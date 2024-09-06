Описание тура

Узнайте край тысячи озер за два очень насыщенных дня. Карелия прекрасна в любое время года, и вы можете убедиться в этом самостоятельно. Неважно, знакомитесь вы с Карелией или собираетесь посетить ее снова, в этом туре каждый найдет для себя что-то новое. Топ-10 главных достопримечательностей раскроет вам, почему природа этих мест так манит туристов и множество людей едут изучать культуру и историю этого края. Маршрут составлен так, чтобы было интересно и детям и взрослым, а главное – вы узнаете, зачем в Карелию возвращаются снова и снова.