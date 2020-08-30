2 отзыва оставили туристы

Живописная дорога по Южному берегу Крыма. Из окна автобуса вы увидите Медведь-гору, Ялту, Ай-Петри, гору Кошку. Проедете через двухсотметровый тоннель в горе Дракон — говорят, загаданное здесь желание непременно исполнится, если успеть 33 раза хлопнуть в ладоши до конца тоннеля.
Прогулка 👣 по Балаклаве. В легендарной бухте вас ждут места съемок фильма «Человек-амфибия», охотничий домик князя Юсупова и христианский Храм 12 апостолов. Вы погуляете по красивейшей набережной Назукина, откуда увидите базу подводных лодок. На выезде из Балаклавы мы остановимся в одном из лучших заводов крымских шампанских вин «Золотая Балка».
Славный Севастополь. Осматривая главные военные достопримечательности 🏛️, вы узнаете о боевой славе города в Крымской и Великой Отечественной войнах. Кроме того, исследуете величественные руины Херсонеса — греческой колонии. Археологи нашли и воссоздали здесь театр, акрополь, жилые дома, мастерские, остатки базилик с мозаиками и даже часть крепостных стен.
Организационные детали
Дополнительные расходы: посещение Херсонеса — 300 рублей, экскурсия ⛳ на катере по бухте — от 350 рублей
Экскурсия ⛳ предполагает 1 час свободного времени в Севастополе, в районе Графской пристани
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Мало времени в Севастополе, некомфортный транспорт
Марина
28 авг 2020
Экскурсия понравилась, Экскурсовод вела себя очень профессионально с группой, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Мы посетили интересные места и с помощью экскурсовода прониклись героическим прошлым тех мест. Хотела отметить, что экскурсовод и водитель работали как настоящая команда, что очень понравилось. Особое спасибо за музыку на обратной дороге: редко, когда ставят спокойную и мелодичную подборку, а это было именно то, что нужно, чтобы насладиться обратной дорогой. Единственное, что не понравилось, это морская прогулка в Балаклаве Было видно, что молодой человек, пытающийся что-то рассказать - моряк, а не экскурсовод.