1 чел.
По популярности
Круиз
10 часов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
Круиз
13 часов
Морской круиз в Оман
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$85 за человека
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина18 мая 2024Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге. На кораблике нас ждал
- ААнастасия7 мая 2024Все супер, Виталию большое спасибо! Был внимателен и интересен)
- ЮЮлия30 апреля 2024Все было замечательно, включая еду. Дети в счастье. Спасибо.
- ААнна14 апреля 2024Понравилось всё: и поездка на автобусе, и на доу, и обед, купание, снорклинг, катание на каяках, катере, банане. Забрали и
- ЮЮлия9 апреля 2024Много моря и несколько эмиратов по дороге к нему увидели. Теперь узнаЮ красные пески Рас-эль-хейма и красивые административные здания Фуджейры.
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
- ННастя29 октября 2023Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
- ААлексей26 июля 202325.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
- YYana1 мая 2023Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Оман»
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