14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает
Морской круиз
Прибыв в Балаклаву, мы отправимся на морскую прогулку 👣 в сторону Затерянного мира, урочища Инжир или мыса Фиолент. Быстрый бег катера по морским просторам очарует вас и навеет романтическое настроение. А, может быть, нам даже встретятся дельфины 🐬, которые устраивают с лодками гонки. Если захотите, порыбачим: черноморскую рыбку, пойманную на удочку с катера, тут же приготовят на мангале.
Легенды Балаклавы
Вам откроются история 📖 бухты Символов и тайны корабля Принца, секреты Золотого и Серебряного пляжей, урочища Инжир и горы ⛰️ Аскети. Мы увидим Спящую красавицу Балаклавы, скалы Ушакова, морские гроты и эоловые арки. Я расскажу о старинных особняках и древней крепости, поделюсь преданиями мыса Фиолент. И конечно, вы насладитесь пейзажами с бирюзовым цветом воды, который не уступает оттенкам Карибского моря 🌊.
Свято-Георгиевский монастырь или Севастополь — на ваш выбор
За 8 часов экскурсии 🧭 посмотреть всё невозможно, поэтому нужно выбрать наиболее интересное вам направление из двух:
- Свято-Георгиевский монастырь, одну из старейших православных святынь в Крыму с видовыми площадками, с которых открываются потрясающие виды на море, мысы и скалы.
- Героический Севастополь. Я расскажу об уникальных объектах, святынях, природных красотах города, а вы выберете — что посмотреть. Можно побывать в древнем Херсонесе и Свято-Владимирском соборе. Погулять по Графской пристани и увидеть боевые корабли Черноморского флота. Город-герой интересен не только памятниками времен Крымской и Великой Отечественной войн — для меня он незабываем судьбами людей, которые любили и защищали малую родину.
А еще изюминкой нашего путешествия может стать винодельня Золотая Балка, создающая лучшее шампанское и тихие вина страны!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с профессиональным водителем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Данный маршрут предусматривает поездку на легковом автомобиле 🚘 Skoda Octavia. Также есть возможность отправиться в путешествие на другом транспорте, в этом случае стоимость экскурсии изменится:
— Toyota Camry (вместимость: 5 пассажиров) — 15 600 руб.
— Mercedes E-Class или Mercedes-Benz Viano (вместимость: 5 пассажиров) — 16 900 руб.
— Mercedes-Benz Sprinter (вместимость: 18 пассажиров) — 18 850 руб.
- Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 и прогулка на катере оплачиваются отдельно. Стоимость прогулки зависит от комфортности катера и сезонности — от 3 000 руб. /час.