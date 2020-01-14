7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинство индуистских пещер

Вы подниметесь по лестнице, состоящей из 272 ступеней, и попадете в самую большую из пещер под названием «Темная». Далее располагается вторая пещера — «Светлая», в которой находится святилище индуистского бога Субрахманья. Третью пещеру «Галерея искусств» с множеством древних статуй и росписей вы сможете посетить по желанию. Пещеры Бату — индуистская святыня, поэтому на экскурсии я непременно расскажу об особенностях индуизма, его главных праздниках, фестивалях и традициях. Вы примете участие в божественной индуистской церемонии, получите благословение в древнем храме, увидите 42-метровую статую бога Муругана, поиграете с озорными мартышками и притянете удачу, покормив пятнистых карпов.

Оловянная и шоколадная фабрики

Вы посетите крупнейшую и самую современную фабрику по производству олова в мире, которая славится высоким качеством продукции и исключительным мастерством работников. Во время экскурсии по фабрике вы понаблюдаете за такими процессами, как литье, подача, полировка, пайка, ковка и гравировка изделий из олова. А также сфотографируетесь с самой большой оловянной пивной кружкой в мире. Еще мы остановимся на фабрике шоколада, где вы не только попробуете необычное лакомство с перцем и королевским фруктом дуриан, но и попытаетесь самостоятельно приготовить шоколад из натурального малазийского какао.