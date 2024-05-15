Детские экскурсии в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «Для детей» в Дубае на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Аквапарк Wild Wadi
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«Умиротворяющие бассейны с климат-контролем и детский городок Синдбада-морехода со сказочными ландшафтами и опрокидывающейся кадкой прекрасно подходят для семей с самыми маленькими путешественниками»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Супер!!!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
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    после обеда. Несмотря на то, что это было воскресенье, людей было не много. Мы вдоволь накатались на всех аттракционах, на некоторых не по одному разу. Спасибо трипстеру за возможность купить билеты онлайн с оплатой русской картой. Организаторы супер, прислали все вовремя. Все понравилось. Рекомендую.

    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Здравствуйте, спасибо большое за возможность купить билеты еще находясь дома. Билеты пришли на whatsapp. На входе все сработало, проблем нет. Парк хороший, народу было не много. Прокатились на всех аттракционах на некоторых не один раз даже.
  • Д
    Дмитрий
    6 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
    Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можноНебольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно
  • К
    Ксения
    21 марта 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
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    мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами. Посетителей было мало, горки свободные. Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает. Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду. В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси

    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечерПосетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер
  • И
    Ирина
    8 февраля 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
  • E
    Elena
    3 февраля 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Приобрели билеты ещё в России. На следующий день прислали на почту. При входе в парк один билет оказался не действительный. По вайфай подключились. Сразу написала в агентство. Через 5 минут прислали новый билет. Молодцы ребята)
  • Н
    Наталья
    18 января 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Для детей»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Дубае! Вместе с детьми и гидами города Дубая можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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