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Сердце исторической Генуи

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Генуя
В ходе этой прогулки я познакомлю вас с историческим прошлым великолепной Генуи, а ведь она была в свое время великой Морской Республикой.

Мы увидим самые большие площади Генуи-площадь Победы и площадь де Феррари, прогуляемся по центральной улице 20 сентября, увидим ворота Сопрана, а также домик, где как считают родился и жил некоторое время Христофор Колумб, по улице San Lorenzo спустимся к главному кафедральному собору Cattedrale di San Lorenzo.

Это только краткое описание, Генуя станет открытием.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи

Что вы увидите

  • Вы увидите основные достопримечательности Генуи - её красивые площади - piazza della Vittoria и piazza de Ferrari
  • улица 20 сентября
  • театр К. Феличе
  • домик Х. Колумба
  • ворота Сопрана
  • улица Сан Лоренцо и кафедральный собор с его именем
  • Дворец Сан Джорджо.
Вас ожидает пешеходная 2-х часовая прогулка 👣 по центру Генуи, в ходе которой я познакомлю вас с историческим прошлым города, вы узнаете любопытные факты, поделюсь полезной информацией, также узнаете о традиционной лигурийской кухне 🥧, местных праздниках.
Конечно рекомендую попробовать вкуснейшую лигурийскую фокаччу, местный рыбный фаст-фуд и мороженое.
Гуляя по улице 20 сентября, вы увидите много магазинов, где можно сделать хороший шоппинг, а за брендовыми вещами добро пожаловать на Римскую улицу (via Roma).
Посмотреть на Геную сверху можно со смотровой площадки кафедрального собора Сан Лоренцо, откуда открывается красивый вид на исторический центр и на порт.
При кафедральном соборе есть музей 🖼 Сокровищ, где хранятся любопытные вещи - св. Грааль и блюдо Св. Иоанна, на котором, как гласит предание, лежала отсеченная голова Иоанна - Крестителя.
Здесь же в соборе хранятся его мощи, потому как Иоанн - Креститель является покровителем Генуи, а собор является главным в городе.
Внутри собора много алтарей и капелл, потолки украшены красивыми 🤩 фресками.
В свободное время вы можете посетить музей Сокровищ.
Наконец, вы увидите Дворец Сан Джорджо, его - типичный образец средневековой архитектуры, здесь размещалась первая контора Банка.
Открывайте для себя Геную, почувствуйте её!
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки, виллы, на общественный транспорт
  • (Смотровая площадка кафедрального собора 5 евро, музей Сокровищ 6 евро)
  • Еда, напитки
Начало
🚩 Площадь Победы в Генуе (piazza della Vittoria)
Место завершения
🏁 Площадь перед Дворцом Сан Джорджо (palazzo San Giorgio)
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи
Сердце исторической Генуи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана А.
Светлана А.
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