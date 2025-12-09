Мои заказы

«Мой любимый Красноярск» - экскурсия от первого лица

Ощутить величие Енисея и полюбоваться заповедными просторами Сибири
Приглашаю вас в поездку по самым красивым местам Красноярска и его окрестностей. Я покажу город таким, каким вижу его сам: живым, сильным, сибирским. Постараюсь удивить и поделиться любовью к родному краю. Вас ждут пять часов пути, 150 километров впечатлений и лучшие локации для фото.
«Мой любимый Красноярск» - экскурсия от первого лица© Александр
«Мой любимый Красноярск» - экскурсия от первого лица© Александр
«Мой любимый Красноярск» - экскурсия от первого лица© Александр

Описание экскурсии

  • Смотровая площадка «Царь-рыба» — вид с высоты птичьего полёта на Енисей и Красноярскую ГЭС.
  • Город-спутник Дивногорск — набережная у самой воды и кормление уток.
  • Прогулка на катере (по желанию) — яркие фото за штурвалом.
  • Восточный вход заповедника «Столбы» — нас встретит знаменитый столб Такмак.
  • Заброшенный карьер, где добывали сиенит (гранит) для Коммунального моста.
  • Смотровая площадка на Николаевской сопке — панорама всего города и самый высокий флагшток России.
  • Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска и одно из самых узнаваемых мест города.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Toyota Tank.
  • Дополнительных расходов нет. По согласованию можем посетить и другие локации: 1500 ₽ за час.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Красноярске
Доброго времени суток, уважаемые гости моего любимого Красноярска. Я коренной житель этого прекрасного города и открою вам все его секреты, тайны роста и перемен, начиная с Советского союза. Покажу только самое хитовое, познакомлю с нашей сибирской природой — бесконечными горами, мощью Енисея и красотой тайги. Сделаю фотографии, которые останутся в памяти. Жду вас, мои дорогие! Работаю по-честному и без подводных камней.

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии из Красноярска

Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
Завтра в 11:00
13 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
На машине
3 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
Полюбоваться Енисеем с самых зрелищных точек на западе города и узнать об истории этих мест
26 дек в 10:00
27 дек в 07:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске