1 день

Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»

Встреча на вокзале Санкт-Петербурга.

После встречи на вокзале Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в г. Сортавалу (270 км). По пути посещая природные и исторические места Ленобласти и Приладожья.

Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.



Первой остановкой на маршруте в Ленобласти (45 км в пути) станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски и маламутами.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.



Вы пройдете маршрут на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела.

Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.

Трансфер на аэролодках.



К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на аэролодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.



Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.