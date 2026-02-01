Мои заказы

Активные туры – туры в Минеральных Водах

Найдено 4 тура в категории «Активные туры» в Минеральных Водах, цены от 26 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Пешая
7 дней
5 отзывов
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
44 800 ₽ за человека
Россыпь цветов и мириады звёзд. Астротур в сердце гор (мини-группа)
3 дня
3 отзыва
Россыпь цветов и мириады звёзд. Астротур в сердце гор (мини-группа)
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и рассмотреть созвездия в телескоп
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 9:00. Точное место ...
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
26 900 ₽ за человека
На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами
На машине
Джиппинг
4 дня
На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами
Прогуляться по лесу, осмотреть Алибек и Софийские водопады
Начало: Минеральные Воды, ваше место проживания, 7:00 или ...
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
120 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
7 дней
-
10%
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности, попробовать кухню и погреться в сауне
Начало: Минеральные Воды, 13:00. Предусмотрен групповой тр...
14 фев в 13:30
15 мар в 13:30
56 700 ₽63 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках;
  2. Россыпь цветов и мириады звёзд. Астротур в сердце гор (мини-группа);
  3. На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами;
  4. Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Приэльбрусье;
  4. Перевал Гум-Баши;
  5. Аланское городище;
  6. Медовые водопады;
  7. Кисловодский парк;
  8. Чегемское ущелье;
  9. Плато Бермамыт;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в феврале 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Активные туры" можно забронировать 4 тура от 26 900 до 120 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Активные туры», 8 ⭐ отзывов, цены от 26900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель