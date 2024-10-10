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сбора в каждом пункте и экскурсия прошла гладко, все получили удовольствие и море приятных впечатлений. Подвесной мост впечатлил своей кажущейся ненадежностью, но в действительности вполне безопасен для адекватных людей. Представление с национальными танцами и песнями всем очень понравилось, обед был вкусным. Но будьте осторожны с чачей, крепкая, пейте по чуть-чуть или лучше только вино, тостов будет много, держите себя в руках и думайте о дне грядущем, 😉. Сюрприз с участием гостей вечера удался, все были в восторге. Сохраним самые теплые воспоминания о гостеприимной земле Аджарии, Грузии. Всем большая благодарность! Будем рекомендовать друзьям.