Вас ожидает пешеходная 2-х часовая прогулка 👣 по центру Генуи, в ходе которой я познакомлю вас с историческим прошлым города, вы узнаете любопытные факты, поделюсь полезной информацией, также узнаете о традиционной лигурийской кухне 🥧, местных праздниках.

Конечно рекомендую попробовать вкуснейшую лигурийскую фокаччу, местный рыбный фаст-фуд и мороженое.

Гуляя по улице 20 сентября, вы увидите много магазинов, где можно сделать хороший шоппинг, а за брендовыми вещами добро пожаловать на Римскую улицу (via Roma).

Посмотреть на Геную сверху можно со смотровой площадки кафедрального собора Сан Лоренцо, откуда открывается красивый вид на исторический центр и на порт.

При кафедральном соборе есть музей 🖼 Сокровищ, где хранятся любопытные вещи - св. Грааль и блюдо Св. Иоанна, на котором, как гласит предание, лежала отсеченная голова Иоанна - Крестителя.

Здесь же в соборе хранятся его мощи, потому как Иоанн - Креститель является покровителем Генуи, а собор является главным в городе.

Внутри собора много алтарей и капелл, потолки украшены красивыми 🤩 фресками.

В свободное время вы можете посетить музей Сокровищ.

Наконец, вы увидите Дворец Сан Джорджо, его - типичный образец средневековой архитектуры, здесь размещалась первая контора Банка.

Открывайте для себя Геную, почувствуйте её!