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Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«Умиротворяющие бассейны с климат-контролем и детский городок Синдбада-морехода со сказочными ландшафтами и опрокидывающейся кадкой прекрасно подходят для семей с самыми маленькими путешественниками»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia15 мая 2024Супер!!!
- ННаталья13 мая 2024Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
- ММарина2 мая 2024Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
- ММаргарита11 апреля 2024Здравствуйте, спасибо большое за возможность купить билеты еще находясь дома. Билеты пришли на whatsapp. На входе все сработало, проблем нет. Парк хороший, народу было не много. Прокатились на всех аттракционах на некоторых не один раз даже.
- ДДмитрий6 апреля 2024Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
- ННаталья2 апреля 2024Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
- ККсения21 марта 2024Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
- ИИрина8 февраля 2024Прекрасный парк, отлично провели время. Спасибо
- EElena3 февраля 2024Приобрели билеты ещё в России. На следующий день прислали на почту. При входе в парк один билет оказался не действительный. По вайфай подключились. Сразу написала в агентство. Через 5 минут прислали новый билет. Молодцы ребята)
- ННаталья18 января 2024Покупала билеты в аквапарк, прислали на вацап, печатать не надо.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Для детей»
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