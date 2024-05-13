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Квест
1.5 часа
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€17 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил13 мая 2024В целом хорошо, есть сбои программного обеспечения. Для корректный ответов нужно знать английский, т. к. в музеи, по которуму ходили
- ЕЕлена13 мая 2024Была в музее с двумя дочками – 8 и 11 лет. Честно говоря, шла с небольшим скепсисом – не очень
- LLada12 мая 2024Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение! Залы ремесел мне были интересны сами по себе, а вот археологические и природные заиграли по-новому. Сюжет прост, но помогает азартно перемещаться по залам и этажам.
- ААнастасия10 мая 2024Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
- ААлександр31 марта 2024В целом довольно неплохо, большинство интересных мест маршрут охватывает, мне, пожалуй, не хватило интерактива, всё-таки это больше напоминало аудиогид, который
- ИИрина12 февраля 2024Неплохой базовый маршрут. Ходила на экскурсию, и по сути прошла по тем же точкам. Но были при этом другие факты,
- ЕЕвгений22 октября 2023Первый раз столкнулись с таким форматом. Очень понравилось. Очень удобно. Было забавно отвечать на вопросы. Шли в своем темпе. Разбавляли экскурсию местными напитками. Рекомендуем. Было весело.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Игры»
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