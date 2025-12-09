Приглашаю вас в поездку по самым красивым местам Красноярска и его окрестностей. Я покажу город таким, каким вижу его сам: живым, сильным, сибирским. Постараюсь удивить и поделиться любовью к родному краю. Вас ждут пять часов пути, 150 километров впечатлений и лучшие локации для фото.
Описание экскурсии
- Смотровая площадка «Царь-рыба» — вид с высоты птичьего полёта на Енисей и Красноярскую ГЭС.
- Город-спутник Дивногорск — набережная у самой воды и кормление уток.
- Прогулка на катере (по желанию) — яркие фото за штурвалом.
- Восточный вход заповедника «Столбы» — нас встретит знаменитый столб Такмак.
- Заброшенный карьер, где добывали сиенит (гранит) для Коммунального моста.
- Смотровая площадка на Николаевской сопке — панорама всего города и самый высокий флагшток России.
- Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска и одно из самых узнаваемых мест города.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Tank.
- Дополнительных расходов нет. По согласованию можем посетить и другие локации: 1500 ₽ за час.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Красноярске
Доброго времени суток, уважаемые гости моего любимого Красноярска. Я коренной житель этого прекрасного города и открою вам все его секреты, тайны роста и перемен, начиная с Советского союза. Покажу только самое хитовое, познакомлю с нашей сибирской природой — бесконечными горами, мощью Енисея и красотой тайги. Сделаю фотографии, которые останутся в памяти. Жду вас, мои дорогие! Работаю по-честному и без подводных камней.
Входит в следующие категории Красноярска
