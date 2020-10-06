2 отзыва оставили туристы

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Большой каньон Крыма

Прогуляться по заповеднику, искупаться в «ванне молодости» и взлететь к вершине Ай-Петри

5
2 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Прогуливаясь по Большому Каньону, вы оцените богатство природы горного Крыма: насладитесь вековым буковым лесом князя Юсупова, увидите Голубое озеро и искупаетесь в легендарной ванночке.

Мы поднимемся на канатной дороге к вершине Ай-Петри и полюбуемся самой живописной панорамой полуострова, отыщем самый высокий водопад Крыма и поговорим об истории 📖 этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма

Что вас ожидает

Выше облаков
По дороге от Алушты до поселка Мисхор мы насладимся высокогорными ⛰️ панорамами и поговорим об истории 📖 края. Прибыв на место, вы пересядете в вагончик, который взлетит на высоту 1154 метра над уровнем моря 🌊. Смотровая площадка на горе Ай-Петри откроет прекрасный вид на Южный берег Крыма, а прогулка 👣 над пропастью у знаменитых фигурных Зубцов повысит уровень адреналина и зарядит энергией. После мы пообедаем в высокогорном кафе с национальной крымско-татарской кухней и спустимся по серпантину через буковый лес 🌳 на северные склоны.

Большой Каньон
Пешеходная часть нашего маршрута начнется возле русла реки Аузун-Узень. Мы отправимся в заповедные места, где прежде находились охотничьи угодья князя Юсупова, увидим как в знаменитом Голубом озере плещется форель, и наберем воды в источнике Пания. Следуя по руслу Большого каньона Крыма вдоль 350-метровых стен, вы отыщете многочисленные природные ванночки, которые за много тысячелетий промыла горная река. Я расскажу легенду о «ванне молодости», а после, если захотите, вы сможете испытать на себе ее волшебные свойства.

Напоследок мы сделаем остановку у самого высокого крымского водопада Учан-Су, чтобы полюбоваться шумным потоком, буквально «летящим» со скалы.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Алушты и обратно включен в стоимость
  • Обед в кафе — по желанию и оплачивается дополнительно
  • Подъем по канатной дороге на Ай-Петри: взрослый — 400 руб., ребенок (с 6 до 12 включительно) – 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Горького остановка Кинотеатр "Шторм""
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма
Большой каньон Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

6 окт 2020
Все было классно, много эмоций и впечатлений от очень красивой природы, горы завораживают 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
6 сен 2020
Очень насыщенная экскурсия! Я была совсем не готова лазить по горам😀, но увлеклась и все преодолела! Спасибо нашему гиду Николаю за интересную информацию и ненавязчивую манеру подачи!

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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