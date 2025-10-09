Мои заказы

Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
Пешая
2 часа
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рейксмузеум: золотой век голландского искусства
Картины как окна в прошлое. Путешествие по Голландии сквозь века, знакомство с творческим наследием страны. Составьте своё мнение о музее
Начало: На Музейной площади
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
от €214€237 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия по Рейксмузею
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
Амстердам без будильника
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Амстердам без будильника
Проведите утро в Амстердаме, наслаждаясь его спокойствием и историей. Откройте для себя тайны города, гуляя по его знаменитым улицам и каналам
Начало: У главного входа в Центральный вокзал
Расписание: ежедневно в 11:15
Завтра в 11:15
25 сен в 11:15
€50 за человека

