3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Яркая природа и насыщенная история долины Алушты

В путешествии по полуострову вы убедитесь в том, что долину Алушты не зря считают самой живописной на южном берегу Крыма, узнаете о таинственных народах, обитавших в Крымских горах ⛰️, а также о том, какая из гор ⛰️ Крыма считается звездой кинематографа и почему ее название переводится как «Железный человек». Я расскажу вам, где и при каких обстоятельствах генерал-майор М. Кутузов получил в сражении свое легендарное ранение. Поговорим о героической истории полуострова времен Великой Отечественной войны, о секретах, которые таила в себе рядовая военная часть. Вы узнаете, был ли на самом деле в Крыму Че Гевара и что скрывается в недрах Крымских гор ⛰️.

К сердцу Крымского ханства

По пути к Бахчисараю вы познакомитесь с историей столицы ⭐️ Тавриды — Симферополем и древнего города, Неаполя Скифского. Проедете по одной из самых древних дорог Крыма — Бахчисарайскому тракту, который и приведет в столицу Крымского ханства. В Бахчисарае вы осмотрите Ханский дворец, узнаете о культуре и исторических эпохах города, его традициях и кулинарном искусстве. После этого мы отправимся в Салачик — более древнюю столицу ханства и «долину трех религий» — Марьям—Дере, где расположен один из самых древних пещерных монастырей Крыма — Успенский монастырь.

Экскурсию ⛳ можно будет продолжить посещением неприступной крепости Чуфут-Кале, а также поездкой в одно из самых таинственных и сакральных мест Крыма: караимское кладбище — Иософатовую долину.

Организационные детали