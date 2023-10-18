Попробовать вино из древнейших в Европе сортов винограда
Канарские вина — абсолютный эксклюзив. Атлантический бриз, вулканическая почва и островной микроклимат делают их вкус уникальным.
Мы отправимся на семейную винодельню острова Тенерифе, где вы оцените древнейшие сорта винограда, которым не удалось выжить в Европе.
Среди них — мармахуэло и знаменитая мальвазия, о которой в своих произведениях упоминал ещё Шекспир.
Мы отправимся на семейную винодельню острова Тенерифе, где вы оцените древнейшие сорта винограда, которым не удалось выжить в Европе.
Среди них — мармахуэло и знаменитая мальвазия, о которой в своих произведениях упоминал ещё Шекспир.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Секреты канарского виноделия
Вы посетите одну из крупнейших фамильных виноделен острова в долине Ла-Оротава на севере Тенерифе. Прогуляетесь среди виноградных лоз и познакомитесь с процессом ферментации винограда в настоящем цеху. Узнаете особенности производства канарского вина: от нюансов сортировки винограда до процесса бутилирования и хранения в дубовых бочках.
Дегустация с сомелье
В элегантной местной винотеке вам предстоит дегустация 5 канарских вин с профессиональным сомелье. Вы узнаете, по каким критериям оценивать напиток, как пить вино согласно испанской традиции и с чем сочетать разные сорта вин, а также расширите свой винный словарный запас.
Организационные детали
- Дегустация включена в стоимость
- Экскурсия проходит в сопровождении владельца винодельни — настоящего канарца, эксперта виноделия и профессионального сомелье
Дополнительные расходы (при необходимости)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества людей (максимум 6). Стоимость за каждого дополнительного участника — 35 евро.
- Возможен трансфер с юга острова до винодельни и обратно: для 1-3 человек — 100 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на севере острова Тенерифе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид на Тенерифе
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Анастасия, я профессиональный журналист, канаровед и житель Тенерифе с 15-летним стажем. Шесть лет была главным редактором русскоязычного туристического журнала на острове, а сейчас пишу про Канары в российские издания о путешествиях. По долгу службы и из личной любознательности исследовала все самые нетуристические тропы на острове. С удовольствием поделюсь своими знаниями и эмоциями с вами. До встречи!
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