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как минимум качественного рассказа о местных достопримечательностях. В компании Валерия мы отогрелись душой, почувствовали не только солнце Венеции, но и полностью расслабились, оставив все рабочие процессы за плечами. Спасибо вам, Валерий, за личные рекомендации, за тепло и заботу, которые вы нам дали! Друзья, рекомендую этого гида с русской душой, over-интеллектом и образованием, открытым сердцем.