Вторая Омская крепость

Погуляв по территории второй Омской крепости, вы узнаете, для чего появилось посреди степей оборонительное сооружение, отчего эта крепость вторая и что стало с первой. С помощью старинных карт и фотографий, подключив воображение, сможем себе представить, какой она была двести лет назад.

Узнаем историю 📖 построек и легенды о старых улицах и о линиях укреплений юга Сибири, увидим «прабабушку» омских школ и образы меняющегося города в работах омских художников в городском музее «Искусство Омска» (оплачивается дополнительно).

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