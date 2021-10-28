Заповедный край Кавказа, уголок нетронутой природы, сосновых лесов, кристальных рек, срывающихся водопадами и неприступных горных уступов. Все это – Домбай. Активные туры в этом регионе выбирают те, кто не боится сойти с проторенных дорог для того, чтобы увидеть первозданную красоту. А в качестве главного сувенира вы увезете в сердце искреннюю любовь к этому краю высоких гор!

Программа тура по дням

1 день Трансфер на курорт Домбай, экскурсия к Шоанинскому храму

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы. В 12:30 групповой трансфер в Домбай (в пути 5-5,5 часов в пути с остановками). Путевая информация по дороге. Остановка у Шоанинского храма, возведенного в конце X века. Храм выполнен в виде креста. В длину, как и в высоту, здание составляет почти 13м. Возвышается Шоанинский храм на скальном отроге и видно его издалека, и подниматься к нему мы будем пешком. Рядом с храмом на соседней скале расположена беседка с колоколом, к которой можно пройти по навесному мостику, и загадав желание ударить в колокол. Остановка на обед (дополнительная плата). 18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай. Размещение в отелях на выбор в поселке Домбай. Ужин на курорте самостоятельно, можем порекомендовать кафе “У Зули” или “Кристалл”.

2 день Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам

Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Хвойный лес и субальпийские луга, чистейший горный воздух и аромат цветов ожидают вас на этой прогулке. По дороге встречаются ручьи с чистейшей горной водой. Маршрут выходит на Русскую поляну, с которой открывается великолепный вид на устремлённые в небо снежные вершины и ледники. Свое название эта местность получила благодаря русским геологам, которые занимались исследованием здешних мест. Именно Русская поляна дала начало истории горнолыжного Домбая. Первые любители горнолыжного спорта приезжали кататься только на Русскую поляну, а уже в дальнейшем стали осваиваться склоны Мусса-Ачитара. Остатки прежних бугельных подъемников напоминают о тех былых временах. Конечная цель нашей прогулки – Чучхурские водопады, высота которых достигает 12 метров. Путь к Чучхурскому водопаду лежит через ущелье Домбай-Ульген, по огромному высокогорному лугу среди двух горных массивов. Считается, что водопад состоит из 3 каскадов, которые удивительно красивы со всех ракурсов. Обязательно сделаем много красивых фотографий, послушаем как “поет” водопад, и попробуем на вкус настоящую ледниковую воду. Обед (сухой паёк). Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5 часов, перепад высот 500 метров.

3 день Джипинг и трекинг в Алибекском ущелье

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Чтобы разнообразить пешую прогулку, вы воспользуетесь автомобилями УАЗ, которые сократят пешую часть и добавят острых ощущений в копилку впечатлений. Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада, где вы пройдете по краю Алибекского ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2200м). Когда вокруг царит спокойствие и нет людей, к озеру выходят туры, отсюда и его название. Вид, открывающийся отсюда, завораживает – перед вами открывается панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая, Сулахат. Обед (сухой паёк). На обратном пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин. Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 300 метров.

4 день Трекинг на Бадукские озера

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Сегодня вы посетите Бадукские озера – каскад из трех горных озер на реке Бадук. Трансфер к началу маршрута. Маршрут начинается с переправы через реку Теберда по красивому подвесному мосту. Маркированная тропа или как ее еще называют “королевская дорога” проведет вас через заросли пихт, а затем лиственных лесов. Обязательно все преодолеют эту непростую тропу, и когда вы подниметесь на самый верх, то сможете почувствовать себя “королем” или “королевой”, не забудьте сделать памятное фото на троне. И вот, после “Королевской тропы”, пройдя через каменные препятствия вы попадаете к первому озеру, которое самое крошечное, его диаметр всего 80 метров, а глубина не доходит и до 5 м. Вода в нем очень студеная – круглый год она не превышает отметку +5С. Второе озеро находится на 260 м выше и уже несколько крупнее. Его диаметр достигает 200 метров. Третье озеро – самое огромное. Его размеры составляют 330 на 200 метров, а площадь превышает 3,5 гектара. Глубина его достигает 9 метров, а вода настолько прозрачная и чистая, что даже в озере водится форель. Обед (сухой паёк) на берегу озера с легендами и сказками от гида про Бадукские озера. Желающие могут искупаться в озере, а также сделать много красивых фотографий. Обратный путь уже легче и быстрее, так как вы будете спускаться вниз с горы. Возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Продолжительность 5-6 часов, перепад высот 600 метров.

5 день Подъём канатной дорогой на гору Мусса-Ачитара. Поездка на озеро Туманлы-Кёль.

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Канатной дорогой вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара (доплата за билет). Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3000 метров над уровнем моря. С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады. А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса. Гид познакомит вас с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях народов, населяющих эти земли. Зарядившись положительными эмоциями, вы отправитесь в обратный путь. Праздничный обед с группой, где вы поделитесь впечатлениями от знакомства с дивным горным краем Северного Кавказа. После обеда вас ждет поездка в ущелье реки Гоначхир на озеро Туманлы-Кель. Ущелье Гоначхир в Домбае – место, где на высоте 1 850 м над уровнем моря находится восхитительное озеро Туманлы-Кель, оно считается самым теплым в окрестностях, ведь к середине лета вода здесь прогревается до +20С. Говорят, искупавшись в озере, человек заряжается позитивом, излечивается от хандры и стрессов. Возвращение в отель. Ужин на курорте самостоятельно. Продолжительность 6-7 часов.

6 день Трекинг к Суфруджинским водопадам, каньон “Чертова мельница”

Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Аманауз – одна из основных рек, протекающих по территории Домбайской поляны. Вы пойдёте к её истокам. Выше посёлка русло реки резко сужается и принимает вид глубокого каньона: здесь вода пробила себе путь в высоких гранитных скалах, а в одном месте образовала водоворот, называемый Чёртовой мельницей. Проследовав дальше, вы увидите водопады, срывающиеся с ледника Суфруджу. Эти водопады – одни из самых высоких в Домбае, вода здесь падает с высоты 250 метров. Водопады окружает облако мельчайшей водяной пыли, которая в свете солнечных лучей превращается в радугу. Обед (сухой паек) пройдет в окружении водопадов. После отдыха и фотоссесии вы отправляетесь в обратный путь. Возвращение в гостиницу, отдых. Продолжительность 6-7 часов, перепад высот 500 метров.

7 день Термальный комплекс и отъезд