Винные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные экскурсии» в Батуми, цены от $39. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Пешая
На машине
103 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
$39 за человека
Водопады, мост, вино
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
Водопады, мост, вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$90 за человека
Путешествие в волшебный Кеда
Пешая
10 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    10 октября 2024
    Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
    Всё было прекрасно, экскурсовод Давид очень дружелюбный и веселый, встретил вовремя, провез по всем интересным местам, не подгонял, сообщал время
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    сбора в каждом пункте и экскурсия прошла гладко, все получили удовольствие и море приятных впечатлений. Подвесной мост впечатлил своей кажущейся ненадежностью, но в действительности вполне безопасен для адекватных людей. Представление с национальными танцами и песнями всем очень понравилось, обед был вкусным. Но будьте осторожны с чачей, крепкая, пейте по чуть-чуть или лучше только вино, тостов будет много, держите себя в руках и думайте о дне грядущем, 😉. Сюрприз с участием гостей вечера удался, все были в восторге. Сохраним самые теплые воспоминания о гостеприимной земле Аджарии, Грузии. Всем большая благодарность! Будем рекомендовать друзьям.

  • O
    Orit
    7 октября 2024
    Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
    Душевный экскурсовод Давид, который колоритно познакомил нас и с историей и интересными, красивыми местами. Обед ничего особенного. Вино хорошее. Представление - замечательное.
  • В
    Виктория
    5 октября 2024
    Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
    Гид Давид - замечательный экскурсовод. Даже плохая погода не испортила нашу поездку. Давид рассказал много историй, показал красивые места горной
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    Аджарии. Попили вкусное вино на дегустации, вкусно накормили на застолье в горах с замечательным видом. Хочу отметить личный подход к каждому гостю и клиентоориентированность. Не было спешки, все по времени, которого было достаточно. Всей семьёй насладились каждой минутой и благодарны за эту поездку. 01.10.2024

  • М
    Максим
    4 сентября 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    Отличное сочетание активного отдыха и красивых мест. И плюсом было, что гид сделал много замечательных фото нас на память. Очень рекомендую эту экскурсию для всей семьи, мы остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    У нас была потрясающая экскурсия в приятной компании. Все продумано до мелочей. Понравилось, что в группе было немного людей, и каждому уделялось внимание. Еще раз благодарю гида и организаторов!
  • Д
    Дмитрий
    21 августа 2023
    Путешествие в волшебный Кеда
    Природа Кеды невероятно красивая, а наш гид интересно и увлекательно рассказывал о местных достопримечательностей. Поэтому мы решили и в Кутаиси отправиться с этой компанией, и вам рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
  2. Водопады, мост, вино
  3. Путешествие в волшебный Кеда
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Площадь Пьяцца
  5. Парк Мачахела
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Винные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 245. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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