Встретим вас у нового аэропорта Стамбула и доставим в отель в районе площади Таксим. Не теряя времени, сразу поедем знакомиться с городом, который находится на стыке западной и восточной культур.

Нас ждёт вечерний криз на корабле по Босфору с включённой развлекательной программой. Мы совершим небольшое путешествие между Европой и Азией, с воды полюбуемся огнями ночного мегаполиса, посмотрим турецкие танцы и попробуем на ужин горячие блюда и холодные закуски.