Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер из аэропорта в отель

Мадина М.
Мадина М. – Гид из Куала-Лумпура
Трансфер из аэропорта в отель
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $54 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта в отель
Куала Лумпур — динамично развивающаяся звезда Малайзии. В этом суперсовременном мегаполисе передвижение без автомобиля немыслимо. Одна лишь дорога от аэропорта Куала Лумпура занимает не меньше сорока минут по скоростной автотрассе. Используйте это время с умом.
Мы предоставляем любой вид транспорта и трансферы в Куала Лумпуре, от туристического микроавтобуса до Мерседеса S-класса с кожаным салоном, чтобы быстро и удобно добраться до любого отеля в любой точке Куала Лумпура.
Также наши англоязычные водители и опытные русскоязычные гиды будут рады устроить вам увлекательную и комфортную экскурсию ⛳ по городу и за его пределы. Все машины оснащены системой кондиционирования воздуха.
На запрос возможны микроавтобусы, авто представительского класса, аренда детских колясок, цветы в аэропорт и многое другое.
Пишите!
Что входит
  • водитель
  • транспорт
Что не входит
  • гид
Начало и место завершения
🚩 аэропорт/отель

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мадина М.
Мадина М.
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