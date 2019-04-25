5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Витебск — второй древнейший город Беларуси после Полоцка, город музыкантов, поэтов и, конечно, художников. Но мало кто знает о совершенно другом Витебске — вы познакомитесь с его историей, архитектурой и великолепными пейзажами, но в фокусе нашего внимания будут старинные легенды, городские традиции, загадочные места и памятники, исполняющие желания. Задача экскурсии — показать вам город над Западной Двиной многомерным, таинственным и невероятно притягательным.

Что вас ожидает

Взгляд в глубь веков

Экскурсия начинается у самых истоков города — на набережной древней реки Витьбы. Вы осмотрите памятник великому князю литовскому Ольгерду и узнаете о его роли в жизни Витебска. Я расскажу вам о версиях основания города на пути «из варяг в греки» и княгине Ольге. В сквере Маяковского вы услышите о событиях, которые нашли отражение в парке. На Успенской горе обратимся к дохристианским временам, когда здесь находилось языческое племенное святилище, и проследим путь этого таинственного места. Вы прогуляетесь по Пушкинскому и Кировскому мостам, с которых открываются красивые виды на окрестности. Осмотрите драматический театр, а также увидите Площадь Свободы, расположенную на территории бывшего Нижнего замка 9 века.

Секреты Витебска

Маршрут прогулки будет проходить по историческому центру Витебска. Именно с этими местами связано большинство легенд. Вы узнаете о таинственных подземных ходах под Витебском, я расскажу, кто жил на Замковой горе и предупреждал витебчан о надвигающихся бедах. Поговорим о том, что общего у Кировского моста и Эйфелевой башни, какие традиции свято чтят жители Витебска, и какие памятники, по народным поверьям, исполняют желания.