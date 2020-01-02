Старый город в деталях
Наша прогулка начнется у Яффских ворот и отметки «нулевого километра». Зайдя в Старый город, вы окажетесь на небольшой старинной площади. По левую сторону — Христианский квартал, по правую — Армянский. И тот, и другой нам предстоит исследовать вместе. Итак, в программе экскурсии:
Храм Гроба Господня и путь на Голгофу
Во второй части экскурсии вы побываете на смотровой площадке и впечатлитесь грандиозным видом на мечеть Эль-Акса и золотой Купол Скалы. Пройдете по пути Скорби к древнему храму Гроба Господня, подниметесь на Голгофу и исследуете древнюю погребальную пещеру, где был похоронен Иисус и где он воскрес.