Канарские вина — абсолютный эксклюзив. Атлантический бриз, вулканическая почва и островной микроклимат делают их вкус уникальным. Мы отправимся на семейную винодельню острова Тенерифе, где вы оцените древнейшие сорта винограда, которым не удалось выжить в Европе. Среди них — мармахуэло и знаменитая мальвазия, о которой в своих произведениях упоминал ещё Шекспир.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты канарского виноделия

Вы посетите одну из крупнейших фамильных виноделен острова в долине Ла-Оротава на севере Тенерифе. Прогуляетесь среди виноградных лоз и познакомитесь с процессом ферментации винограда в настоящем цеху. Узнаете особенности производства канарского вина: от нюансов сортировки винограда до процесса бутилирования и хранения в дубовых бочках.

Дегустация с сомелье

В элегантной местной винотеке вам предстоит дегустация 5 канарских вин с профессиональным сомелье. Вы узнаете, по каким критериям оценивать напиток, как пить вино согласно испанской традиции и с чем сочетать разные сорта вин, а также расширите свой винный словарный запас.

Организационные детали

Дегустация включена в стоимость

Экскурсия проходит в сопровождении владельца винодельни — настоящего канарца, эксперта виноделия и профессионального сомелье

Дополнительные расходы (при необходимости)

Возможно проведение экскурсии для большего количества людей (максимум 6). Стоимость за каждого дополнительного участника — 35 евро.