Показать всё
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
€190
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция пешком и с воды с прогулкой на гондоле
Начало: Колонна Святого Марка, Достопримечательность · Вен...
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейскоe Гетто и Канареджо
Начало: Фондамента Санта Люция, 23, Венеция
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианский Каннареджо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2026
Сейчас в Венеции в категории "Венецианский Каннареджо" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 190 со скидкой до 5%.
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Венецианский Каннареджо», цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь