Погуляв по территории второй Омской крепости, вы узнаете, для чего появилось посреди степей оборонительное сооружение, отчего эта крепость вторая и что стало с первой. С помощью старинных карт и фотографий, подключив воображение, сможем себе представить, какой она была двести лет назад.
Узнаем историю 📖 построек и легенды о старых улицах и о линиях укреплений юга Сибири, увидим «прабабушку» омских школ и образы меняющегося города в работах омских художников в городском музее «Искусство Омска» (оплачивается дополнительно).
Важная информация
Одевайте удобную одежду и обувь по погоде
Только для участников экскурсии 🧭 действует специальная цена на посещение музея «Искусство Омска».
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Билет в музей «Искусство Омска»
Начало
🚩 Тобольские ворота
Место завершения
🏁 Центр
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.