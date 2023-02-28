Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Приглашаем провести три дня вдали от города на острове в купольном глэмпинге.

Вы пообщаетесь с красивыми и дружелюбными собаками, вместе с гидом пройдете квест и пеший маршрут по острову Хавус, увидите заснеженную Ладогу и шхеры, попробуете зимнюю рыбалку и посетите знаменитый горный парк «Рускеала».Душевные вечера в ресторане с видом на бескрайнее озеро, дегустация традиционных блюд карельской кухни — это лишь малая часть сюрпризов, которые мы подготовили для вас!
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ледяная Ладога. Зимний тур на выходные
Ближайшие даты:
2
фев
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Исследование карельского леса
Исследование карельского леса
Прогулки станут еще веселее, если взять с собой сани или лыжи
Карельская кухня
Карельская кухня
Отведаем красную рыбу, уху на сливках, пирожки, ягоды и многое другое
Крыша Ладоги
Крыша Ладоги
Поднимемся на обзорную точку с панорамным видом на бескрайние шхеры
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Узнаем секреты зимней рыбалки и проведем утро на берегу озера
В гости к хаски
В гости к хаски
Подружимся с пушистыми северными псами и покатаемся в собачьих упряжках
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Полюбуемся мраморным карьером и прокатимся на ретропоезде

Программа тура по дням

1 день

Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»

Встреча на вокзале Санкт-Петербурга.

После встречи на вокзале Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в г. Сортавалу (270 км). По пути посещая природные и исторические места Ленобласти и Приладожья.

Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте в Ленобласти (45 км в пути) станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями – сибирскими и аляскинскими хаски и маламутами.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Вы пройдете маршрут на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4-5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела.

Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.

Трансфер на аэролодках.

К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на аэролодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»Дорога к Ладоге, хаски и музей «Кирьяж»
2 день

Треккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхеры

Завтрак.

Вас ждёт увлекательный квест-маршрут (около 3 часов) с гидом вглубь острова Хавус.

Вы пройдете природной тропой по карельской тайге и сможете познакомиться не только с природой, но и с карельскими легендами, традициями.

Заглянуть вглубь веков и почувствовать себя героем карело-финского эпоса «Калевала» помогут задания на маршруте. Ваша цель — разгадать загадку мельницы Сампо.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

После прогулки будет обед-пикник в лесу. Вы попробуете свежезапечённую форель и знаменитые карельские пирожки-калитки.

После пикника на аэролодках вы отправитесь на кольцевой маршрут по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время прогулки вы увидите мысы Хонкасало, гору Айно и другие смотровые точки с великолепными видами на бескрайние просторы шхер.

К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин.

При желании вы сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).

Треккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхерыТреккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхерыТреккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхерыТреккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхерыТреккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхерыТреккинг, квест «В поисках Сампо», Ладожские шхеры
3 день

Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»

Завтрак.

После завтрака вы сможете поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке или по выпечке калиток (на выбор).

Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.

Если рыбалка вам не интересна, можно покататься на финских санках по озеру, сходить на лыжную прогулку или просто отдохнуть в глэмпинге.

Обед в глэмпинге.

После обеда в глэмпинге вы отправитесь на аэролодках на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку вы отправитесь в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»Подледная рыбалка или мастер-класс калиткам. Экскурсия в горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.

Стоимость тура на 1 человек в зависимости от дат тура:

  • заезд 02.02–04.02 — 53 500 руб. /чел.;
  • заезды 23.02–25.02, 08.03–10.03 — 55 500 руб. /чел.

Возможно одноместное размещение в шатре за доп. плату — 15 000 руб.

Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории).
  • 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Питание по программе с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
  • Все трансферы по программе (на микроавтобусах, скоростных аэролодках)
  • Услуги гидов, инструкторов, шеф-повара и водителей
  • Катание на собачьих упряжках
  • Посещение музея "Кирьяж" и горного парка "Рускеала"
  • Трансфер на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
  • Мастер-класс по подледной рыбалке
  • Аренда снаряжения в глэмпинге (лыжи, снегоступы, санки)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов) - 6 000 руб
  • Доплата за одноместное размещение в шатре - 15 000 руб
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
  • 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
  • теплую и легкую шапку;
  • перчатки или рукавицы (2 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • термобелье.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе-ресторане. Во второй день тура вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура вы пообедаете в глэмпинге.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 человек).

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко.

В марте днём в среднем +3°С, ночью -4°С.

Есть ли возрастные ограничения?

С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.

Какие есть скидки?

Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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