Смешенная: автобусная и пешеходная.
Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Узнайте край тысячи озер за два очень насыщенных дня. Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно. Неважно, знакомитесь вы с Карелией или собираетесь посетить ее снова, в этом туре каждый найдет для себя что-то новое. Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края. Маршрут составлен так, чтобы было интересно и детям и взрослым, а главное – вы узнаете, зачем в Карелию возвращаются снова и снова.
Программа
1 день
- 06:30 – Отправление автобуса.
- 11:00 – Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – это центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Обитель была основана в XVI веке на месте явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. На рубеже XVIII–XIX веков монастырь называли Северной Лаврой. Вы можете прогуляться по территории монастыря, которая в любое время года раскрывается в своей первозданной красоте. Белые стены и величественные купола, особенная тишина и красота природы – это место приносит в душу покой и умиротворение.
- 14:30 – Прибытие в Чалну. Время на обед (за дополнительную плату). Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе.
- 15:30 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время. Профессиональный каюр познакомит вас и обязательно поможет подружиться с сибирскими и аляскинскими хаски. Также можно сфотографироваться с белоснежным самоедом и большим аляскинским маламутом и понаблюдать за жизнью целой деревни беговых собак.
- В теплое время года Талви Укко дома не застать, зато можно заглянуть в гости во дворец карельской Снегурочки – Лумикки, а после оказаться на территории мини-фермы, где находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по подворью и купаются в здешнем пруду.
- По соседству с подворьем расположилась самая настоящая саамская деревня – образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы. Вы окажетесь прямо в небольшом кочевом поселке между точных копий яранг и чумов и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской семьи.
- Здесь же находится еще один впечатляющий объект – гранд-макет «Карелия». Это возможность в одном месте увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью. Создается ощущение, будто смотришь на всю Карелию с высоты птичьего полета!
- 18:00 – Посещение заповедника "Кивач" и одноименного водопада, расположенного на реке Суне в центральной части Карелии. Второй по высоте равнинный водопад Европы Кивач невероятно красив и величественен в любое время года: воды реки Суны в объятиях базальтовых скал падают с восьмиметровой высоты, создавая впечатляющий шум. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.
- 20:00 – Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям.
2 день
- 07:30 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол).
- 08:30 – После вкусного завтрака и выселения из номеров, группа собирается в автобусе.
- 09:00 – Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги. Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода. Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная: это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.
- 12:30 – Проезд через самое красивое место Приладожья – "пестрый" залив Кирьявалахти Кирьявалахти, самый северный залив Ладоги, очень похож на норвежский фьорд. В погожий день его поверхность искрится в лучах солнца, отсюда и название – "искристый, пестрый залив".
- 13:30 – Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Край тысячи озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года! Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир». Самые головокружительные фотокадры и незабываемые впечатления ждут вас на «Аллее сказок». Это специальный маршрут по подвесным веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами (вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию).
- 14:30 – Посещение горного парка "Рускеала" и Мраморного каньона. Горный парк "Рускеала" – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Представьте огромный парк с причудливым рельефом, вечнозелеными лесами, тропинками и необычными локациями, а в самом сердце его визитная карточка – Мраморный каньон. Это большое, вытянутое озеро с отвесными берегами из настоящего мрамора, которые отражаются в кристально чистой воде. Раньше здесь добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Облицовка Исаакиевского собора, полы Казанского собора, подоконники музея Эрмитаж, мемориал Брестской крепости, павильоны московской ВДНХ – везде был использован прекрасный рускеальский мрамор.
- После долгой прогулки можно устроить перекус в одном из кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.
- 17:00 – Выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде "Рускеальский экспресс" – уникальный ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого — купейные вагоны, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии. Интерьеры ретропоезда «Рускеальский экспресс» оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: в отделке, светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов и даже проводники носят стилизованную форму (билеты на поезд приобретаются самостоятельно!).
- 17:30 – Отправление из парка «Рускеала» на автобусе.
- 18:30 – Прибытие автобуса в город Сортавала. В городе Сортавала мы проедем по центральным улицам и вы увидите такие достопримечательности, как дом Леандера, памятник Рунопевцу, храм Николая Чудотворца. Этими местами славится город. Наш гид расскажет самые интересные факты об этих памятниках.
- Мы сделаем небольшую остановку у фирменного магазина форелевого хозяйства с еще одной достопримечательностью Карелии – рыбой и дарами леса. Здесь в продаже копченая и соленая форель из Ладожского озера, а также различные варенья и соленья местных фирменных хозяйств. Прекрасный вариант сувенира из Карелии для родных и близких.
- 21:00 – Остановка у крепости Корела. Каменная крепость в городе Приозерске играла значительную роль в истории Карельского перешейка и имеет очень непростую судьбу. Мы сделаем небольшую остановку для ее внешнего осмотра.
Внимание! Остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и может быть отменена из-за ситуации на дороге.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – ст. м. "Озерки"
Конечная остановка: 00:00 – ст. м. "Площадь Восстания".
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александро-Свирский монастырь
- Этно-культурный комплекс Талви Укко
- Питомник хаски и ферма оленей
- Водопад и заповедник "Кивач"
- Петрозаводск
- Онежская набережная
- Залив Кирьявалахти
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк "Рускеала," Сортавала
- Крепость Корела
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города по категории "Хит" - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтрак в отеле
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Билет на ретропоезд "Рускеала" – Сортавала Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк троллей и др.): по ценам парка Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. с человека
- Дети до 7 лет – бесплатно
- Дети от 7 до 14 – 300 руб. с человека
- Студенты (очники) – 300 руб. с человека
- Пенсионеры – 300 руб. с человека Сувениры Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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