его знания по истории Египта действительно впечатляют. Он не просто показывал места, а рассказывал всё как живую историю с множеством деталей и фактов.

Особенно понравилось посещение Национального музея: благодаря гиду это был не просто осмотр экспонатов, а очень интересный «урок истории». Маршрут был отлично продуман — проехали по аутентичным улицам, погуляли по Старому городу, увидели знаменитую мечеть, побывали в музее папируса и прокатились по Нилу. Организаторы подстроили программу под наше время, за что отдельное спасибо. И приятный бонус — гид много нас фотографировал и снимал видео. День получился насыщенным, комфортным и очень познавательным.