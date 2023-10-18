Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье

Попробовать вино из древнейших в Европе сортов винограда

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Канарские вина — абсолютный эксклюзив. Атлантический бриз, вулканическая почва и островной микроклимат делают их вкус уникальным.

Мы отправимся на семейную винодельню острова Тенерифе, где вы оцените древнейшие сорта винограда, которым не удалось выжить в Европе.

Среди них — мармахуэло и знаменитая мальвазия, о которой в своих произведениях упоминал ещё Шекспир.
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Посещение семейной винодельни + дегустация канарских вин с сомелье
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты канарского виноделия

Вы посетите одну из крупнейших фамильных виноделен острова в долине Ла-Оротава на севере Тенерифе. Прогуляетесь среди виноградных лоз и познакомитесь с процессом ферментации винограда в настоящем цеху. Узнаете особенности производства канарского вина: от нюансов сортировки винограда до процесса бутилирования и хранения в дубовых бочках.

Дегустация с сомелье

В элегантной местной винотеке вам предстоит дегустация 5 канарских вин с профессиональным сомелье. Вы узнаете, по каким критериям оценивать напиток, как пить вино согласно испанской традиции и с чем сочетать разные сорта вин, а также расширите свой винный словарный запас.

Организационные детали

  • Дегустация включена в стоимость
  • Экскурсия проходит в сопровождении владельца винодельни — настоящего канарца, эксперта виноделия и профессионального сомелье

Дополнительные расходы (при необходимости)

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества людей (максимум 6). Стоимость за каждого дополнительного участника — 35 евро.
  • Возможен трансфер с юга острова до винодельни и обратно: для 1-3 человек — 100 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на севере острова Тенерифе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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