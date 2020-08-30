2 отзыва оставили туристы

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Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь

За один день познакомиться с историей и природой двух гордых городов в поездке из Алушты

3.5
2 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Вы окажетесь в самых значимых местах Южного Крыма: погуляете по скалистой бухте Балаклавы, улицам военной славы Севастополя и руинам Херсонеса.

Увидите места съемок «Человека-амфибии» и вдоволь насладитесь крымскими пейзажами.

Экскурсия ⛳ проводится в группе до 30 человек с профессиональным гидом.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь

Что вас ожидает

  • Живописная дорога по Южному берегу Крыма. Из окна автобуса вы увидите Медведь-гору, Ялту, Ай-Петри, гору Кошку. Проедете через двухсотметровый тоннель в горе Дракон — говорят, загаданное здесь желание непременно исполнится, если успеть 33 раза хлопнуть в ладоши до конца тоннеля.
  • Прогулка 👣 по Балаклаве. В легендарной бухте вас ждут места съемок фильма «Человек-амфибия», охотничий домик князя Юсупова и христианский Храм 12 апостолов. Вы погуляете по красивейшей набережной Назукина, откуда увидите базу подводных лодок. На выезде из Балаклавы мы остановимся в одном из лучших заводов крымских шампанских вин «Золотая Балка».
  • Славный Севастополь. Осматривая главные военные достопримечательности 🏛️, вы узнаете о боевой славе города в Крымской и Великой Отечественной войнах. Кроме того, исследуете величественные руины Херсонеса — греческой колонии. Археологи нашли и воссоздали здесь театр, акрополь, жилые дома, мастерские, остатки базилик с мозаиками и даже часть крепостных стен.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Херсонеса — 300 рублей, экскурсия ⛳ на катере по бухте — от 350 рублей
  • Экскурсия ⛳ предполагает 1 час свободного времени в Севастополе, в районе Графской пристани
Начало и место завершения
🚩 на улице Горького
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь
Групповая автобусная экскурсия в Балаклаву и Севастополь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

30 авг 2020
Мало времени в Севастополе, некомфортный транспорт
28 авг 2020
Экскурсия понравилась, Экскурсовод вела себя очень профессионально с группой, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Мы посетили интересные места и с помощью экскурсовода прониклись героическим прошлым тех мест. Хотела отметить, что экскурсовод и водитель работали как настоящая команда, что очень понравилось. Особое спасибо за музыку на обратной дороге: редко, когда ставят спокойную и мелодичную подборку, а это было именно то, что нужно, чтобы насладиться обратной дорогой. Единственное, что не понравилось, это морская прогулка в Балаклаве Было видно, что молодой человек, пытающийся что-то рассказать - моряк, а не экскурсовод.

Александра проводит ещё 6 экскурсий

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