Мадина М. проводит ещё 6 экскурсий

Куала Лумпур — динамично развивающаяся звезда Малайзии. В этом суперсовременном мегаполисе передвижение без автомобиля немыслимо. Одна лишь дорога от аэропорта Куала Лумпура занимает не меньше сорока минут по скоростной автотрассе. Используйте это время с умом.

Мы предоставляем любой вид транспорта и трансферы в Куала Лумпуре, от туристического микроавтобуса до Мерседеса S-класса с кожаным салоном, чтобы быстро и удобно добраться до любого отеля в любой точке Куала Лумпура.

Также наши англоязычные водители и опытные русскоязычные гиды будут рады устроить вам увлекательную и комфортную экскурсию ⛳ по городу и за его пределы. Все машины оснащены системой кондиционирования воздуха.

На запрос возможны микроавтобусы, авто представительского класса, аренда детских колясок, цветы в аэропорт и многое другое.

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