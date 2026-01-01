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Венецианский Каннареджо – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Венецианский Каннареджо» в Венеции на русском языке, цены от €55, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
€190€200 за всё до 10 чел.
Венеция пешком и с воды с прогулкой на гондоле
Пешая
На гондоле
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция пешком и с воды с прогулкой на гондоле
Начало: Колонна Святого Марка, Достопримечательность · Вен...
€180 за всё до 4 чел.
Еврейскоe Гетто и Канареджо
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейскоe Гетто и Канареджо
Начало: Фондамента Санта Люция, 23, Венеция
€55 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Венецианский Каннареджо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики;
  2. Венеция пешком и с воды с прогулкой на гондоле;
  3. Еврейскоe Гетто и Канареджо.
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дворец Дожей;
  2. Мост Риальто;
  3. Сан-Марко;
  4. Гранд-канал;
  5. Мост Вздохов;
  6. Площадь Сан-Марко;
  7. Рынок Риальто;
  8. Собор Святого Марка;
  9. Галерея Академии;
  10. Мурано.
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2026
Сейчас в Венеции в категории "Венецианский Каннареджо" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 190 со скидкой до 5%.
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