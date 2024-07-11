1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
21 июля в 13:00
22 июля в 08:00
€52 за всё до 6 чел.
скидка
5%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Батуми
Погрузиться в атмосферу солнечного города и получить яркие кадры на память
26 июля в 08:30
2 авг в 08:30
100€95 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: Возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий11 июля 2024Спасибо Александру, за увлекательную экскурсию. Очень интересное содержание, посещение знаковых и красивых мест. Сам Александр, классный рассказчик, всем советую.
- ИИлья8 июля 2024Александр очень интересный и грамотный житель Батуми и экскурсовод. Очень интересно э, познавательно и легко Мы с тремя детьми 4/8/10 лет прогулялись с удовольствием. Всем рекомендую. Узнаете много нового об Аджарии и Батуми в частности.
- ￼￼￼Rimma7 июля 2024Интересная экскурсия. Спасибо Александру за информативность и интересную подачу материала. Три часа пролетели незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Башня чачи с фонтаном»
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