14 отзывов оставили туристы

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Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы

Прокатиться на катере вдоль бухты Символов, услышать предания мыса Фиолент и исследовать город-герой

4.5
14 отзывов
Юлия
Юлия – представитель из Ялты
Я покажу вам любимые уголки Крыма.

Путешествие по живописной дороге Ялта-Севастополь лежит через Байдарский перевал, храм на скале и Балаклавскую бухту.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и природные памятники, услышите местные легенды и познакомитесь с историей 📖 полуострова.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12 990 ₽ за экскурсию

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Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы

Что вас ожидает

Морской круиз
Прибыв в Балаклаву, мы отправимся на морскую прогулку 👣 в сторону Затерянного мира, урочища Инжир или мыса Фиолент. Быстрый бег катера по морским просторам очарует вас и навеет романтическое настроение. А, может быть, нам даже встретятся дельфины 🐬, которые устраивают с лодками гонки. Если захотите, порыбачим: черноморскую рыбку, пойманную на удочку с катера, тут же приготовят на мангале.

Легенды Балаклавы
Вам откроются история 📖 бухты Символов и тайны корабля Принца, секреты Золотого и Серебряного пляжей, урочища Инжир и горы ⛰️ Аскети. Мы увидим Спящую красавицу Балаклавы, скалы Ушакова, морские гроты и эоловые арки. Я расскажу о старинных особняках и древней крепости, поделюсь преданиями мыса Фиолент. И конечно, вы насладитесь пейзажами с бирюзовым цветом воды, который не уступает оттенкам Карибского моря 🌊.

Свято-Георгиевский монастырь или Севастополь — на ваш выбор
За 8 часов экскурсии 🧭 посмотреть всё невозможно, поэтому нужно выбрать наиболее интересное вам направление из двух:

  • Свято-Георгиевский монастырь, одну из старейших православных святынь в Крыму с видовыми площадками, с которых открываются потрясающие виды на море, мысы и скалы.
  • Героический Севастополь. Я расскажу об уникальных объектах, святынях, природных красотах города, а вы выберете — что посмотреть. Можно побывать в древнем Херсонесе и Свято-Владимирском соборе. Погулять по Графской пристани и увидеть боевые корабли Черноморского флота. Город-герой интересен не только памятниками времен Крымской и Великой Отечественной войн — для меня он незабываем судьбами людей, которые любили и защищали малую родину.

