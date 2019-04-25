5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Взгляд в глубь веков Экскурсия начинается у самых истоков города — на набережной древней реки Витьбы. Вы осмотрите памятник великому князю литовскому Ольгерду и узнаете о его роли в жизни Витебска. Я расскажу вам о версиях основания города на пути «из варяг в греки» и княгине Ольге. В сквере Маяковского вы услышите о событиях, которые нашли отражение в парке. На Успенской горе обратимся к дохристианским временам, когда здесь находилось языческое племенное святилище, и проследим путь этого таинственного места. Вы прогуляетесь по Пушкинскому и Кировскому мостам, с которых открываются красивые виды на окрестности. Осмотрите драматический театр, а также увидите Площадь Свободы, расположенную на территории бывшего Нижнего замка 9 века.
Секреты Витебска Маршрут прогулки будет проходить по историческому центру Витебска. Именно с этими местами связано большинство легенд. Вы узнаете о таинственных подземных ходах под Витебском, я расскажу, кто жил на Замковой горе и предупреждал витебчан о надвигающихся бедах. Поговорим о том, что общего у Кировского моста и Эйфелевой башни, какие традиции свято чтят жители Витебска, и какие памятники, по народным поверьям, исполняют желания.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Ратушная площадь.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую всех путешественников, которые заинтересовались древним и необычным Витебском. Мне 25 лет, я коренная жительница города над Двиной, имею высшее туристическое образование, связанное непосредственно с работой гида и экскурсовода. Оказавшись на моей экскурсии, вы не услышите скучных рассказов, сухих фактов и, конечно же, не увидите «классического» экскурсовода, монотонно рассказывающего заученный материал. Я всегда стараюсь сделать мою экскурсию интересной именно вам! Учитываю все пожелания. Покажу и расскажу все, о чем не говорят туристам, проведу для вас самую полную, необычную и увлекательную экскурсию на любую тему.
24.04.2019 г были на Экскурсии «Мистический Витебск» вместе с экскурсоводом Мариной. Остались очень довольны. Марина знает много интересных фактов и преданий не только о родном городе, но и о других городах Беларуси. Экскурсия получилась не только по мистическим местам, Марина отвечала на все наши вопросе о городе, причём у неё получилось заинтересовать не только нас, гостей города, но и нашу знакомую - местную жительницу. В течении дня, до начала Экскурсии, Марина помогла построить маршрут нашего самостоятельного осмотра города, дала рекомендации по белорусской кухни и местам, где можно ее попробовать. День получился замечательным и во многом благодаря Марине. Большое спасибо!
Константин
11 марта 2019
Большое спасибо Марине за информативную и содержательную экскурсию, которую не испортила даже плохая погода.
Анастасия
6 января 2019
Спасибо за прогулку. Было познавательно. Отдельное спасибо за рекомендации, что посмотреть и где поесть по пути в Минск.
Ольга
16 декабря 2018
Спасибо Марине, за проведенное время, несмотря на плохую погоду, она старалась...
Ксения
4 сентября 2018
Очень рада, что именно в сопровождении Марины нам удалось познакомиться с Витебском! Она прекрасно ориентируется в истории родного города и умеет преподнести информацию живым и простым языком. Полтора часа пролетели незаметно)
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Витебск покорит вас уютом, очарованием, чистотой и старинной архитектурой. Вы увидите величественные храмы, пройдете по «местному Арбату» и узнаете, чем жил и живет город. А еще услышите о местных фестивалях и о связанных с Витебском знаменитых людях!
Побывать в знаковых местах города и почувствовать его атмосферу на обзорной прогулке
Эта прогулка поможет лучше понять Витебск и откроет тайны его главных достопримечательностей. Вы пройдетесь по одному из древнейших городов Беларуси, который возник на пути «из варяг в греки», полюбуетесь Успенским собором и разберетесь, откуда в Витебске барокко. Узнаете, как Александр Невский встретил в городе будущую жену, как жил «витебский гений» Марк Шагал, и поймете, почему город не похож ни на Смоленск, ни на Псков, ни на Новгород, которые находятся совсем рядом.
Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города
Моя экскурсия поможет охватить главные локации города и раскрыть его историю с XII века до перестройки. Увидеть Витебск «Славянского базара» и эпохи обеих отечественных войн. Понять, как время стирало с «лица» витебской земли виленское барокко и кем были люди, родившиеся в городе и менявшие его. А главное — вы изучите старый центр Витебска и погуляете там, где так любят бывать сами витебляне.
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Вы обойдете знаковые места Витебска, заглянете в его потаенные уголки и ощутите, как гармонично сочетаются здесь разные эпохи. А я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете и помогу прочувствовать витающий здесь дух романтики и волшебства.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю на непринужденную прогулку по старинному Витебску. Вы услышите самые интересные факты и легенды его тысячелетней истории, наполненной тайнами, загадками и невероятными событиями. Погуляете по изогнутым улочкам, впечатлитесь местной архитектурой, узнаете о живших здесь гениях и непременно полюбите Витебск!