2 отзыва оставили туристы

Экскурсия понравилась, Экскурсовод вела себя очень профессионально с группой, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Мы посетили интересные места и с помощью экскурсовода прониклись героическим прошлым тех мест. Хотела отметить, что экскурсовод и водитель работали как настоящая команда, что очень понравилось. Особое спасибо за музыку на обратной дороге: редко, когда ставят спокойную и мелодичную подборку, а это было именно то, что нужно, чтобы насладиться обратной дорогой. Единственное, что не понравилось, это морская прогулка в Балаклаве Было видно, что молодой человек, пытающийся что-то рассказать - моряк, а не экскурсовод.