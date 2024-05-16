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строилась исходя из наших пожеланий. Некоторые вещи не входили в стоимость экскурсии, за них необходимо было доплачивать (например, катание по Нилу и катание на верблюдах), но все было по нашему желанию и по хорошей цене. Экскурсия стоит того однозначно. Нигде не стояли в очередях, все было быстро в плане организационных моментов. Также Ибрагим охотно делал фото на память, так что без фотографий тоже не ушли) За день охватили все самые популярные места Каира и узнали интересующие нас вопросы о культуре Египта. Большое спасибо гиду Ибрагиму за увлекательный день)