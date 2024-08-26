5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
Завтра в 09:30
7 окт в 09:30
35 990₽ за человека
3 дня
Знакомство с Дагестаном в мини-группе: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и прокатиться по водохранилищу на катере
Начало: Махачкала, 8:00. Встретим вас в городе или заберём...
13 сен в 08:00
4 окт в 08:00
36 500₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Дагестан за видами и вкусами: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
10 сен в 08:00
23 сен в 08:00
3999936 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег26 августа 2024Мы остались очень довольны поездкой, насыщенная интересная программа, невероятной красоты виды и очень много вкусной еды Отдельное спасибо Магомеду, мы все успели посмотреть, узнать что-то новое и даже поплавать в море Обязательно вернемся еще раз) Спасибо большое за тур 😊
- ББирюкова26 августа 2024Все очень понравилось, интересно, информативно, все рекомендую🥰 Спасибо большое гиду! 😊
- ССветлана26 августа 2024Дни очень загруженные, бегать по такой жаре невыносимо. Остальное всё отлично, остались очень довольны!)
- ТТамара15 июля 2024Для меня это было первое знакомство с Дагестаном. Я просто в восторге, еда, природа, история влюбляют в себя моментально. Путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «8 марта»
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