7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Краски пещер Бату

Посетить знаменитые индуистские пещеры и приготовить шоколад своими руками

Nina
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Nina – ваш гид
Приглашаю сбежать на один день из шумного мегаполиса и посетить уникальный природный комплекс — пещеры Бату, которые находятся в тропическом лесу.

Вы окажетесь в настоящей магической сказке, где возвышаются грандиозные известняковые холмы, а под ними располагаются глубокие пещеры.

Я расскажу историю появления святыни и помогу телепортироваться в уникальный мир малазийцев с его красками, яркой религиозной культурой и сильным природным началом.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату

Что вас ожидает

Таинство индуистских пещер
Вы подниметесь по лестнице, состоящей из 272 ступеней, и попадете в самую большую из пещер под названием «Темная». Далее располагается вторая пещера — «Светлая», в которой находится святилище индуистского бога Субрахманья. Третью пещеру «Галерея искусств» с множеством древних статуй и росписей вы сможете посетить по желанию. Пещеры Бату — индуистская святыня, поэтому на экскурсии я непременно расскажу об особенностях индуизма, его главных праздниках, фестивалях и традициях. Вы примете участие в божественной индуистской церемонии, получите благословение в древнем храме, увидите 42-метровую статую бога Муругана, поиграете с озорными мартышками и притянете удачу, покормив пятнистых карпов.

Оловянная и шоколадная фабрики
Вы посетите крупнейшую и самую современную фабрику по производству олова в мире, которая славится высоким качеством продукции и исключительным мастерством работников. Во время экскурсии по фабрике вы понаблюдаете за такими процессами, как литье, подача, полировка, пайка, ковка и гравировка изделий из олова. А также сфотографируетесь с самой большой оловянной пивной кружкой в мире. Еще мы остановимся на фабрике шоколада, где вы не только попробуете необычное лакомство с перцем и королевским фруктом дуриан, но и попытаетесь самостоятельно приготовить шоколад из натурального малазийского какао.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле Toyota Camry, Toyota Alphard или Toyota Hia в зависимости от количества человек
  • Дегустация шоколада включена в стоимость
  • Дополнительно по вашему желанию можно посетить: пещеру «Галерея искусств» — 5$ с человека, храм-галерею Ханумана (Бога обезьяны) — 5$ с человека
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату
Краски пещер Бату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nina
Nina
Я лицензированный гид, живу в Малайзии с 2006 года, но продолжаю каждый день открывать ее по-новому, изучать многогранную и многоликую культуру, находить потайные пляжи, пробовать разнообразные специи, прислушиваться к ароматам, разрабатывать новые маршруты и просто жить! Мой дом и моя душа здесь, в Малайзии, в этом теплом экваториальном уголке мира. С радостью поделюсь с вами знаниями, мыслями и покажу страну «глазами очевидца».
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Нина очень отзывчива,внимательна и заботлива.
Ответила на все наши вопросы и даже больше,очень захотелось встретиться с ней вновь.
Мы были на экскурсии 1 января 2020 г и хотя у всех был выходной, мы окруженные её заботой, не испытали ни каких неудобств .
Нам было очень комфортно и уютно в её компании и ещё хочу отметить водителя я не запомнила как его зовут,но при этом его участие во всём не зримо, тоже ощущалась забота о нашей компании
13 января 2020
Спасибо огромное Нине за очень познавательную экскурсию "Краски пещер Бату ..Рассказы Нины не только о пещерах Бату ,но и об истории окунули меня в индуистскую сказку,что по приезду домой я решила посмотреть рекомендованный Ниной фильм ..Так же в день экскурсии мы попали на такой благословенный праздник Богини Лакшми и Нина угостила меня вкусными сладостями и вегетарианским обедом-что было очень приятно и радостно ,действительно она очень профессиональный гид со знанием своего дела и потребности путешественников. В связи с тем, что я посетила Куала-Лумпур всего на один день и время между самолетами было ограничено,Нина организовала для меня трансфер из аэропорта и обратно, а так же помогла организовать мне встречу с моей племянницей -студенткой, проживающей там .Точно знаю,что если кто-то из моих друзей и знакомых будет в Куала-Лмпуре узнавать про экскурсии-то буду рекомендовать им именно Нину .Нина удачи вам и процветания ,вы профессионал своего дела и прекрасный человек !.С ув. Елена Токтыбаева Алматы Казахстан
4 января 2020
Четыре дня новогодних каникул 2020 были в Куала Лумпур. Три дня из них провели на экскурсиях с гидом Ниной. Обьективно это лучший экскурсовод, которого мы встречали в путешествиях по разным странам. Прекрасное знание истории и современного обустройства Малайзии. Знание местных языков и обычаев, религий и экономики страны.. Рекомендуем всем туристам в Куала Лумпуре только Нину, не пожалеете! Из экскурсий обязательно посетите пещеры Бату. Это грандиозно! Изюминка города несомненно!
19 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Нина ответила на все наши вопросы и рассказала много интересного. Рекомендуем !
11 декабря 2019
Нам все. понравилось. Очень комфортно. Гид знает и любит Малайзию. С удовольствием познакомились с помощью Нины с этой страной и ее столицей. Рекомендуем Нину всем желающим побывать в Куалу Лумпур.
8 декабря 2019
Прекрасная Экскурсия!!
Очень хороший грамотный специалист
Прекрасно подстраивается под желания туристов
Очень приятно общаться!!!
9 октября 2018
Отличная экскурсия во всех отношениях. Удобный маршрут, продуманные детали, очень жизнерадостная и профессиональная гид Нина. Волшебство началось с самого начала экскурсии, когда Нина неожиданно каждому из нас подарила небольшой презент, и не заканчивалось до самого ее завершения. Нина - очень интересный рассказчик, тонко чувствующий "запросы" и настроенность клиентов экскурсии. Нам и содержательно, и организационно было очень комфортно.
Отличные впечатления! Классное настроение! Колоритный маршрут!

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