3 отзыва оставили туристы

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В столицу Крымского ханства

История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Алушты
В этом путешествии вы познакомитесь с той частью Крыма, которая сохранила обаяние и таинственность средневековых традиций Крымского ханства.

В окружении живописной природы южного берега полуострова вы узнаете о таинственных народах местных гор ⛰️, услышите легенды о древних городах и крепостях, побываете в сакральном месте — Иософатовой долине — и посетите один из старейших пещерных монастырей Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства

Что вас ожидает

Яркая природа и насыщенная история долины Алушты
В путешествии по полуострову вы убедитесь в том, что долину Алушты не зря считают самой живописной на южном берегу Крыма, узнаете о таинственных народах, обитавших в Крымских горах ⛰️, а также о том, какая из гор ⛰️ Крыма считается звездой кинематографа и почему ее название переводится как «Железный человек». Я расскажу вам, где и при каких обстоятельствах генерал-майор М. Кутузов получил в сражении свое легендарное ранение. Поговорим о героической истории полуострова времен Великой Отечественной войны, о секретах, которые таила в себе рядовая военная часть. Вы узнаете, был ли на самом деле в Крыму Че Гевара и что скрывается в недрах Крымских гор ⛰️.

К сердцу Крымского ханства
По пути к Бахчисараю вы познакомитесь с историей столицы ⭐️ Тавриды — Симферополем и древнего города, Неаполя Скифского. Проедете по одной из самых древних дорог Крыма — Бахчисарайскому тракту, который и приведет в столицу Крымского ханства. В Бахчисарае вы осмотрите Ханский дворец, узнаете о культуре и исторических эпохах города, его традициях и кулинарном искусстве. После этого мы отправимся в Салачик — более древнюю столицу ханства и «долину трех религий» — Марьям—Дере, где расположен один из самых древних пещерных монастырей Крыма — Успенский монастырь.

Экскурсию ⛳ можно будет продолжить посещением неприступной крепости Чуфут-Кале, а также поездкой в одно из самых таинственных и сакральных мест Крыма: караимское кладбище — Иософатовую долину.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ осуществляется из Алушты и ее окрестностей. Возможна как на автомобиле 🚘 путешественника, так и с предоставлением транспорта гида — в данном случае транспорт оплачивается отдельно и в стоимость экскурсии 🧭 не входит.
  • Транспорт, предоставляемый гидом — комфортабельный автомобиль Mercedes Vito, количество мест — 6, стоимость — 8000 руб., ведет опытный, профессиональный водитель 🚗.
  • Стоимость входных билетов оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии: Ханский дворец: 300 руб. — взрослый, 150 руб. — дети (от 16 до 18 лет), 200 руб. — пенсионеры; крепость Чуфут-Кале: 300 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, 250 руб. — пенсионеры. Льготные билеты 🎫 реализуются по предъявлению подтверждающих документов.
  • Продолжительность экскурсии: 10-12 часов.
  • Рекомендуем надеть удобную, комфортную обувь.
  • Посещение монастыря ограничено для мужчин в шортах и женщин без головного убора, в брюках (платки и юбки предоставляет гид).
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства
В столицу Крымского ханства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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3 отзыва оставили туристы

4 сен 2020
Спасибо Юле за великолепную экскурсию. Такие впечатления остаются с нами на всю жизнь. Подниматься в Чуфут Кале было совсем не сложно, а спуск через лес с белками весёлым. Юля прекрасный рассказчик, милый и очень эрудированный человек с замечательным чувством юмора!! Мы провели волшебный, очень познавательный день. Виды с Чуфут Кале стоят того, чтобы навсегда найти место в вашей памяти и сердце!!
3 сен 2020
Огромное спасибо Юлии за чудесную экскурсию. Интересно было всем и детям (учитывая что им от 8 до 12 и маршрут не из лёгких) и взрослым. Запомнили очень много из рассказанного. Одно из лучших воспоминаний о Крыме - это поездка с Юлией на Чуфут-Кале
13 ноя 2019
Утром Даня сказал: «Только без посещения музеев и всяких там дворцов. » Через пару часов на вопрос гида, пойдём ли мы внутрь Воронцовского дворца, он не раздумывая ни секунды ответил: «Конечно, а как же!!!» В Крыму всё пропитано историей нашей страны. И искусством. И поэзией. Столько родных сердцу имён, столько жизней, пройдено под этим солнцем. С нами потрясающий гид, ее рассказы захватывают всё наше внимание, затрагивают душу. На одном дыхании проходит наше путешествие в Воронцовский замок и парк, Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо. Под конец заезжаем в Массандру. Во всех этих дворцах, залах, картин, которые помнят шаги Романовых, наполнены их светом, духом, любовью, статью. И мы становятся причастны, Одухотворены, глаза горят!!! Попали в свою стихию. И все это благодаря Гиду ! Низкий поклон !!! До новых встреч !!!

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