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Самое главное в Венеции – экскурсии в Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное в Венеции» в Венеции на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сокровища собора Сан-Марко
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Посетите площадь Сан-Марко и собор без очереди, насладитесь мозаиками, скульптурами и видами Венеции с террасы. Уникальная экскурсия с гидом
Начало: Площадь Сан Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Венеция для гурманов
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
Сегодня в 09:00
22 июл в 08:00
€227 за всё до 6 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Сегодня в 09:00
23 июл в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Гастрономическое свидание с Венецией
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Пешая
2 часа
29 отзывов
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    10 июня 2025
    Сокровища собора Сан-Марко
    Все было очень интересно! Советую всем на 100%.
  • М
    Марианна
    10 июня 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Очень интересно и познавательно.
    Очень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательноОчень интересно и познавательно
  • Б
    Ботагоз
    2 июня 2025
    Сокровища собора Сан-Марко
    Экскурсия по собору и Венеции прошла отлично. Экскурсовод Вероника провела экскурсию в нашем темпе, много узнали. Понравилось грамотная речь, содержание материала, приветливость Вероники! Очень рекомендую!
    Экскурсия по собору и Венеции прошла отлично. Экскурсовод Вероника провела экскурсию в нашем темпе, много узналиЭкскурсия по собору и Венеции прошла отлично. Экскурсовод Вероника провела экскурсию в нашем темпе, много узналиЭкскурсия по собору и Венеции прошла отлично. Экскурсовод Вероника провела экскурсию в нашем темпе, много узнали
  • Г
    Галина
    24 мая 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Валерия - изумительный экскурсовод, буду рекомендовать всем друзьям и знакомым. Два часа экскурсии пролетели незаметно. Валерия рассказала и про историю Венеции, и про шедевры Дворца Дожей. Пять звезд- слишком мало для оценки, я бы поставила десять. Валерия, спасибо вам огромное!
  • Я
    Янина
    22 мая 2025
    Сокровища собора Сан-Марко
    Получили массу удовольствия. Вероника, смогла легко уложить века истории в 1.5 часа. Мы рекомендуем жкскупсовода!
  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    100% рекомендую Валерию! Это профессиональный гид. Валерия ведёт рассказ очень логично, доступно, понятно множество интересных нюансов и фактов. Нам очень повезло познакомиться
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    с ней. Также взяли доп. экскурсии (обзорная и по островам) - однозначно восторг. Время пролетело незаметно, Валерию можно слушать бесконечно! Одна из лучших встречающихся мне экскурсоводов. Обязательно еще вернёмся!

  • В
    Вадим
    7 сентября 2024
    Венеция для гурманов
    Очень хорошее впечатление от экскурсии с Валерием. Рекомендую всем, кто бы хотел попробовать настоящую еду венецианцев.
  • T
    Taras
    13 марта 2024
    Венеция для гурманов
    Прекрасная экскурсия, сочетающая познавательный и дегустационный момент! Валерий знает Венецию как свои пять пальцев и, похоже, что и вся Венеция знает
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    Валерия;) Поэтому, если хотите пообедать в ресторане для местных гондольеров, попробовать знаменитый сприц-апероль в старейшем кафе, отведать вкуснейшую поленту с морепродуктами, узнать где делают самые красивые маски для карнавала и всё это приправить увлекательным экскурсом в прошлое, то вам точно к Валерию! Рекомендуем на все 100!

  • е
    елена
    26 февраля 2024
    Венеция для гурманов
    Два прекрасных дня в компании интеллектуала. Когда двое суток летишь из заснеженной России, где минус 20, то ждешь от гида
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    как минимум качественного рассказа о местных достопримечательностях. В компании Валерия мы отогрелись душой, почувствовали не только солнце Венеции, но и полностью расслабились, оставив все рабочие процессы за плечами. Спасибо вам, Валерий, за личные рекомендации, за тепло и заботу, которые вы нам дали! Друзья, рекомендую этого гида с русской душой, over-интеллектом и образованием, открытым сердцем.

    Два прекрасных дня в компании интеллектуала. Когда двое суток летишь из заснеженной России, где минус 20Два прекрасных дня в компании интеллектуала. Когда двое суток летишь из заснеженной России, где минус 20

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Самое главное в Венеции»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сокровища собора Сан-Марко
  2. Венеция для гурманов
  3. Дворец дожей - путешествие во времени
  4. Гастрономическое свидание с Венецией
  5. Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Собор Святого Марка
  9. Рынок Риальто
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Самое главное в Венеции" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 до 227. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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