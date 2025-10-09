Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10% 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Рейксмузеум: золотой век голландского искусства Картины как окна в прошлое. Путешествие по Голландии сквозь века, знакомство с творческим наследием страны. Составьте своё мнение о музее Начало: На Музейной площади от €214 €237 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Квест до 3 чел. Квест-экскурсия по Рейксмузею Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых Начало: В Рейксмузеуме €25 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Мини-группа до 6 чел. Амстердам без будильника Проведите утро в Амстердаме, наслаждаясь его спокойствием и историей. Откройте для себя тайны города, гуляя по его знаменитым улицам и каналам Начало: У главного входа в Центральный вокзал Расписание: ежедневно в 11:15 €50 за человека Другие экскурсии Амстердама

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Экскурсии 2025»

