Вас ожидает пешеходная 2-х часовая прогулка 👣 по центру Генуи, в ходе которой я познакомлю вас с историческим прошлым города, вы узнаете любопытные факты, поделюсь полезной информацией, также узнаете о традиционной лигурийской кухне 🥧, местных праздниках.
Конечно рекомендую попробовать вкуснейшую лигурийскую фокаччу, местный рыбный фаст-фуд и мороженое.
Гуляя по улице 20 сентября, вы увидите много магазинов, где можно сделать хороший шоппинг, а за брендовыми вещами добро пожаловать на Римскую улицу (via Roma).
Посмотреть на Геную сверху можно со смотровой площадки кафедрального собора Сан Лоренцо, откуда открывается красивый вид на исторический центр и на порт.
При кафедральном соборе есть музей 🖼 Сокровищ, где хранятся любопытные вещи - св. Грааль и блюдо Св. Иоанна, на котором, как гласит предание, лежала отсеченная голова Иоанна - Крестителя.
Здесь же в соборе хранятся его мощи, потому как Иоанн - Креститель является покровителем Генуи, а собор является главным в городе.
Внутри собора много алтарей и капелл, потолки украшены красивыми 🤩 фресками.
В свободное время вы можете посетить музей Сокровищ.
Наконец, вы увидите Дворец Сан Джорджо, его - типичный образец средневековой архитектуры, здесь размещалась первая контора Банка.
Открывайте для себя Геную, почувствуйте её!