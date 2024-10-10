10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
$39 за человека
6 часов
Индивидуальная
Водопады, мост, вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$90 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий10 октября 2024Всё было прекрасно, экскурсовод Давид очень дружелюбный и веселый, встретил вовремя, провез по всем интересным местам, не подгонял, сообщал время
- OOrit7 октября 2024Душевный экскурсовод Давид, который колоритно познакомил нас и с историей и интересными, красивыми местами. Обед ничего особенного. Вино хорошее. Представление - замечательное.
- ВВиктория5 октября 2024Гид Давид - замечательный экскурсовод. Даже плохая погода не испортила нашу поездку. Давид рассказал много историй, показал красивые места горной
- ММаксим4 сентября 2023Отличное сочетание активного отдыха и красивых мест. И плюсом было, что гид сделал много замечательных фото нас на память. Очень рекомендую эту экскурсию для всей семьи, мы остались очень довольны.
- ООльга21 августа 2023У нас была потрясающая экскурсия в приятной компании. Все продумано до мелочей. Понравилось, что в группе было немного людей, и каждому уделялось внимание. Еще раз благодарю гида и организаторов!
- ДДмитрий21 августа 2023Природа Кеды невероятно красивая, а наш гид интересно и увлекательно рассказывал о местных достопримечательностей. Поэтому мы решили и в Кутаиси отправиться с этой компанией, и вам рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Винные экскурсии»
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