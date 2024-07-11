Башня чачи с фонтаном – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня чачи с фонтаном» в Батуми, цены от €42, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Батуми
Пешая
257 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
21 июля в 13:00
22 июля в 08:00
52 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Пешая
скидка
5%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
26 июля в 08:30
2 авг в 08:30
10095 за всё до 4 чел.
На сегвеях - по Батуми
На самокатах
2 часа
Индивидуальная
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: Возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    11 июля 2024
    Многоликий Батуми
    Спасибо Александру, за увлекательную экскурсию. Очень интересное содержание, посещение знаковых и красивых мест. Сам Александр, классный рассказчик, всем советую.
  • И
    Илья
    8 июля 2024
    Многоликий Батуми
    Александр очень интересный и грамотный житель Батуми и экскурсовод. Очень интересно э, познавательно и легко Мы с тремя детьми 4/8/10 лет прогулялись с удовольствием. Всем рекомендую. Узнаете много нового об Аджарии и Батуми в частности.
    Александр очень интересный и грамотный житель Батуми и экскурсовод. Очень интересно э, познавательно и легко
  • ￼￼Rimma
    7 июля 2024
    Многоликий Батуми
    Интересная экскурсия. Спасибо Александру за информативность и интересную подачу материала. Три часа пролетели незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Башня чачи с фонтаном»

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  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "Башня чачи с фонтаном" можно забронировать 3 экскурсии от 42 до 95 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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