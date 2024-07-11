Спасибо Александру, за увлекательную экскурсию. Очень интересное содержание, посещение знаковых и красивых мест. Сам Александр, классный рассказчик, всем советую.

И Илья

Александр очень интересный и грамотный житель Батуми и экскурсовод. Очень интересно э, познавательно и легко Мы с тремя детьми 4/8/10 лет прогулялись с удовольствием. Всем рекомендую. Узнаете много нового об Аджарии и Батуми в частности.