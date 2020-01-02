Что вас ожидает

Старый город в деталях

Наша прогулка начнется у Яффских ворот и отметки «нулевого километра». Зайдя в Старый город, вы окажетесь на небольшой старинной площади. По левую сторону — Христианский квартал, по правую — Армянский. И тот, и другой нам предстоит исследовать вместе. Итак, в программе экскурсии:

Цитадель с башней Давида — построенная во II веке до нашей эры, она перестраивалась всеми, кто правил городом. Вы услышите, как менялся облик цитадели и при каких обстоятельствах на ней появился минарет.

Улица Карго — издавна идущая через весь Старый город до еврейского квартала, она всегда была местом скопления торговцев. Я расскажу, почему по всей ее длине были установлены колонны, и покажу, что осталось от них сегодня.

Синагога Хурва — вы узнаете тяжелую историю ее строительства, разрушения и возведения заново в начале XXI столетия.

Широкая стена — я раскрою, из какого древнего манускрипта было позаимствовано ее название, и с какой целью она была возведена.

Сожженный дом — здание, уничтоженное римскими войсками. Я расскажу, кем были его владельцы и какой образ жизни они вели.

Стена Плача — святое место, привлекающее паломников со всего мира. Вы услышите его историю и узнаете, как подойти к стене и загадать желание, не нарушив местные традиции.

Армянский квартал — вы посетите могилу царя Давида и горницу Тайной Вечери и увидите Армянскую патриархию.

Храм Гроба Господня и путь на Голгофу

Во второй части экскурсии вы побываете на смотровой площадке и впечатлитесь грандиозным видом на мечеть Эль-Акса и золотой Купол Скалы. Пройдете по пути Скорби к древнему храму Гроба Господня, подниметесь на Голгофу и исследуете древнюю погребальную пещеру, где был похоронен Иисус и где он воскрес.