
- Билет на паром к Принцевым островам
- Вечерний круиз по Босфору
- Входные билеты в Галатскую башню и Цистерну Базилика
- Поездки на кабриолете и квадроцикле
Что не входит в цену
- Билеты в Стамбул и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура указана без учёта полёта на воздушном шаре в Каппадокии. Возможны организация тура с включённым полётом (доплата - $300) или приобретение услуги на месте