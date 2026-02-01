Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:30 и аэропор...
31 мая в 11:30
7 июн в 11:30
44 800 ₽ за человека
Россыпь цветов и мириады звёзд. Астротур в сердце гор (мини-группа)
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и рассмотреть созвездия в телескоп
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, до 9:00. Точное место ...
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
26 900 ₽ за человека
На джипах к водопадам Домбая и Архыза: индивидуальный тур с лёгкими треккингами
Прогуляться по лесу, осмотреть Алибек и Софийские водопады
Начало: Минеральные Воды, ваше место проживания, 7:00 или ...
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
120 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности, попробовать кухню и погреться в сауне
Начало: Минеральные Воды, 13:00. Предусмотрен групповой тр...
14 фев в 13:30
15 мар в 13:30
56 700 ₽
63 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в феврале 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Активные туры" можно забронировать 4 тура от 26 900 до 120 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Активные туры», 8 ⭐ отзывов, цены от 26900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель