Красоты Домбая. Пеший тур

Заповедный край Кавказа, уголок нетронутой природы, сосновых лесов, кристальных рек, срывающихся водопадами

5
3 отзыва
Заповедный край Кавказа, уголок нетронутой природы, сосновых лесов, кристальных рек, срывающихся водопадами и неприступных горных уступов. Все это – Домбай.

Активные туры в этом регионе выбирают те, кто не боится сойти с проторенных дорог для того, чтобы увидеть первозданную красоту. А в качестве главного сувенира вы увезете в сердце искреннюю любовь к этому краю высоких гор!
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Ближайшие даты:
08
июл
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • главные красоты Домбая – Суфруджинские водопады, пройдем по краю ледника Алибек и, возможно, увидим настоящих туров, спускающихся к Турьему озеру, искупаемся в ледяной воде Бадукских озер, поймаем отражение гор в Мухинских озерах, попробуем настоящий нарзан и восхитимся видами с горы Мусса-Ачитара.
  • острые ощущения – джиппинг по горным дорогам Алибекского ущелья;
  • безопасность активного отдыха – сопровождение опытными и квалифицированными гидами;
  • праздничный ужин – возможность поделится впечатлениями с новыми знакомыми и приятно провести время.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храму

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00.

Сбор группы.

В 12:30 групповой трансфер в Домбай (в пути 5-5,5 часов в пути с остановками).

Путевая информация по дороге.

Остановка у Шоанинского храма, возведенного в конце X века.

Храм выполнен в виде креста.

В длину, как и в высоту, здание составляет почти 13м.

Возвышается Шоанинский храм на скальном отроге и видно его издалека, и подниматься к нему мы будем пешком.

Рядом с храмом на соседней скале расположена беседка с колоколом, к которой можно пройти по навесному мостику, и загадав желание ударить в колокол.

Остановка на обед (дополнительная плата).

18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай.

Размещение в отелях на выбор в поселке Домбай.

Ужин на курорте самостоятельно, можем порекомендовать кафе “У Зули” или “Кристалл”.

Трансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храмуТрансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храмуТрансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храмуТрансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храму
2 день
Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Хвойный лес и субальпийские луга, чистейший горный воздух и аромат цветов ожидают вас на этой прогулке.

По дороге встречаются ручьи с чистейшей горной водой.

Маршрут выходит на Русскую поляну, с которой открывается великолепный вид на устремлённые в небо снежные вершины и ледники.

Свое название эта местность получила благодаря русским геологам, которые занимались исследованием здешних мест.

Именно Русская поляна дала начало истории горнолыжного Домбая.

Первые любители горнолыжного спорта приезжали кататься только на Русскую поляну, а уже в дальнейшем стали осваиваться склоны Мусса-Ачитара.

Остатки прежних бугельных подъемников напоминают о тех былых временах.

Конечная цель нашей прогулки – Чучхурские водопады, высота которых достигает 12 метров.

Путь к Чучхурскому водопаду лежит через ущелье Домбай-Ульген, по огромному высокогорному лугу среди двух горных массивов.

Считается, что водопад состоит из 3 каскадов, которые удивительно красивы со всех ракурсов.

Обязательно сделаем много красивых фотографий, послушаем как “поет” водопад, и попробуем на вкус настоящую ледниковую воду.

Обед (сухой паёк).

Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам
3 день
Джипинг и трекинг в Алибекском ущелье

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Чтобы разнообразить пешую прогулку, вы воспользуетесь автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений.

Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, где вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м).

Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название.

Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат.

Обед (сухой паёк).

На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин.

Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 300 метров.

Джипинг и трекинг в Алибекском ущельеДжипинг и трекинг в Алибекском ущельеДжипинг и трекинг в Алибекском ущельеДжипинг и трекинг в Алибекском ущелье
4 день
Трекинг на Бадукские озера

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Сегодня вы посетите Бадукские озера – каскад из трех горных озер на реке Бадук.

Трансфер к началу маршрута.

Маршрут начинается с переправы через реку Теберда по красивому подвесному мосту.

Маркированная тропа или как ее еще называют “королевская дорога” проведет вас через заросли пихт, а затем лиственных лесов.

Обязательно все преодолеют эту непростую тропу, и когда вы подниметесь на самый верх, то сможете почувствовать себя “королем” или “королевой”, не забудьте сделать памятное фото на троне.

И вот, после “Королевской тропы”, пройдя через каменные препятствия вы попадаете к первому озеру, которое самое крошечное, его диаметр всего 80 метров, а глубина не доходит и до 5 м.

Вода в нем очень студеная – круглый год она не превышает отметку +5С.

Второе озеро находится на 260 м выше и уже несколько крупнее.

Его диаметр достигает 200 метров.

Третье озеро – самое огромное.

Его размеры составляют 330 на 200 метров, а площадь превышает 3,5 гектара.

Глубина его достигает 9 метров, а вода настолько прозрачная и чистая, что даже в озере водится форель.

Обед (сухой паёк) на берегу озера с легендами и сказками от гида про Бадукские озера.

Желающие могут искупаться в озере, а также сделать много красивых фотографий.

Обратный путь уже легче и быстрее, так как вы будете спускаться вниз с горы.

Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Продолжительность 5-6 часов, перепад высот 600 метров.

Трекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озера
5 день
Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата за билет).

Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря.

С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.

А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.

Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли.

Зарядившись положительными эмоциями, вы отправитесь в обратный путь.

Праздничный обед с группой, где вы поделитесь впечатлениями от знакомства с дивным горным краем Северного Кавказа.

После обеда вас ждет поездка в ущелье реки Гоначхир на озеро Туманлы-Кель.

Ущелье Гоначхир в Домбае – место, где на высоте 1 850 м над уровнем моря находится восхитительное озеро Туманлы-Кель, оно считается самым теплым в окрестностях, ведь к середине лета вода здесь прогревается до +20С.

Говорят, искупавшись в озере, человек заряжается позитивом, излечивается от хандры и стрессов.

Возвращение в отель.

Ужин на курорте самостоятельно.

Продолжительность 6-7 часов.

Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.
6 день
Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Аманауз – одна из основных рек, протекающих по территории Домбайской поляны.

Вы пойдёте к её истокам.

Выше посёлка русло реки резко сужается и принимает вид глубокого каньона: здесь вода пробила себе путь в высоких гранитных скалах, а в одном месте образовала водоворот, называемый Чёртовой мельницей.

Проследовав дальше, вы увидите водопады, срывающиеся с ледника Суфруджу.

Эти водопады – одни из самых высоких в Домбае, вода здесь падает с высоты 250 метров.

Водопады окружает облако мельчайшей водяной пыли, которая в свете солнечных лучей превращается в радугу.

Обед (сухой паек) пройдет в окружении водопадов.

После отдыха и фотоссесии вы отправляетесь в обратный путь.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 500 метров.

Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”
7 день
Термальный комплекс и отъезд

Завтрак.

Свободное время на курорте.

До 12:00 освобождение номеров.

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды.

По дороге запланировано посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа» (доп плата).

Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах от + 10 до +41 градусов.

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе, а также магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам отправляющимся после 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Тип размещения

Отель Снежный

Барс 3* стандарт

Отель Таурух 3+ экономОтель Таурух 3*+ стандарт
двухместный  номер44 00047 00050 000
доплата за одноместное размещение7 50018 000под запрос
Стоимость доп.места на ребенка с 14 лет и взрослого41 500-47 000

Скидка на основные места для детей 10-14 лет – 5% , дополнительные места с 6-12 лет под запрос.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Домбай- аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные воды
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3*/3+ (6 ночей) в поселке Домбай
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле, 4 обеда сухой паек), праздничный обед или ужин
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Оформление приглашения для иностранных граждан – 1 500 рублей с человека
  • Индивидуальные трансферы – от 4 500 рублей
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Спиртные напитки
  • Аренда личного туристического снаряжения
  • Страховка от н/с
  • Билеты на канатную дорогу – от 1 600 рублей
  • Билет в термальный комплекс – от 400 рублей
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • рюкзак 25- 30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • трекинговые палки (можно взять в прокат обратившись в нашу компанию – 1300 руб. за всю программу);

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.

Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована встреча и проводы в туре?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:00. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Красоты Домбая» на выходе из зала прилёта.

От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 18:00 часов местного времени.

Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 4500 рублей.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка на основные места для детей с 10 лет до 14 лет – 5 %.

Нужен ли пограничный пропуск?

Маршрут программы проходит в приграничной территории. Для законного нахождения там необходимо оформить пограничный пропуск. Для граждан России получение пропуска оформляется на месте. Для иностранных граждан документы для оформления пропуска необходимо подать за 45 дней до начала тура.

Какая будет погода?

Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.

Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Как добраться?

Если вы летите самолетом, маршрут начинается в Минеральных Водах. Аэропорт Минеральные Воды входит в список аэродромов федерального значения, а также имеет статус международного. В аэропорт Минеральные воды совершают рейсы самолеты из следующих городов: Екатеринбург, Калуга, Москва, Саратов, Симферополь, Тюмень, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сургут, Омск, Череповец, Норильск и т. д. Аэропорт также принимает самолеты из стран СНГ и зарубежья. Подробную информацию вы найдете на сайте аэропорта www.mvairport.ru или позвонив по телефону справочной службы: 8-800-500-1925 (с 9:00 до 21:00) и +7(87922)2-04-09 (круглосуточно).

Информацию о полётах воздушных судов вы найдете на сайтах авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы: Аэрофлот, Россия, Редвикс, S7 Airlines, Уральские авиалинии, ЮТэйр, Россия.

Если вы приезжаете поездом маршрут для вас начинается на ж/д станции Минеральные воды. Поезда на прибывают из Москвы, Санкт–Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Нерюнгри, Адлера, Новокузнецка, Иркутска, Саранска, Тынды, Челябинска.

Куда можно обратиться за мед помощью в туре?

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.

Домбай.

Скорая помощь в Домбае: Адрес: Домбай, Пихтовый мыс, 5 тел. +7 (87879) 582-63.

Станция скорой медицинской помощи и городская больница в п. Теберда.

Адрес: Теберда, Лермонтова, 25, тел. +7(87879) 52-7-68, +7(87879) 51-1-44, 51-2-52

Можно ли платить картой в туре?

Денежная единица - российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.

В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.

Домбай

На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье — выходные. Телефон поддержки банка 8 (800) 555-55-50. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.

Будет ли связь, интернет на маршруте?

Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи - Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.

В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.

Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.

Напоминаем Вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, что в Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.

Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.

Что надо знать о гидах?

На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.

Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.

Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Меры предосторожности и правила поведения в активном туре

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время трекинга

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  2. В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  3. Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  4. При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  5. На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Безопасность

Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112 Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.

Пожарно-спасательная служба: № 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.

Полиция: № 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.

Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.

Домбай.

МЧС в пос. Домбай 8-(87879)5-81-01 г. Черкесск 8-(8782)23-90-60.

Опорный пункт п. Домбай 8(87879) 2-24-13.

Участковый в п. Домбай Пихтовый мыс, 4 +7-999-490-33-74.

Участковый г. Теберда +7-999-490-33-95.

Роспотребнадзор 8 (800) 200-03-09.

Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР 8(8782)-26-68 87.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
28 окт 2021
Ездили в тур "Красоты Домбая" во второй половине октября. Потрясающе! Увидели красивейшие места, познакомились с прекрасными людьми. Алибек - просто изумительный гид и человек! Невероятно опытный, интересный, угощал нас чаем и фруктами на треках!

Программа хорошая, правда, хотелось бы несколько большей нагрузки и более длительных треков. По разным причинам (перекрытие маршрута из соображений безопасности и времени года) не попали в несколько мест. Возможно, если бы попали и дошли до них, чувствовалась бы та самая нагрузка. Но нам всегда находили интересную и красивую альтернативу. Не жалею, что поехала именно в это время - в осени есть своя изюминка и романтика. Свежо и ярко.

По организации - всё четко.

Жили в Снежном Барсе. В целом, отвечает 3*. Но несколько раз отключали любую воду или горячую воду (на два дня), отопление, свет. Хочется надеяться, что это только нам не повезло и это были разовые неполадки.
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!

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