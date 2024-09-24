Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии

Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Проведите незабываемый отпуск в двух удивительных уголках Турции! Первая часть тура посвящена Стамбулу и его византийскому и османскому наследию — мечетям, дворцам, башням и другим архитектурным памятникам.

Вы также совершите вечерний
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круиз по Босфору с ужином и национальной шоу-программой, узнаете, что такое завтрак на блюдцах, и погуляете по острову, где нет ни одного автомобиля.

Продолжится путешествие в невероятных ландшафтах Каппадокии с её долинами и многовековыми достопримечательностями, высеченными прямо в скалах.

Здесь вы сможете взлететь к облакам на воздушном шаре, отправитесь в сафари на квадроциклах и сделаете впечатляющие фотографии, катаясь на красном кабриолете в закатных лучах.

Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: в Стамбуле работают два международных аэропорта. Начало и окончание тура запланировано у нового аэропорта (аббревиатура в билетах IST).

Проживание. Двухместное размещение в отелях с хорошим рейтингом.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и традиционный турецкий завтрак во второй день тура. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Турцию, круиз по Босфору

Встретим вас у нового аэропорта Стамбула и доставим в отель в районе площади Таксим. Не теряя времени, сразу поедем знакомиться с городом, который находится на стыке западной и восточной культур.

Нас ждёт вечерний криз на корабле по Босфору с включённой развлекательной программой. Мы совершим небольшое путешествие между Европой и Азией, с воды полюбуемся огнями ночного мегаполиса, посмотрим турецкие танцы и попробуем на ужин горячие блюда и холодные закуски.

Прибытие в Турцию, круиз по БосфоруПрибытие в Турцию, круиз по БосфоруПрибытие в Турцию, круиз по БосфоруПрибытие в Турцию, круиз по Босфору
2 день

Променад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базар

Начнём день с турецкого завтрака, который ещё называют завтраком на блюдцах. Это целая гастрономическая традиция с горячими напитками и обилием блюд, тщательно сервированных на небольших тарелочках, — вкусно и красиво!

Затем будем долго гулять по Стамбулу. Первым увидим центр духовной жизни — мечеть Айя-София, из-за которой у верующих разных религий возникало немало споров. Осмотрим дворец Топкапы, интерьеры которого знакомы фанатам сериала «Великолепный век». Пройдёмся по площади Ипподром и выпьем кофе, приготовленный на песке. Спустимся в подземное водохранилище Константинополя — Цистерну Базилика. Остановимся на смотровой площадке у мечети Сулеймание и погуляем вдоль шумных рядов Гранд-базара, рассматривая ковры, лампы и сладости.

Променад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базарПроменад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базарПроменад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базарПроменад по Стамбулу: мечети Айя-София и Сулеймание, дворец Топкапы, площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Гранд-базар
3 день

Поездка на Принцевы острова

Весь сегодняшний день посвятим оазису спокойствия, где запрещён автотранспорт, — Принцевым островам. Мы отправимся на пароме по Мраморному морю к самому большому острову архипелага — Бююкада. В Византийскую эпоху сюда ссылали знатных особ, а при Османской империи тут строили виллы для султана и его приближённых.

Мы осмотрим весь остров, поднимемся на его высшую точку — вершину южного холма. Тут раскинулся греческий православный монастырь Святого Георгия Кудунского, основанный в 10 веке, и открывается великолепная панорама Мраморного моря. По желанию и за доплату можно арендовать велосипеды. В Стамбул вернёмся вечером, поужинаем и обменяемся впечатлениями о поездке.

Поездка на Принцевы островаПоездка на Принцевы островаПоездка на Принцевы островаПоездка на Принцевы острова
4 день

Экскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башня

После завтрака продолжим исследовать Стамбул и отправимся в любимое место молодёжи со множеством модных локаций — район Каракёй. Погуляем по колоритным кварталам, рассмотрим уютные кафе и магазинчики, полюбуемся граффити и цветными зонтиками.

Заглянем на рыбный рынок со свежайшими морепродуктами по хорошим ценам. Пройдёмся по одной из самых популярных пешеходных улиц города — Истикляль. Поднимемся на Галатскую башню, откуда Стамбул виден как на ладони. Вечером на минивэне поедем в Каппадокию.

Экскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башняЭкскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башняЭкскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башняЭкскурсии по Стамбулу: район Каракёй, рыбный рынок, улица Истикляль, Галатская башня
5 день

Рассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинам

Проснёмся ещё до рассвета, чтобы получить незабываемый опыт, — подняться к облакам на воздушном шаре. После полёта немного отдохнём, пообедаем и отправимся в сафари на квадроциклах по невероятным, словно с другой планеты, ландшафтам. Исследуем причудливые разноцветные утёсы и вырубленные в скалах церкви в Долине мечей, Красной и Розовой долинах.

Рассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинамРассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинамРассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинамРассвет в Каппадокии, сафари на квадроциклах по долинам
6 день

Достопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетах

Сегодня тоже можем встать ранним утром, чтобы сфотографироваться на фоне взлетающих воздушных шаров. Затем изучим южную часть Каппадокии: подземный город Деринкую, вулканический каньон Ихлара и пещерный монастырь Селиме. А закат проводим, катаясь на красных кабриолетах и делая десятки ярких снимков.

Достопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетахДостопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетахДостопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетахДостопримечательности южной Каппадокии, фотосессия на кабриолетах
7 день

Возвращение домой

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в обратный путь. Доставим вас сразу к новому аэропорту Стамбула и попрощаемся. На этом наше путешествие по Турции завершено.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до нового аэропорта Стамбула
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • Проезд на общественном транспорте
  • Билет на паром к Принцевым островам
  • Вечерний круиз по Босфору
  • Входные билеты в Галатскую башню и Цистерну Базилика
  • Поездки на кабриолете и квадроцикле
Что не входит в цену
  • Билеты в Стамбул и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура указана без учёта полёта на воздушном шаре в Каппадокии. Возможны организация тура с включённым полётом (доплата - $300) или приобретение услуги на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
Завершение: Новый аэропорт Стамбула, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеАйя-СофияПопулярные местаБосфорДворец ТопкапыДворцы, замки и особнякиПринцевы островаКаппадокияВыездныеВсе турыПлощадь ИпподромГранд базарЦистерна БазиликаСулейманиеГалатская башняИстикляль7-дневные турыВодные развлеченияПрирода и пейзажиФотопрогулкиСафариНа квадроциклахКруизы

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