А еще изюминкой нашего путешествия может стать винодельня Золотая Балка, создающая лучшее шампанское и тихие вина страны!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с профессиональным водителем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Данный маршрут предусматривает поездку на легковом автомобиле 🚘 Skoda Octavia. Также есть возможность отправиться в путешествие на другом транспорте, в этом случае стоимость экскурсии изменится:
    — Toyota Camry (вместимость: 5 пассажиров) — 15 600 руб.
    — Mercedes E-Class или Mercedes-Benz Viano (вместимость: 5 пассажиров) — 16 900 руб.
    — Mercedes-Benz Sprinter (вместимость: 18 пассажиров) — 18 850 руб.
  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 и прогулка на катере оплачиваются отдельно. Стоимость прогулки зависит от комфортности катера и сезонности — от 3 000 руб. /час.
Начало и место завершения
🚩 в Большой Ялте
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы
Из Ялты — к фьордам Севастополя и Балаклавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Приветствую вас и приглашаю на авторские индивидуальные экскурсии по Крыму. Меня зовут Юлия, живу в Ялте, занимаюсь вместе с командой профессионалов любимым делом с 2006 года. Я и мои коллеги — лицензированные гиды. С нами вы увидите Крым удивительным и неповторимым, узнаете и посетите самые красивые, интересные и сакральные места нашего полуострова. Я хорошо знаю Крым, как путешественник со стажем, люблю его богатейшую архитектуру, историю, уникальную природу. Всегда стараюсь рассказать легенды, открыть тайны и законы природы, рассказать об интересных и талантливых людях, запечатлевших Крым в зодчестве, картинах и литературе.
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14 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
В целом экскурсия неплохая, но цена сильно завышена доя такого маршрута и содержания. Экскурсовод вам расскажет все что вы сами его спросите, нет построенного рассказа, как в классическом варианте группой экскурсии. Возможно для кого то это плюс, для меня больше минус, приходилось все время задавать нужные вопросы. Маршрут средний, не самый интересный для тех мест, где были. Прогулку на катере лучше взять отдельно от экскурсии, тк никакой интересной информации о собственно самих фьордах не было, спасла красивая природа, к которой было приковано все внимание.
Юлия
Ответ гида:Елена, целая команда работала с Вами целый день: квалифицированный водитель на комфортабельном авто, лицензированный гид, просторный катер с капитаном — НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ. Есть групповые экскурсии, где цена соответственно будет меньше и вы будете с посторонними людьми и ценовая политика будет меньше. Наилучшие пожелания, хорошего отдыха!
26 сентября 2020
Очень понравилось в Балаклаве и на катере 👍
26 сентября 2020
Понравилось все). Начиная от транспорта ( автомобиль и катер), заканчивая визуальным рядом и информационным наполнением. Жемчужина нашего отпуска! Да, не дешево - но того стоит)))!
24 сентября 2020
Просто восхитительный день! Переживала, как 4летний ребенок выдержит экскурсию, но волнения оказались напрасными. Невероятно интересная программа, недолгие переезды сменяются различными активностями. Смена впечатлений постоянная, 8 часов пролетели как один миг. Все наши индивидуальные запросы были учтены. Прекрасная гид Светлана успевала и экскурсию вести на высшем уровне, и к голосу ребенка прислушиваться, по ходу корректируя программу. Нам повезло и с погодой, и с водителем, и с катером. Накупались, увидели дельфинов, погуляли по Севастополю и Балаклаве и ничуть не устали. Спасибо за незабываемые впечатления!!!
Вячеслав
24 сентября 2020
Экскурсия прошла легко и непринужденно, Юлия интересно рассказывает, грамотно строит маршрут, подстраивается под желания туристов!) Время пролетело незаметно и мы совсем не устали, только положительные эмоции! Рекомендую.
18 сентября 2020
Отлично прошло время, покупались в лазурной воде, посмотрели достопримечательности, время прошло незаметно. Гид очень много знает, любит Крым, может много рассказать по теме экскурсии и не по теме если спрашивать. Остались довольны, жена в восторге. Советую брать скоростной катер
14 сентября 2020
Спасибо гиду Татьяне, очень интересная экскурсия! Всем рекомендую.
29 августа 2020
Очень понравилась экскурсия! Все чётко и вовремя в плане организации. Гид Юлия -замечательный рассказчик и очень приятный человек. С ней было комфортно. Очень много узнали о Крыме. Ни одной минуты не потратили впустую. Юлия знает очень много о своём крае. Слушать её рассказ одно удовольствие! Экскурсия хорошо спланирована. Очень хороший водитель и капитан катера. Остались хорошие впечатления и желание поехать с Юлией ещё на другие экскурсии! Всем рекомендуем, не пожалеете!
29 августа 2020
Экскурсия не понравилась. То, что обещано было показать, показано не все. Мыс Дианы не вошёл в экскурсию, Фиолент и монастырь тоже. Оказывается из всего что описано в посещении не все входит в экскурсию, нас поставили перед фактом, что надо выбирать! Обидно за 17 тысяч рублей плюс 12 тысяч катер ещё и пришлось понервничать на отдыхе! Водитель 👍, что невозможно сказать об экскурсоводе.
Юлия
Ответ гида:Елена, прочитала Ваш отзыв на проведенную экскурсию. Мы постарались показать вам все самое интересное и рассказать, как можно больше в рамках экскурсии, рассчитанной на 8 часов. В программе четко предложены самые интересные достопримечательности. Хорошего отдыха!
24 августа 2020
Брали индивидуальную экскурсию. Программа интересная и в меру насыщенная, поэтому чувства усталости не было, только позитивные эмоции... и за это огромная благодарность гиду Юлии. Учитывая наше короткое пребывание в Крыму, она организовала программу таким образом, чтобы мы успели насладиться красивейшими пейзажами. Юлия очень внимательна, с полуслова понимает желание туриста. Хорошо владеет историей и умеет заинтересовать и привлечь внимание слушателя. Ее голос звучит будто журчанье речки... можно слушать бесконечно. Также хочу отметить профессионализм водителя Артема. Если еще выпадет возможность поехать в Крым, то на экскурсию однозначно только с Юлией!
16 августа 2020
Мы выбрали современный катер- яхточку и не пожалели! Капитан молодой, интересно рассказывает, Порекомендовал хороший пляж для купания с песком и чистейшей водой! Люди туда спускаются по веревкам и тросам. Гид, Татьяна компетентна во многих сферах, не только история!
13 августа 2020
Всем дорого времени суток. Заказывали данную Экскурсию для троих взрослых и троих детей 2, 8, 10 лет. Всё прошло не на высшем а супер высшем уровне. Так как народу 6 человек приехал новенький чистенький Мерседес Vito. Водитель Олег в белой рубашке откатал маршрут без единого замечания. Экскурсовод Юлия рассказала обо всём что было запланировано и что попалось по пути. В Балаклаве купили бутылку шампанского и открыли её на катере в открытом море. А купание с катера было приятной неожиданностью. Отличный и недорогой обед на набережной и продолжение экскурсии. Всё прошло отлично всем советуем. Спасибо вам Юлия и Олег. Огромное спасибо!!!!
8 августа 2020
Удивителья экскурсия, я бы назвала ее незабываемым путешествием. Мне кажется теперь, что самое красивое и удивительное в Крыму находится именно рядом с Севастополем и Балаклавой. Эти красивейшие фьорды, удивительное изумрудного цвера море, такое было только на Майорке, а тут Черное и такое. Юлия гид изумительная рассказчица о чудесах и истории Крыма. Как в передаче в гостях у сказки. Вот такое незабываемое путешествие. Учитывая, что большая часть его проходила на катере, очень комфортабельном с прекрасным капитаном Юрием в жаркий день, с купанием и в море и с заплывом в гроты- это все как сказка!!! Всем очень советую. Юлия удивительный человек, любяший свою работу, свой край, подарит вам на всю жизнь незабываемое удовольствие и интереснейшую поездку. Все привет из Крыми, Анжела
Иван
22 июля 2020
Замечательная экскурсия, которая за короткое время помогла мне посмотреть Севастополь, окрестности Ялты, Балаклаву, Мыс Фиолент и Грот Дианы. Ставил себе цели - искупаться в лазурной водичке и увидеть дельфинов. Цели успешно достигнуты))

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