Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
17 сен в 13:00
20 сен в 14:30
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: У памятника Петру и Февронии
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
В гости к Владимирским мономахам
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
Завтра в 17:30
14 сен в 08:30
от 6667 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00
20 сен в 13:00
27 сен в 13:00
1100 ₽ за человека
