Елена проводит ещё 10 экскурсий

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Насладиться первозданной гоанской природой и ласковым морем на уединенных пляжах Парадайз и Керим

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Приготовьтесь провести день наедине с райскими пейзажами и теплым морем северного побережья Гоа. Вы побываете в захваченном индийскими лесами форте Реди, а затем скроетесь от туристов и шумных торговцев на труднодоступных пляжах Парадайз и Керим. Ничего лишнего — только хвойные деревья и высокие пальмы, бархатистый песок, ошеломляющий морской закат и абсолютная гармония.
$30 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшн вашего Отеля. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования.
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Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа

Что вас ожидает

Заброшенный Реди форт среди дикой природы
По пути к северным пляжам Гоа мы остановимся в Реди форте — месте, куда редко добираются туристы. Мощные стены времен колониальной эпохи здесь побеждены индийской буйной растительностью. Заброшенный и частично разрушенный форт, опутанный корнями деревьев, станет не только отличной декорацией для таинственных, атмосферных фотографий, но и доказательством силы первозданной природы Гоа.

Гармония и уединение пляжа Парадайз
Несмотря на отсутствие инфраструктуры, баров и ресторанов, труднодоступный пляж Парадайз — главное украшение северного побережья Гоа. Здесь вы насладитесь солнцем и морем, растянувшись на белоснежном и мягком, словно пудра, песке. Природа Парадайз бич заслуживает отдельного упоминания: непривычные для Гоа хвойные деревья, чистейший воздух и длинная лента песчаной косы. Добавьте к этому отсутствие туристов и навязчивых местных торговцев — и перед вами рецепт идеального пляжного отдыха. А фотографии, сделанные на Парадайз бич, точно войдут в список любимых снимков с Гоа.

Встретить закат на пляже Керим
Финальной точкой путешествия станет самый отдаленный пляж северной части Гоа, будто специально созданный для любителей тишины и уединенного отдыха. При этом Керим бич знаменит еще и потрясающими морскими закатами, один из которых мы встретим под шум волн. А желающие смогут прокатиться на лодочке к самому устью реки Терекол.

Организационные детали

Экскурсия видовая и не предполагает сопровождение гида, но всю поездку с вами будет русскоязычный проводник

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Бесплатный трансфер — из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер с дальних пляжей Северного и Южного Гоа —от 5$ до 25$.
  • Оплачивается отдельно: питание (5-10$ за полноценный сытный обед), прогулка на лодочке (по желанию) — около 5$
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа
Неизведанные пляжи Северного Гоа

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшн вашего Отеля. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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