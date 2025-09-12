Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 11 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Амстердаме на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Амстердам с нуля
Пешая
2 часа
-
15%
106 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: На мосту напротив Центрального вокзала Амстердама
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
€134€157 за всё до 3 чел.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Восемь веков истории мирового искусства за 2 часа
Сегодня в 10:30
15 сен в 10:30
€220 за всё до 10 чел.
Песчаные дюны Южного Кеннемерланда
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Харлему и Зандвоорту
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы Амстердама. Песчаные дюны и Северное море ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €650 за всё до 10 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
На велосипеде
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велотур по Амстердаму: гастрономическое приключение
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от €500 за всё до 8 чел.
С Амстердамом на «ты»
Пешая
2 часа
-
20%
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€140€175 за всё до 4 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
2 часа
-
5%
76 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по каналам Амстердама
Насладитесь уникальной атмосферой Амстердама, путешествуя по его знаменитым каналам. Узнайте историю города и его жителей, открывая для себя новые горизонты
Начало: В центре города
17 сен в 16:30
18 сен в 17:30
€234€246 за всё до 10 чел.
Тайна Подсолнухов
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
Сегодня в 09:30
15 сен в 08:00
€220 за всё до 15 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €100 за человека
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Исследуйте престижный район Йордан в Амстердаме, погрузитесь в его богатую историю и насладитесь уникальными достопримечательностями и уютной атмосферой
Начало: У Центрального вокзала
18 сен в 10:30
19 сен в 10:30
€80 за человека
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
На машине
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
Сегодня в 11:00
15 сен в 11:00
€330 за всё до 6 чел.

