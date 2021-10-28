Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00.
Сбор группы.
В 12:30 групповой трансфер в Домбай (в пути 5-5,5 часов в пути с остановками).
Путевая информация по дороге.
Остановка у Шоанинского храма, возведенного в конце X века.
Храм выполнен в виде креста.
В длину, как и в высоту, здание составляет почти 13м.
Возвышается Шоанинский храм на скальном отроге и видно его издалека, и подниматься к нему мы будем пешком.
Рядом с храмом на соседней скале расположена беседка с колоколом, к которой можно пройти по навесному мостику, и загадав желание ударить в колокол.
Остановка на обед (дополнительная плата).
18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай.
Размещение в отелях на выбор в поселке Домбай.
Ужин на курорте самостоятельно, можем порекомендовать кафе “У Зули” или “Кристалл”.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Хвойный лес и субальпийские луга, чистейший горный воздух и аромат цветов ожидают вас на этой прогулке.
По дороге встречаются ручьи с чистейшей горной водой.
Маршрут выходит на Русскую поляну, с которой открывается великолепный вид на устремлённые в небо снежные вершины и ледники.
Свое название эта местность получила благодаря русским геологам, которые занимались исследованием здешних мест.
Именно Русская поляна дала начало истории горнолыжного Домбая.
Первые любители горнолыжного спорта приезжали кататься только на Русскую поляну, а уже в дальнейшем стали осваиваться склоны Мусса-Ачитара.
Остатки прежних бугельных подъемников напоминают о тех былых временах.
Конечная цель нашей прогулки – Чучхурские водопады, высота которых достигает 12 метров.
Путь к Чучхурскому водопаду лежит через ущелье Домбай-Ульген, по огромному высокогорному лугу среди двух горных массивов.
Считается, что водопад состоит из 3 каскадов, которые удивительно красивы со всех ракурсов.
Обязательно сделаем много красивых фотографий, послушаем как “поет” водопад, и попробуем на вкус настоящую ледниковую воду.
Обед (сухой паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Чтобы разнообразить пешую прогулку, вы воспользуетесь автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений.
Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, где вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м).
Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название.
Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат.
Обед (сухой паёк).
На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 300 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Сегодня вы посетите Бадукские озера – каскад из трех горных озер на реке Бадук.
Трансфер к началу маршрута.
Маршрут начинается с переправы через реку Теберда по красивому подвесному мосту.
Маркированная тропа или как ее еще называют “королевская дорога” проведет вас через заросли пихт, а затем лиственных лесов.
Обязательно все преодолеют эту непростую тропу, и когда вы подниметесь на самый верх, то сможете почувствовать себя “королем” или “королевой”, не забудьте сделать памятное фото на троне.
И вот, после “Королевской тропы”, пройдя через каменные препятствия вы попадаете к первому озеру, которое самое крошечное, его диаметр всего 80 метров, а глубина не доходит и до 5 м.
Вода в нем очень студеная – круглый год она не превышает отметку +5С.
Второе озеро находится на 260 м выше и уже несколько крупнее.
Его диаметр достигает 200 метров.
Третье озеро – самое огромное.
Его размеры составляют 330 на 200 метров, а площадь превышает 3,5 гектара.
Глубина его достигает 9 метров, а вода настолько прозрачная и чистая, что даже в озере водится форель.
Обед (сухой паёк) на берегу озера с легендами и сказками от гида про Бадукские озера.
Желающие могут искупаться в озере, а также сделать много красивых фотографий.
Обратный путь уже легче и быстрее, так как вы будете спускаться вниз с горы.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Продолжительность 5-6 часов, перепад высот 600 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата за билет).
Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря.
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли.
Зарядившись положительными эмоциями, вы отправитесь в обратный путь.
Праздничный обед с группой, где вы поделитесь впечатлениями от знакомства с дивным горным краем Северного Кавказа.
После обеда вас ждет поездка в ущелье реки Гоначхир на озеро Туманлы-Кель.
Ущелье Гоначхир в Домбае – место, где на высоте 1 850 м над уровнем моря находится восхитительное озеро Туманлы-Кель, оно считается самым теплым в окрестностях, ведь к середине лета вода здесь прогревается до +20С.
