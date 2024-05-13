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можно слушать где угодно, а не квест, для прохождения которого принципиально находиться в конкретной локации, и немножко зацепил ряд неточностей в описании (например крепость Гонио упоминается ещё в 1 века н. э. и построили её, соответсвенно, не османы, которых тогда ещё даже не было или в советский период тогда ещё Батум не развивался как курорт не потому что граничил с другими советскими республиками, а потому что был как раз-таки приграничной территорией, откуда можно было попробовать сбежать в страну НАТО - Турцию, поэтому изначально переделанные в пансионаты бывшие дворянские дачи в Цихисдзири относительно быстро изменили статус на объекты отдыха для партийной номенклатуры) и тем не менее веселое времяпрепровождение для всей компании было обеспечено, так что твердая 4