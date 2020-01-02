  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. Священный Иерусалим

Исследовать все знаковые достопримечательности и тайные уголки Старого города на обзорной экскурсии

Дани
Задать вопрос
Дани – экскурсионное агентство
Вы раскроете все грани древнего Иерусалима и услышите историю христианских, иудейских и мусульманских святынь.

Загадаете желание у Стены Плача, впечатлитесь видом на мечеть Эль-Акса со смотровой площадки, подниметесь на Голгофу и посетите храм Гроба Господня.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у Яффских ворот
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим

Что вас ожидает

Старый город в деталях
Наша прогулка начнется у Яффских ворот и отметки «нулевого километра». Зайдя в Старый город, вы окажетесь на небольшой старинной площади. По левую сторону — Христианский квартал, по правую — Армянский. И тот, и другой нам предстоит исследовать вместе. Итак, в программе экскурсии:

  • Цитадель с башней Давида — построенная во II веке до нашей эры, она перестраивалась всеми, кто правил городом. Вы услышите, как менялся облик цитадели и при каких обстоятельствах на ней появился минарет.
  • Улица Карго — издавна идущая через весь Старый город до еврейского квартала, она всегда была местом скопления торговцев. Я расскажу, почему по всей ее длине были установлены колонны, и покажу, что осталось от них сегодня.
  • Синагога Хурва — вы узнаете тяжелую историю ее строительства, разрушения и возведения заново в начале XXI столетия.
  • Широкая стена — я раскрою, из какого древнего манускрипта было позаимствовано ее название, и с какой целью она была возведена.
  • Сожженный дом — здание, уничтоженное римскими войсками. Я расскажу, кем были его владельцы и какой образ жизни они вели.
  • Стена Плача — святое место, привлекающее паломников со всего мира. Вы услышите его историю и узнаете, как подойти к стене и загадать желание, не нарушив местные традиции.
  • Армянский квартал — вы посетите могилу царя Давида и горницу Тайной Вечери и увидите Армянскую патриархию.

Храм Гроба Господня и путь на Голгофу
Во второй части экскурсии вы побываете на смотровой площадке и впечатлитесь грандиозным видом на мечеть Эль-Акса и золотой Купол Скалы. Пройдете по пути Скорби к древнему храму Гроба Господня, подниметесь на Голгофу и исследуете древнюю погребальную пещеру, где был похоронен Иисус и где он воскрес.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Еда, напитки и входные билеты в храмы (около 6$ за человека) не включены в стоимость экскурсии.
  • Рекомендуем взять воду, головные уборы, солнцезащитные очки и крем, теплую одежду (зимой).
  • Экскурсия предполагает посещение храмов — одевайтесь соответствующе (юбка или длинные штаны).
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим
Священный Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 января 2020
Елена- отличный гид. Интересный и содержательный рассказ о Иерусалиме

Экскурсии по Старому городу

Многоликий ИерусалимМноголикий ИерусалимМноголикий Иерусалим
94 за экскурсию
3 часа
175 отзывов
История Старого города и его кварталов на душевной прогулке
Я покажу вам весь Иерусалим, таким, каким я вижу этот древний величественный город трех мировых религий. Мы пройдем по мусульманскому, еврейскому, христианскому и армянскому кварталам, посетим храм Гроба Господня и место последней трапезы Иисуса Христа, поговорим об истории Стены Плача и разрушения Второго Храма, а также посмотрим, как живут ортодоксальные иудеи.
Весь Иерусалим пешкомВесь Иерусалим пешкомВесь Иерусалим пешком
225 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Большая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Посмотреть весь Старый Город за один день пешком — задача не простая, но очень интересная. Мы посетим 4 церкви, 2 синагоги и 2 мечети, одну панорамную площадку. Я отвечу на многие вопросы и доступно объясню непонятное. Для этих целей у меня с собой визуальные пособия и достаточный преподавательский опыт. Но скучно вам не будет.
Знакомство с ИерусалимомЗнакомство с ИерусалимомЗнакомство с Иерусалимом
150 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.
Иерусалим — город трех религий
168 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
200 за экскурсию
5 часов
95 отзывов
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
Cтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классомCтарый город эконом-классом
220 за экскурсию
8 часов
15 отзывов
Храм Гроба Господня, гора Сион, Стена Плача и прочее: главное достояние города на обзорной прогулке
На нашей прогулке вы сможете посетить всемирно известные исторические и религиозные объекты города, услышать истории о их основании и значении и проникнуться атмосферой духовности.

Выбирайте и другие экскурсии в Иерусалиме

Необычные маршрутыЗимойХрам Гроба ГосподняНа автобусеСтарый городИстория и архитектураСтена ПлачаВсеОбзорныеМертвое мореГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВифлеемСвятые местаНа автомобилеЗа городомПодземный ИерусалимМасадаПешком