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Омская крепость

Увлечен И.
Увлечен И. – Гид из Омска
Экскурсия ⛳ по территории второй Омской крепости — история 📖 про то, откуда пошла земля омская.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Омская крепость
Омская крепость

Что вы увидите

  • Омская крепость
  • Музей «Искусство Омска» (по желанию)
Вторая Омская крепость
Погуляв по территории второй Омской крепости, вы узнаете, для чего появилось посреди степей оборонительное сооружение, отчего эта крепость вторая и что стало с первой. С помощью старинных карт и фотографий, подключив воображение, сможем себе представить, какой она была двести лет назад.
Узнаем историю 📖 построек и легенды о старых улицах и о линиях укреплений юга Сибири, увидим «прабабушку» омских школ и образы меняющегося города в работах омских художников в городском музее «Искусство Омска» (оплачивается дополнительно).
Важная информация
  • Одевайте удобную одежду и обувь по погоде
  • Только для участников экскурсии 🧭 действует специальная цена на посещение музея «Искусство Омска».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Билет в музей «Искусство Омска»
Начало
🚩 Тобольские ворота
Место завершения
🏁 Центр
Омская крепость
Омская крепость
Омская крепость

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
Увлечен И.
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