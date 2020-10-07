14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Морской круиз

Прибыв в Балаклаву, мы отправимся на морскую прогулку 👣 в сторону Затерянного мира, урочища Инжир или мыса Фиолент. Быстрый бег катера по морским просторам очарует вас и навеет романтическое настроение. А, может быть, нам даже встретятся дельфины 🐬, которые устраивают с лодками гонки. Если захотите, порыбачим: черноморскую рыбку, пойманную на удочку с катера, тут же приготовят на мангале.

Легенды Балаклавы

Вам откроются история 📖 бухты Символов и тайны корабля Принца, секреты Золотого и Серебряного пляжей, урочища Инжир и горы ⛰️ Аскети. Мы увидим Спящую красавицу Балаклавы, скалы Ушакова, морские гроты и эоловые арки. Я расскажу о старинных особняках и древней крепости, поделюсь преданиями мыса Фиолент. И конечно, вы насладитесь пейзажами с бирюзовым цветом воды, который не уступает оттенкам Карибского моря 🌊.

Свято-Георгиевский монастырь или Севастополь — на ваш выбор

За 8 часов экскурсии 🧭 посмотреть всё невозможно, поэтому нужно выбрать наиболее интересное вам направление из двух:

Свято-Георгиевский монастырь , одну из старейших православных святынь в Крыму с видовыми площадками, с которых открываются потрясающие виды на море, мысы и скалы.

, одну из старейших православных святынь в Крыму с видовыми площадками, с которых открываются потрясающие виды на море, мысы и скалы. Героический Севастополь. Я расскажу об уникальных объектах, святынях, природных красотах города, а вы выберете — что посмотреть. Можно побывать в древнем Херсонесе и Свято-Владимирском соборе. Погулять по Графской пристани и увидеть боевые корабли Черноморского флота. Город-герой интересен не только памятниками времен Крымской и Великой Отечественной войн — для меня он незабываем судьбами людей, которые любили и защищали малую родину.

А еще изюминкой нашего путешествия может стать винодельня Золотая Балка, создающая лучшее шампанское и тихие вина страны!

Организационные детали