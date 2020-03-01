Елена проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Заброшенный Реди форт среди дикой природы

По пути к северным пляжам Гоа мы остановимся в Реди форте — месте, куда редко добираются туристы. Мощные стены времен колониальной эпохи здесь побеждены индийской буйной растительностью. Заброшенный и частично разрушенный форт, опутанный корнями деревьев, станет не только отличной декорацией для таинственных, атмосферных фотографий, но и доказательством силы первозданной природы Гоа.

Гармония и уединение пляжа Парадайз

Несмотря на отсутствие инфраструктуры, баров и ресторанов, труднодоступный пляж Парадайз — главное украшение северного побережья Гоа. Здесь вы насладитесь солнцем и морем, растянувшись на белоснежном и мягком, словно пудра, песке. Природа Парадайз бич заслуживает отдельного упоминания: непривычные для Гоа хвойные деревья, чистейший воздух и длинная лента песчаной косы. Добавьте к этому отсутствие туристов и навязчивых местных торговцев — и перед вами рецепт идеального пляжного отдыха. А фотографии, сделанные на Парадайз бич, точно войдут в список любимых снимков с Гоа.

Встретить закат на пляже Керим

Финальной точкой путешествия станет самый отдаленный пляж северной части Гоа, будто специально созданный для любителей тишины и уединенного отдыха. При этом Керим бич знаменит еще и потрясающими морскими закатами, один из которых мы встретим под шум волн. А желающие смогут прокатиться на лодочке к самому устью реки Терекол.