Что вас ожидает

Королевский массаж всего тела (1,5 часа)

Этот сеанс совмещает несколько оздоровительных процедур: ароматерапию, классический и точечный массаж. Подробности этапов: 45 минут — все тело, 15 минут — лицо и голова, 15 минут — ноги и, в завершение, 15 минут — паровая сауна с ароматическими маслами и травами. Комплексный подход энергичной и расслабляющей техник позволит организму освободиться от токсинов и привести мышцы в тонус, а натуральные препараты, проникая в глубокие слои кожи, окажут питательное и смягчающее воздействие.

Аюшманбхава (2 часа)

Данный вид массажа дает одновременно расслабление, бодрость и очищение. Подробности этапов: 45 минут — все тело, 10 минут — лицо и голова, 25 минут — массаж головы Широдхара, 25 минут массаж Кижи шеи, спины и суставов горячими травяными мешочками и, в завершение, 15 минут — паровая сауна с ароматическими маслами и травами. Широдхара окажет релаксирующий эффект, избавит от головных болей и мигрени, поможет преодолеть бессонницу и благоприятно воздействует на эмоциональное состояние в целом. Массаж Кижи даст заметный антистрессовый результат.

Консультация доктора аюрведы (на английском языке)

Доктор послушает ваш пульс, посмотрит на ваш язык и сообщит, какого рода проблемы со здоровьем вы можете испытывать. На основании представления о балансе трех «дош» в организме человека — фундаментальных жизненных сил, сгруппированных из пяти первоэлементов и проявляющихся в человеческом теле — специалист посоветует оздоровительный комплекс лечения и пропишет курс традиционных аюрведических препаратов, согласно древним канонам.