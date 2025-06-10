Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Посетите площадь Сан-Марко и собор без очереди, насладитесь мозаиками, скульптурами и видами Венеции с террасы. Уникальная экскурсия с гидом
Начало: Площадь Сан Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
Сегодня в 09:00
22 июл в 08:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Сегодня в 09:00
23 июл в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений10 июня 2025Все было очень интересно! Советую всем на 100%.
- ММарианна10 июня 2025Очень интересно и познавательно.
- ББотагоз2 июня 2025Экскурсия по собору и Венеции прошла отлично. Экскурсовод Вероника провела экскурсию в нашем темпе, много узнали. Понравилось грамотная речь, содержание материала, приветливость Вероники! Очень рекомендую!
- ГГалина24 мая 2025Валерия - изумительный экскурсовод, буду рекомендовать всем друзьям и знакомым. Два часа экскурсии пролетели незаметно. Валерия рассказала и про историю Венеции, и про шедевры Дворца Дожей. Пять звезд- слишком мало для оценки, я бы поставила десять. Валерия, спасибо вам огромное!
- ЯЯнина22 мая 2025Получили массу удовольствия. Вероника, смогла легко уложить века истории в 1.5 часа. Мы рекомендуем жкскупсовода!
- ААнна27 апреля 2025100% рекомендую Валерию! Это профессиональный гид. Валерия ведёт рассказ очень логично, доступно, понятно множество интересных нюансов и фактов. Нам очень повезло познакомиться
- ВВадим7 сентября 2024Очень хорошее впечатление от экскурсии с Валерием. Рекомендую всем, кто бы хотел попробовать настоящую еду венецианцев.
- TTaras13 марта 2024Прекрасная экскурсия, сочетающая познавательный и дегустационный момент! Валерий знает Венецию как свои пять пальцев и, похоже, что и вся Венеция знает
- еелена26 февраля 2024Два прекрасных дня в компании интеллектуала. Когда двое суток летишь из заснеженной России, где минус 20, то ждешь от гида
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Самое главное в Венеции»
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