Говорят, искупавшись в озере, человек заряжается позитивом, излечивается от хандры и стрессов.
Возвращение в отель.
Ужин на курорте самостоятельно.
Продолжительность 6-7 часов.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Аманауз – одна из основных рек, протекающих по территории Домбайской поляны.
Вы пойдёте к её истокам.
Выше посёлка русло реки резко сужается и принимает вид глубокого каньона: здесь вода пробила себе путь в высоких гранитных скалах, а в одном месте образовала водоворот, называемый Чёртовой мельницей.
Проследовав дальше, вы увидите водопады, срывающиеся с ледника Суфруджу.
Эти водопады – одни из самых высоких в Домбае, вода здесь падает с высоты 250 метров.
Водопады окружает облако мельчайшей водяной пыли, которая в свете солнечных лучей превращается в радугу.
Обед (сухой паек) пройдет в окружении водопадов.
После отдыха и фотоссесии вы отправляетесь в обратный путь.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 500 метров.
Завтрак.
Свободное время на курорте.
До 12:00 освобождение номеров.
Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды.
По дороге запланировано посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа» (доп плата).
Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах от + 10 до +41 градусов.
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе, а также магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам отправляющимся после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Тип размещения
Отель Снежный
Барс 3* стандарт
|Отель Таурух 3+ эконом
|Отель Таурух 3*+ стандарт
|двухместный номер
|44 000
|47 000
|50 000
|доплата за одноместное размещение
|7 500
|18 000
|под запрос
|Стоимость доп.места на ребенка с 14 лет и взрослого
|41 500
|-
|47 000
Скидка на основные места для детей 10-14 лет – 5% , дополнительные места с 6-12 лет под запрос.
Для посещения термального комплекса:
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Красоты Домбая» на выходе из зала прилёта.
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени.
Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 4500 рублей.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Предоставляется скидка на основные места для детей с 10 лет до 14 лет – 5 %.
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Для законного нахождения там необходимо оформить пограничный пропуск. Для граждан России получение пропуска оформляется на месте. Для иностранных граждан документы для оформления пропуска необходимо подать за 45 дней до начала тура.
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Если вы летите самолетом, маршрут начинается в Минеральных Водах. Аэропорт Минеральные Воды входит в список аэродромов федерального значения, а также имеет статус международного. В аэропорт Минеральные воды совершают рейсы самолеты из следующих городов: Екатеринбург, Калуга, Москва, Саратов, Симферополь, Тюмень, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Омск, Череповец, Норильск и т. д. Аэропорт также принимает самолеты из стран СНГ и зарубежья. Подробную информацию вы найдете на сайте аэропорта www.mvairport.ru или позвонив по телефону справочной службы: 8-800-500-1925 (с 9:00 до 21:00) и +7(87922)2-04-09 (круглосуточно).
Информацию о полётах воздушных судов вы найдете на сайтах авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы: Аэрофлот, Россия, Редвикс, S7 Airlines, Уральские авиалинии, ЮТэйр, Россия.
Если вы приезжаете поездом маршрут для вас начинается на ж/д станции Минеральные воды. Поезда на прибывают из Москвы, Санкт–Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нерюнгри, Адлера, Новокузнецка, Иркутска, Саранска, Тынды, Челябинска.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Домбай.
Скорая помощь в Домбае: Адрес: Домбай, Пихтовый мыс, 5 тел. +7 (87879) 582-63.
Станция скорой медицинской помощи и городская больница в п. Теберда.
Адрес: Теберда, Лермонтова, 25, тел. +7(87879) 52-7-68, +7(87879) 51-1-44, 51-2-52
Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье — выходные. Телефон поддержки банка 8 (800) 555-55-50. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи - Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем Вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, что в Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.
Пожарно-спасательная служба: № 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.
Полиция: № 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.
Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.
Домбай.
МЧС в пос. Домбай 8-(87879)5-81-01 г. Черкесск 8-(8782)23-90-60.
Опорный пункт п. Домбай 8(87879) 2-24-13.
Участковый в п. Домбай Пихтовый мыс, 4 +7-999-490-33-74.
Участковый г. Теберда +7-999-490-33-95.
Роспотребнадзор 8 (800) 200-03-09.
Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР 8(8782)-26-68 87.